Sport

Argentina a zdrobit Burkina Faso cu un scor de maidan, într-un amical rușinos! Africanii au ajuns la Buenos Aires cu șase ore înainte de meci

Vice-campioană mondială, fără Messi, s-a distrat cu naționala din Burkina Faso, care a ajuns cu șase ore înainte de meci, după un zbor de 11 ore de la Casablanca
Catalin Oprea
04.10.2026 | 08:17
Argentina a zdrobit Burkina Faso cu un scor de maidan intrun amical rusinos Africanii au ajuns la Buenos Aires cu sase ore inainte de meci
ULTIMA ORĂ
Lautaro Martinez a marcat cu Burkina Faso FOTO X
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Argentina a oferit o demonstrație de forță ofensivă, zdrobind Burkina Faso cu scorul de 7-0 într-un meci amical disputat pe stadionul „Monumental” din Buenos Aires. Astfel, echipa antrenată de Lionel Scaloni și-a prelungit seria remarcabilă, ajungând la 16 victorii în ultimele 17 partide din toate competițiile.

Argentina a învins Burkina Faso cu 7-0

Diferența de valoare dintre cele două echipe a fost evidentă încă de la fluierul de start, Argentina dominându-și adversara, care a folosit jucătorii de la echipa U23, și reușind să străpungă în repetate rânduri apărarea celor din Burkina Faso.

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Burkina Faso a ajuns la Buenos Aires cu doar șase ore înainte de startul partidei, după un zbor de 11 ore din Casablanca. Întrucât echipa de seniori a refuzat să facă deplasarea în Argentina din cauza problemelor legate de organizarea zborului și a dificultăților financiare, Burkina Faso a fost nevoită să evolueze cu echipa Under-23 într-un meci amical jenant.

Lautaro Martínez a deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul patru. Fundașul echipei Burkina Faso, Moumouni Diallo, l-a faultat pe Agustín Giay în interiorul careului. Martínez a executat lovitura de pedeapsă, iar portarul Abdoul Gouira a parat inițial mingea, însă atacantul argentinian a reacționat cel mai rapid și a înscris din a doua încercare.

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Argentina și-a dublat avantajul doar patru minute mai târziu, când Diallo a trimis mingea în propria poartă, încercând să respingă un șut. Apoi, Gianluca Prestianni a dus scorul la 3-0, plasând mingea cu calm pe lângă portar după o pasă precisă primită de la Martínez.

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Sud-americanii au avut o posesie de 75%

Burkina Faso n-a avut nicio șansă în fața Argentinei, gazdele menținând o posesie de peste 75%. Nico Paz a marcat al patrulea gol în minutul 35, cu un șut pe jos expediat din partea dreaptă, înainte ca Julián Álvarez să înscrie și el chiar înainte de pauză, finalizând o fază creată de Prestianni.

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Cu soarta meciului practic decisă, Scaloni a efectuat mai multe schimbări după pauză, oferind minute jucătorilor de pe bancă. Și selecționerul Burkinei Faso, Amir Abdou, a operat numeroase înlocuiri în încercarea de a reduce diferența de pe tabelă.

Urmează retragerea lui Messi

Cu toate acestea, Argentina a continuat să atace. Franco Mastantuono a marcat al șaselea gol în minutul 57, cu o execuție puternică la capătul unei faze colective. Iar Simeone a stabilit scorul de proporții în ultimele momente ale prelungirilor, înscriind cu o lovitură de cap al șaptelea gol al Argentinei.

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„Le mulțumesc celor din Burkina Faso și celor care au venit, pentru efortul depus. Ei fac cinste fotbalului; noi am încercat să tratăm meciul ca pe o finală, pentru că doar așa acești băieți pot câștiga respectul cuvenit. Apreciem efortul de a face deplasarea – ar fi putut rămâne acasă, iar meciul s-ar fi anulat. Ceea ce au realizat este remarcabil. Un zbor atât de lung, sosirea la acea oră și apoi disputarea meciului… Nu este deloc ușor”, a afirmat Lionel Scaloni după meci.

Argentina a marcat 11 goluri în ultimele două meciuri și a evidențiat încă o dată potențialul ofensiv al Argentinei, chiar și în absența lui Messi. Pentru vice-campioana mondială urmează partida de retragere a starului naționalei, programată pe 6 octombrie, la Buenos Aires, contra naționalei Beninului.

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