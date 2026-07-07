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Argentina – Egipt, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Argentina - Egipt, optimi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Bogdan Mariș
07.07.2026 | 15:15
Argentina Egipt LIVE VIDEO in optimile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Argentina - Egipt, LIVE VIDEO în optimi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Argentina s-a calificat în optimile Cupei Mondiale după un meci nebun contra naționalei din Insulele Capului Verde, iar sud-americanii vor înfrunta o altă echipă din Africa, cea a Egiptului. Duelul dintre „veteranii” Lionel Messi și Mohamed Salah se anunță a fi unul extrem de interesant.

Argentina – Egipt LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Argentina
Egipt

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Argentina – Egipt

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Argentina – Egipt LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Argentina a controlat autoritar grupa J de la CM. Ajutată de prestațiile extraordinare ale lui Lionel Messi, campioana mondială a învins Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1) și s-a calificat mai departe de pe primul loc. În 16-imi însă, „pumele” au întâlnit Insulele Capului Verde, iar partida a fost una nebună. Argentina s-a impus cu 3-2 după prelungiri, având emoții uriașe până în ultimele secunde ale meciului.

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De cealaltă parte, naționala Egiptului a debutat la turneul final cu o remiză, 1-1 cu Belgia, iar apoi a obținut primul succes din istorie la Cupa Mondială, 3-1 cu Noua Zeelandă. „Faraonii” au remizat cu Iran, 1-1, în ultima etapă, și au ratat șansa de a câștiga grupa, însă au avansat în faza eliminatorie de pe poziția secundă. În 16-imi, Egiptul a întâlnit Australia, iar jocul s-a decis la loviturile de departajare după ce la finalul celor 120 de minute tabela arăta 1-1. Egiptenii au transformat toate cele patru lovituri, în timp ce doi dintre „canguri” au ratat.

La ce oră se joacă Argentina – Egipt și cine transmite la TV

Partida dintre Argentina și Egipt se va juca marți, 7 iulie, de la ora 19:00, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. În România, duelul va putea fi urmărit la TV pe Antena 1 și în mediul online pe platforma AntenaPlay.

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Când și cu cine joacă în sferturi

Formația care va reuși să se impună în acest joc va înfrunta în următoarea fază câștigătoarea din partida Columbia – Ghana. Duelul din sferturi va avea loc pe 12 iulie, de la ora 04:00, pe Arrowhead Stadium din Kansas City, arenă unde Argentina a învins Algeria cu 3-0 în faza grupelor.

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Cote pariuri Argentina – Egipt

Deși a întâmpinat mari probleme în duelul cu Insulele Capului Verde, Argentina a rămas neînvinsă și a obținut calificarea mai departe. Campioana mondială pornește cu prima șansă și în meciul cu Egipt, un succes al sud-americanilor având cota 1.36 la SUPERBET. Varianta „X” este cotată cu 4.90, iar un succes al africanilor are cota 9.40.

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  • 1.97 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Total goluri: peste 2.5” în partida Australia – Egipt
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