Argentin Todea, ”eroul din Apuseni”, a divorțat: ”Eu și fosta soție nu ne mai vorbim”. Ce spune moțul despre autoritățile care l-au uitat

Argentin Todea este unul din cei trei moți care au găsit rămășițele aeronavei prăbușite pe 20 ianuarie 2014 în Munții Apuseni, după 5 ore de căutări. Într-un moment în care autoritățile și-au dovedit neputința de a localiza victimele care apelaseră la numărul de urgență 112, Todea, împreună cu alți doi localnici, Gheorghe Giurgiu și Gheorghe Trif, au fost primii care au ajuns la fața locului și au salvat viețile medicilor și pe cea a copilotului aeronavei.

”Eroul” Argentin Todea s-a angajat șofer pe camion

Argentin Todea și vecinii lui au fost primiți ca niște eroi la București, au fost decorați de președintele Traian Băsescu și au primit câte 5.000 de euro de la Gigi Becali. La 8 ani de la acel moment, nimeni nu mai pare interesat de soarta ”eroilor din Apuseni”, iar Argentin Todea a dezvăluit pentru FANATIK faptul că pe camion.

Recent, Argentin Todea a trecut și printr-o dramă personală, care l-a marcat în ultimul an. FANATIK a aflat că ”eroul din Apuseni” a divorțat de soția lui, Angela, cea cu care are trei copii.

Cei doi se mutaseră din Alba, la Arad, și păreau că vor avea parte de un nou început, însă lucrurile nu au decurs conform așteptărilor.

”Da, așa este, am divorțat. Sunt probleme familiale și nu… E o poveste de lume și eu nu vreau să apar la ziar cu așa ceva. Asta e, s-a întâmplat. În noiembrie s-a pronunțat divorțul. Eu am băgat proces, am fost reclamantul”, a dezvăluit Argentin Todea pentru FANATIK.

Argentin Todea, după divorț: ”Nu am rămas în relații bune cu fosta soție”

Deși ”eroul din Apuseni” a păstrat discreția în legătură cu motivul despărțirii, el a subliniat că vina pentru această despărțire o poartă fosta soție, cel puțin din punctul lui de vedere.

”Din cauza ei ne-am despărțit, s-au întâmplat niște lucruri… Acum, ea e plecată în Germania. E la fiica mea, care s-a căsătorit acolo. Dar au mai fost pe acasă, de sărbători.

Acum nu știu cum va fi cu partajul. Am zis să lăsăm tot la copii, dar nu știu ce va fi… Am făcut o casă frumoasă, la Arad. M-am mutat din Apuseni, dar am păstrat și casa de acolo”, a mai declarat Argentin Todea pentru FANATIK.

Argentin și Angela au trecut prin multe încercări împreună, inclusiv printr-o situație limită, în care fosta doamnă Todea era să-și piardă viața. ”A avut un accident la pădure și și-a pierdut un rinichi. Eu am dus-o la spital, dar acum nu mai contează. Nu pot să spun că am rămas în relații bune cu fosta mea soție, acum nu ne mai vorbim”, ne-a mai explicat Argentin Todea.

L-a ajutat pe Radu Zamfir să-și construiască o casă în București

Argentin Todea spune că a mai păstrat legătura cu Radu Zamfir, cu ceilalți medici dar și cu Răzvan Petrescu, copilotul lui Adrian Iovan.

”Am fost la Radu (Zamfir, n.r.), la București, după sărbători, că și-a făcut casă. L-am ajutat la acoperiș, vreo două zile. Nu m-a angajat, am fost doar și l-am ajutat.

Mai țin legătura cu Sorin (Ianceu, n.r.) de la Oradea și cu Pivniceru (Cătălin, n.r.). În rest, nu m-a mai căutat nimeni, nici doamna Romanița, nici domnul Becali. Nici televiziunile nu m-au mai sunat”, a mai declarat Argentin Todea pentru FANATIK.

După accidentul din Apuseni, în care , Argentin Todea s-a văzut nevoit să-și caute de lucru departe de țară. Atât el cât și Gheorghe Giurgiu au ajuns să lucreze pe același tir, având curse săptămânale în Germania. Ei primesc 0,15 euro pentru fiecare kilometru parcurs, plus salariul de bază. Mult mai mult decât ar fi primit în țara în care, la un moment dat, au fost considerați eroi.

”Am tot avut curse prin Anglia, dar atât, în ultimii ani chiar deloc, că a pierdut firma un contract. Câștigăm într-o lună fie 1200 de euro, cam asta e media, fie 1000, fie 1400, în funcție de cât mergem”, a mai declarat Argentin Todea.

Au trecut 8 ani de la accidentul aviatic din Apuseni, în care a murit pilotul Adrian Iovan

Pe 20 ianuarie 2014, un avion YR-BNP de tip Britten-Norman BN-2A-27 Islander, pilotat de Adrian Iovan, s-a prăbușit în Munții Apuseni, la o altitudine de 1.600 m, lângă satul Petreasa, comuna Horea. Aeronava executa o cursă umanitară. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite.

Medicul Radu Zamfir a apelat numărul de urgență 112 la ora 16:16 și în primă fază, în căutarea victimelor a plecat o echipă de la Salvamont Cluj. Ulterior, 70 de pompieri salvatori, jandarmi montani, polițiști și salvamontiști din Cluj, Alba, Bihor și Mureș au participat la căutări. Lor li s-au adăugat 200 de localnici. Căutările au durat mai bine de 5 ore.

În urma anchetei s-a stabilit că accidentul s-a produs după oprirea motoarelor ca urmare a givrajului sever al carburatoarelor. Autoritatea națională de investigare a evenimentelor produse în aviația civilă a stabilit că printre cauzele prăbușirii s-au numărat și deciziile eronate ale comandantului aeronavei.