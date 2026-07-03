Argentina – Insulele Capului Verde, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Duelul din 16-imile Cupei Mondiale dintre Argentina și naționala din Insulele Capului Verde se anunță a fi unul extrem de interesant. Formația africană, aflată în premieră la turneul final, a avut un parcurs impresionant într-o grupă dificilă și a reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie după mai multe evoluții solide.
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Argentina pornea ca favorită în grupa J a turneului final și a respectat acest statut, reușind să obțină trei victorii fără mari emoții. Sud-americanii au învins Algeria cu 3-0, Austria cu 2-0 și Iordania cu 3-1, 6 din cele 8 reușite aparținându-i lui Lionel Messi, care a scris istorie la turneul final. Așadar, campioana mondială a terminat grupa cu punctaj maxim și a avansat în 16-imi.
Naționala Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la turneul final și a fost repartizată într-o grupă dificilă, cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Africanii au debutat cu un rezultat fabulos, 0-0 contra campioanei europene, iar apoi au remizat și cu Uruguay (2-2) și Arabia Saudită (0-0). Așadar, insularii au încheiat grupa neînvinși, pe poziția secundă.
Duelul dintre Argentina și Insulele Capului Verde va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00, și va putea fi urmărit la TV în România pe Antena 1. Partida care se va disputa pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens (Florida) va fi disponibilă și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.
Echipa care se va impune în duelul dintre Argentina și Insulele Capului Verde va înfrunta în optimi câștigătoarea partidei Australia – Egipt. Meciul din optimi va avea loc pe 7 iulie, de la ora 19:00, la Atlanta.
Argentina este favorită clară în acest joc, un succes al campioanei mondiale având cota 1.17 la SUPERBET. Pronosticul „X” are cota 7.20, iar un succes al celor din Insulele Capului Verde este cotat cu 19.00. Varianta „Total goluri: peste 2.5” are cota 1.69.