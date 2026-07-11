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Argentina – Elveția, LIVE VIDEO în sferturile CM 2026. Lionel Messi, față în față cu calificarea în semifinale

Argentina - Elveția se duelează în sferturile de finală de la CM 2026. Vezi pe site-ul FANATIK statisticile OPTA și toate fazele importante ale partidei.
Iulian Stoica
11.07.2026 | 22:10
Argentina Elvetia LIVE VIDEO in sferturile CM 2026 Lionel Messi fata in fata cu calificarea in semifinale
SPECIAL FANATIK
Argentina - Elveția este ultimul duel din sferturile CM 2026. Foto: Colaj Fanatik
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Argentina și Elveția se întâlnesc duminică, 12 iulie, în ultimul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Campioana mondială și fosta adversară a României din preliminariile pentru EURO 2024 se luptă pentru un loc în semifinale, într-un duel care îi aduce față în față pe Lionel Messi și Granit Xhaka, căpitanii celor două selecționate.

Argentina – Elveția LIVE la CM 2026

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Argentina – Elveția LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în sferturi

Argentina a avut un parcurs aproape perfect până în sferturi. Campioana mondială a câștigat grupa J cu punctaj maxim, după 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania. În șaisprezecimi, elevii lui Lionel Scaloni au trecut cu emoții de Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri. În optimi, sud-americanii au avut o revenire de senzație, învingând cu 3-2, după ce în minutul 78 era 0-2 pentru Egipt. Căpitanul Lionel Messi a ajuns la 8 goluri înscrise la CM 2026.

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Elveția a confirmat la turneul final că este o „nucă tare”. Europenii au terminat pe primul loc în grupa B, după 1-1 contra Qatar, 4-1 cu Bosnia și Herțegovina și 2-1 în fața Canadei. În șaisprezecimi, elevii lui Murat Yakin au trecut cu 2-0 de Algeria, iar în optimi au învins la loviturile de departajare în fața Columbiei. Astfel, căpitanul Granit Xhaka și colegii săi au ajuns între cele mai bune opt echipe ale lumii.

La ce oră se joacă Argentina – Elveția și cine transmite la TV

Partida Argentina – Elveția se joacă duminică, 12 iulie, de la ora 04:00, în Kansas, pe Arrowhead Stadium. Campionatul Mondial 2026 este transmis în România de Antena 1, care va difuza pe tv și sfertul dintre Argentina și Elveția. Meciul poate fi urmărit și pe platforma AntenaPLAY, live stream sau înregistrat.

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Când și cu cine joacă în semifinale

Câștigătoarea duelului dintre Argentina și Elveția va întâlni în faza următoare învingătoarea sfertului Norvegia – Anglia. Semifinala este programată pe 15 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul din Atlanta, Statele Unite.

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Cote pariuri Argentina – Elveția

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Argentinei este de 1.72, în timp ce cota victoriei Elveției este de 5.40. O remiză a primit cota de 3.65. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.67, respectiv 2.12.

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  • 2,10 este cota SUPERBET pentru „Lionel Messi să iasă golgheter la CM 2026”
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