Argentina, ajutată de arbitri în drumul spre titlul mondial!? E deja campioana lumii la penalty-uri primite

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Argentina s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic după ce a învins Egipt în optimi cu scorul de 3-2, ca urmare a unei reveniri de senzație, de la 0-2, puse în scenă de campioana mondială en-titre cu începere din minutul 79, atunci când Cristian Romero a redus din diferență.

Argentina, campioană mondială la penalty-uri primite

Anterior, înainte să marcheze pentru 2-0, De asemenea, în prima repriză, mai exact în minutul 21, la 1-0 pentru Salah și compania, Argentina a avut un penalty, pe care însă Lionel Messi (39 de ani) l-a ratat.

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El a mai făcut acest lucru și în meciul cu Austria din faza grupelor. În plus, sud-americanii au mai beneficiat de o lovitură de pedeapsă și în partida cu Iordania, tot din faza grupelor. Atunci, Lautaro Martinez a fost cel care a executat și a și marcat, din simplul motiv că Messi nu se afla pe teren în acel moment, respectiv minutul 31.

El a început doar pe banca de rezerve acea partidă, fiind introdus pe teren de selecționerul Lionel Scaloni în minutul 60, chiar în locul lui Lautaro Martinez. Așadar, calificată deci în sferturile de finală de la Campionatul Mondial, , Argentina a avut parte până în acest punct al competiției de trei penalty-uri.

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Naționala lui Lionel Messi, 8 penalty-uri primite în ultimele 12 meciuri

La acestea se adaugă și cele cinci lovituri de la 11 metri primite de naționala lui Lionel Messi la ediția precedentă, cea din 2022 din Qatar, când argentinienii au reușit să câștige marele trofeu. Atunci, ei au beneficiat de două lovituri de pedeapsă în faza grupelor, ambele contra Poloniei, și de câte una în fiecare dintre meciurile disputate în sferturi, semifinale și finală. Așadar, Argentina a ajuns la opt penalty-uri primite în ultimele 12 meciuri jucate la Campionatele Mondiale, stabilind astfel un nou record al competiției din acest punct de vedere, când vine vorba despre un interval format din același număr de partide consecutive.

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– A Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Es la cifra MÁS ALTA de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en TODA la historia del torneo: 8 Argentina 🇦🇷 (2022-2026)

7 España 🇪🇸 (1998-2010)

7… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip)