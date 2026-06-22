Argentina – Austria, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Argentina – Austria este meciul care îi poate aduce lui Lionel Messi titlul de golgheter absolut al Cupei Mondiale. În primul joc la CM 2026, contra Algeriei, starul argentinian a marcat de trei ori și l-a egalat pe Miroslav Klose în vârful ierarhiei celor mai prolifici marcatori, cu 16 goluri la Mondiale. Contra Austriei, pentru Messi e suficient să marcheze o singură dată să fie lider absolut și solitar. Însă Mbappe stă la pândă, cu 14 goluri până acum, iar Franța joacă imediat după Argentina – Austria.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|2
|Coreea de Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2▼
|Elveția
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Turcia
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|+4
|4
|2
|Japonia
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|3▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Egipt
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Iran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3▲
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4▼
|Noua Zeelandă
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|2▼
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3▲
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2▼
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|3▼
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|10▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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Argentina a câștigat cu 3-0 în fața Algeriei la primul său meci din grupa J. Africanii au încercat să joace și pe alocuri au și reușit să facă fața campioanei mondiale en-titre. Însă Lionel Messi a prins o zi de grație și a marcat de trei ori, fiind primul autor al unui hattrick la acest turneu final.
Revenită după 28 de ani la Mondiale, Austria a luat toate puncte dintr-o întâlnire delicată cu Iordania în primul meci al grupei J. Primele ocazii au fost ale iordanienilor, însă europenii au deschis scorul. Naționala din Orient a forțat egalarea, dar nu a reușit să o obțină înainte de pauză. A venit, în cele din urmă, în minutul 50. Dar Austria a reacționat, s-a concentrat în atac și a reușit să mai marcheze de două ori. Primul succes austriac la Mondiale din 1990 încoace.
Argentina – Austria e primul meci al serii de luni, 22 iunie. Fluierul de start pe stadionul din Dallas, Texas, se dă la ora 20:00. Meciul poate fi urmărit live pe Antena 1, la fel ca toate celelalte jocuri de la CM 2026.
Campioană mondială en-titre, cu un Messi în mare formă, deja autor a trei goluri, Argentina e favorită în fața Austriei, cotele la victorie fiind 1,59, respectiv 5,85. Iar remiza a primit 4,10. Așadar, e de așteptat un nou succes al sud-americanilor, succes sinonim cu o calificare în faza următoare.