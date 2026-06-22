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Argentina – Austria, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Argentina - Austria, etapa 2, grupa J de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
22.06.2026 | 12:11
Argentina Austria LIVE VIDEO in grupa J de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Argentina - Austria, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Argentina – Austria este meciul care îi poate aduce lui Lionel Messi titlul de golgheter absolut al Cupei Mondiale. În primul joc la CM 2026, contra Algeriei, starul argentinian a marcat de trei ori și l-a egalat pe Miroslav Klose în vârful ierarhiei celor mai prolifici marcatori, cu 16 goluri la Mondiale. Contra Austriei, pentru Messi e suficient să marcheze o singură dată să fie lider absolut și solitar. Însă Mbappe stă la pândă, cu 14 goluri până acum, iar Franța joacă imediat după Argentina – Austria.

Argentina – Austria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Argentina
Austria

Clasament Grupa J

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Argentina – Austria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Argentina – Austria LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Argentina a câștigat cu 3-0 în fața Algeriei la primul său meci din grupa J. Africanii au încercat să joace și pe alocuri au și reușit să facă fața campioanei mondiale en-titre. Însă Lionel Messi a prins o zi de grație și a marcat de trei ori, fiind primul autor al unui hattrick la acest turneu final.

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Revenită după 28 de ani la Mondiale, Austria a luat toate puncte dintr-o întâlnire delicată cu Iordania în primul meci al grupei J. Primele ocazii au fost ale iordanienilor, însă europenii au deschis scorul. Naționala din Orient a forțat egalarea, dar nu a reușit să o obțină înainte de pauză. A venit, în cele din urmă, în minutul 50. Dar Austria a reacționat, s-a concentrat în atac și a reușit să mai marcheze de două ori. Primul succes austriac la Mondiale din 1990 încoace.

La ce oră se joacă Argentina – Austria și cine transmite la TV

Argentina – Austria e primul meci al serii de luni, 22 iunie. Fluierul de start pe stadionul din Dallas, Texas, se dă la ora 20:00. Meciul poate fi urmărit live pe Antena 1, la fel ca toate celelalte jocuri de la CM 2026.

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Cote pariuri Argentina – Austria

Campioană mondială en-titre, cu un Messi în mare formă, deja autor a trei goluri, Argentina e favorită în fața Austriei, cotele la victorie fiind 1,59, respectiv 5,85. Iar remiza a primit 4,10. Așadar, e de așteptat un nou succes al sud-americanilor, succes sinonim cu o calificare în faza următoare.

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