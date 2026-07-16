Argentina, ce decizie șocantă! FIFA ar putea să pedepsească serios naționala lui Messi

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După o remontada de poveste în fața Angliei, de la 0-1 la 2-1, Argentina se pregătește de duelul cu Spania. Doar că înaintea finalei Cupei Mondiale, echipa lui Leo Messi riscă o pedeapsă severă din partea FIFA.

FIFA ar putea pedepsi Argentina

Campioana mondială din 2022 riscă să fie sancționată de forul mondial, după ce jucătorii săi au sărbătorit cu un banner al Insulelor Falkland, lucru interzis de FIFA.

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Conform publicației , după încheierea partidei de la Atlanta, mijlocașul Giovani Lo Celso a apărut pe teren cu un banner pe care scria ”Las Malvinas son Argentinas” (n.r. – Malvinele sunt ale Argentinei).

Pânza, care se pare că a fost luată de la suporterii argentinieni prezenți pe stadion, a fost ținută inițial de Lo Celso și fundașul Nicolas Otamendi. Apoi, jucătorii s-au bucurat în fața fanilor cu banner-ul afișat rând pe rând de Lisandro Martinez și Cristian Romero, înainte ca acesta să fie lăsat pe gazon.

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Tras vencer a Inglaterra, jugadores de la selección argentina celebraron con una manta que decía: “Las Malvinas son argentinas” La FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos por parte de los jugadores Por lo que podría existir un castigo 📹 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin)

Ce scrie la regulament

FIFA are o poziție extrem de clară și nu permite sub nicio formă afișarea steagurilor, sloganurilor și simbolurilor politice. ”Echipamentul nu trebuie să aibă sloganuri, declarații sau imagini politice, religioase sau personale.

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Jucătorii nu trebuie să afișeze mesaje care prezintă sloganuri, declarații sau imagini politice, religioase, personale sau publicitate, alta decât sigla producătorului. Pentru orice abatere, jucătorul și/sau echipa vor fi sancționați de organizatorul competiției, de asociația națională de fotbal sau de FIFA”, se arată în regulament.

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Este o practică standard ca FIFA să aștepte până când îi sunt trimise diversele rapoarte ale meciurilor înainte de a lua orice fel de decizie. Odată ce a primit aceste rapoarte, va face o evaluare și va decide care ar trebui să fie următorii pași.

Nu există un termen stabilit pentru luarea deciziilor, dar dacă bannerul afișat pe teren de jucătorii argentinieni este considerat a fi de natură politică s-ar putea lua o decizie împotriva sud-americanilor.

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De unde a pornit războiul dintre Anglia și Argentina

”Las Malvinas” este termenul folosit în Argentina pentru Insulele Falkland, o dependență britanică care se află la aproximativ 480 de kilometri de coasta de est a Argentinei continentale. Disputa datează de la invaziile britanice de la începutul secolului al XIX-lea.

Marea Britanie a revendicat inițial Insulele Falkland în 1774 și și-a reafirmat dominația în 1832. În 1982, guvernul militar al Argentinei a invadat în încercarea de a lua teritoriul de la Regatul Unit. Conflictul a durat între 2 aprilie și 14 iunie și s-a încheiat cu o capitulare a Argentinei. În total, trei civili, 255 de britanici și 649 de soldați argentinieni au murit.

Argentina își va apăra titlul mondial câștigat în 2022

După succesul fantastic obținut în Qatar în urmă cu patru ani, echipa națională a Argentinei are acum șansa de a-și păstra trofeul. Pentru Messi și echipa sa urmează marele duel împotriva Spaniei lui Lamine Yamal. , pe MetLife Stadium din New York/New Jersey.

Cele două formații ar fi trebuit să se înfrunte și în primăvară, în ”Finalissima”, partida care le aduce față în față pe câștigătoarea Campionatului European și deținătoarea trofeului Copa America, însă duelul programat la Doha (Qatar) a fost anulat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.