Sport

Argentina a dat lovitura! Și-a dat acceptul de a continua la națională până în 2030

Catalin Oprea
22.10.2026 | 06:10
Argentina a dat lovitura Sia dat acceptul de a continua la nationala pana in 2030
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Scaloni continuă la națională și după retragerea lui Messi FOTO X
Lionel Scaloni va semna un nou contract cu naționala Argentinei, valabil până după viitorul Campionat Mondial
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Lionel Scaloni va semna de un nou acord cu Federația Argentiniană de Fotbal. Angajamentul său se termină în decembrie, dar tehnicianul de 48 de ani a decis să continue la națională și după retragerea lui Messi.

Lionel Scaloni semnează până în iulie 2030

Anunțul a fost făcut de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano, care a precizat că Scaloni va semna un contract valabil până în vara anului 2030, adică după viitorul Campionat Mondial. El este în funcție din 2018 și este deja cel mai longeviv antrenor din istoria Argentinei. Scaloni a condus Argentina în 107 meciuri, în care a obținut 79 de victorii și 18 egaluri și a pierdut de zece ori. Bilanțul său include 231 goluri marcate și doar 57 încasate.

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Scaloni are ca obiectiv reconstruirea Argentinei, după retragerea lui Messi. Deja a luat o primă măsură, prin numirea lui Cristian Romero căpitan al vice-campioanei mondiale.

Are doi ani la dispoziție să facă o nouă echipă

Argentina are la dispoziție doi ani pentru a face o o echipă competitivă. În 2028 este programată Copa America, la care Argentina este calificată, din postura de campioană. Cu toate acestea, AFA intenționează să înscrie echipa în preliminarii, pentru a avea meciuri de disputat.

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Argentina e calificată și la Cupa Mondială din 2030, din postura de țară co-organizatoare. Spania, Portugalia și Maroc vor organiza marea majoritate a turneului (peste 100 de meciuri) și fazele eliminatorii, iar Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui fiecare câte un singur meci inaugural pe propriul teren, de natură festivă, pentru a celebra 100 de ani de la primul CM.

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A debutat 73 de fotbaliști la națională

Scaloni și-a început mandatul la națională în septembrie 2018 cu o victorie cu 3-0 împotriva Guatemalei. La chiar primul său meci pe bancă, Scaloni a trimis în teren 11 debutanți (5 ca titulari și 6 din postura de rezerve), printre care s-au numărat Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios și Giovanni Simeone.

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În total, el a debutat 73 de fotbaliști la națională, inclusiv pe Emiliano Martinez, Alvarez, Mac Allister, Romero, Enzo Fernandez, De Paul, Almada, Montiel, Medina, Nico Paz și Mastantuono.

 

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