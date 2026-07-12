Argentina a început deja duelul cu Anglia din semifinale. Ce a scandat Messi împreună cu fanii. Video

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Campioana mondială en-titre a mai făcut un pas spre apărarea trofeului și acum e cu gândul la semifinala cu Anglia. Rivalitatea dintre cele două este una imensă, iar jucătorii Argentinei nu s-au sfiit să scandeze împotriva viitoarei adversare.

Jucătorii Argentinei, scandare celebră înaintea duelului cu Anglia

Într-un nou ”pumele” au avut nevoie de prelungiri să treacă de Elveția, scor 3-1. La final, jucătorii lui Lionel Scaloni au răsuflat ușurați și au mers cu toții să sărbătorească alături de fanii prezenți pe Arrowhead Stadium din Kansas City.

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S-a cântat și s-a dansat de bucurie pentru accederea în semifinale, dar a existat un moment în care toată lumea și-a îndreptat atenția către Anglia, adversarul din semifinale și rivalul istoric al Argentinei.

”Cine nu sare e englez”, au scandat în cor suporterii și jucătorii, în frunte cu superstarul Leo Messi, în timp ce, bineînțeles, săreau. Pentru că dacă există un rival care este privit diferit, cu adevărat diferit în Argentina, acesta este Anglia.

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🔜 "EL QUE NO SALTAAA ES UN INGLÉS" 🇦🇷….

Vamos Selección 💪 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷💪👏👏👏👏 🇦🇷💙🤍💙 — GUILLE 🐔🏐❤🏐 (@PEDROCARP_23)

De unde a început rivalitatea dintre Anglia și Argentina

Deși sunt două țări aflate mare depărtare una de cealaltă, Anglia și Argentina au fost marcate de evenimente comune. Totul a început în 1982, odată cu Războiul din Insulele Falkland, cunoscut și ca Războiul Malvinelor.

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Trupele argentiniene au invadat atunci arhipelagul, dar și-au recunoscut înfrângerea după doar 74 de zile și s-au retras. Astfel, teritoriul aflat în Atlanticul de Sud a rămas sub control britanic, dar animozitățile au continuat să existe.

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În plan sportiv, rivalitatea a fost marcată de întâlnirea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1986. Atunci a fost un scandal monstru pentru că Argentina s-a impus cu 2-1 datorită unui gol marcat cu mâna de Diego Maradona, .

Fanii argentinieni și cei englezi s-au bătut la Miami

Rivalitatea istorică îi aprinde imediat pe suporterii celor două echipei naționale ori de câte ori se află față în față. Așa s-a întâmplat și acum, când pe străzile din Miami.

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Partida Anglia – Argentina, din semifinalele Cupei Mondiale, se va disputa miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Învingătoarea va merge în marea finală, acolo unde va întâlni câștigătoarea duelului Franța – Spania.