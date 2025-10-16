Sport

Argentina, la o victorie de un nou titlu de campioană mondială. Coechipierul lui Messi e liderul echipei și poate ajunge ca un fost mare fotbalist român

Naționala U20 a Argentinei s-a calificat în ultimul act al Campionatului Mondial din Chile, unde va avea un adversar inedit în finala programată duminică la Santiago de Chile
Catalin Oprea
16.10.2025 | 08:15
Mateo Silvetti este coleg cu Lionel Messi la naționala Inter Miami FOTO facebook

Naționala U20 a Argentinei este la un succes de titlu de campioană mondială. A învins Columbia cu 1-0 și s-a calificat în finala competiției care are loc în Chile. Sud-americanii vor lupta pentru trofeu cu naționala Marocului.

Argentina – Maroc este finala Mondialului U20

Unicul gol al meciului a fost marcat de Mateo Silvetti, un fotbalist de 19 ani, coleg la Inter Miami cu Lionel Messi. El este liderul echipei antrenate de Diego Placente și viitorul diamant al Argentinei, care scoate vedete pe bandă rulantă.

Columbia a terminat meciul în inferioritate, după ce Renteria a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat. În sferturi, columbienii reușiseră o mare surpriză, trecând de naționala Spaniei, care era una dintre favorite.

În finală, Argentina va avea un adversar surpriză. Echipa Marocului a eliminat Franța la loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar fusese egal, scor 1-1. Anterior, Marocul eliminase SUA, în sferturi, și Coreea de Sud, în optimi.

Al treilea portar al Marocului, eroul semifinalei cu Franța

Leii din Atlas și-au asigurat locul în prima sa finală a Cupei Mondiale FIFA U-20, grație eroismului portarului Abdelhakim Mesbahi, al treilea portar din lot, legitimate la FAR Rabat.Africanii au înlocuit portarul titular în timpul meciului, când Ibrahim Gomis a intrat în locul lui Yanis Benchaouch, accidentat, în a doua repriză a timpului regulamentar.

Mișcarea s-a repetat înainte de loviturile de departajare, cu Mesbahi introdus pentru loviturile de la 11 metri. Acolo, el a profitat de șansa oferită și a salvat șutul lui Djylian N’Guessan, calificând Marocul în finala de duminică.

Argentina este pentru a opta oară în finala Cupei Mondiale FIFA U20. A câștigat competiția de șase ori, un record. Ultima dată când a triumfat a fost în 2007, cu Di Maria și Kun Aguero printre titulari.

Romulus Gabor a fost cel mai bun jucător la CM 1981

Ultimele cinci ediții ale CM U20 au fost câștigate de Uruguay (2023), Ucraina (2019), Anglia (2017), Serbia (2015), Franța (2013). Au mai fost campioane Mondiale U20 Brazilia, Portugalia, Uruguay, Ghana, Rusia și RFG.

România a participat la ediția din 1981, când s-a clasat pe locul trei. La turneul din Australia, Romulus Gabor a primit Balonul de Aur al competiției, oferit celui mai bun jucător. Trofeul fusese câștigat în 1979 de Diego Maradona.

De-a lungul timpului, vedete ale acestei competiții au fost Messi, Pogba, Adriano, Prosinecki, Haaland ori Saviola.

 

Acum la punctele de presă!