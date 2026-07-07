Sport

Argentina, ajutată de arbitri în drumul spre titlul mondial!? E deja campioana lumii la penalty-uri primite

Argentina a primit deja trei penalty-uri la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și a ajuns în sferturile de finală! Campioana en-titre conduce clasamentul din acest punct de vedere
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.07.2026 | 22:31
Argentina ajutata de arbitri in drumul spre titlul mondial E deja campioana lumii la penaltyuri primite
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Lionel Messi a ratat un penalty în meciul Argentina - Egipt din optimile CM 2026. Foto: Hepta
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Argentina s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic după ce a învins Egipt în optimi cu scorul de 3-2, ca urmare a unei reveniri de senzație, de la 0-2, puse în scenă de campioana mondială en-titre cu începere din minutul 79, atunci când Cristian Romero a redus din diferență.

Argentina, campioană mondială la penalty-uri primite

Anterior, înainte să marcheze pentru 2-0, naționala Egiptului a mai avut un gol anulat după intervenția VAR pentru fault în atac. De asemenea, în prima repriză, mai exact în minutul 21, la 1-0 pentru Salah și compania, Argentina a avut un penalty, pe care însă Lionel Messi (39 de ani) l-a ratat. A fost a doua lovitură de la 11 metri irosită de starul de la Inter Miami până acum la acest turneu final. 

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El a mai făcut acest lucru și în meciul cu Austria din faza grupelor. În plus, sud-americanii au mai beneficiat de o lovitură de pedeapsă și în partida cu Iordania, tot din faza grupelor. Atunci, Lautaro Martinez a fost cel care a executat și a și marcat, din simplul motiv că Messi nu se afla pe teren în acel moment, respectiv minutul 31.

El a început doar pe banca de rezerve acea partidă, fiind introdus pe teren de selecționerul Lionel Scaloni în minutul 60, chiar în locul lui Lautaro Martinez. Așadar, calificată deci în sferturile de finală de la Campionatul Mondial, acolo unde va da peste învingătoarea dintre Elveția și Columbia, Argentina a avut parte până în acest punct al competiției de trei penalty-uri.

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Naționala lui Lionel Messi, 8 penalty-uri primite în ultimele 12 meciuri

La acestea se adaugă și cele cinci lovituri de la 11 metri primite de naționala lui Lionel Messi la ediția precedentă, cea din 2022 din Qatar, când argentinienii au reușit să câștige marele trofeu. Atunci, ei au beneficiat de două lovituri de pedeapsă în faza grupelor, ambele contra Poloniei, și de câte una în fiecare dintre meciurile disputate în sferturi, semifinale și finală. Așadar, Argentina a ajuns la opt penalty-uri primite în ultimele 12 meciuri jucate la Campionatele Mondiale, stabilind astfel un nou record al competiției din acest punct de vedere, când vine vorba despre un interval format din același număr de partide consecutive.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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