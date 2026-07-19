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Argentina lui Leo Messi, record negativ în finala Campionatului Mondial! Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 1966

Deși Argentina a impresionat la acest Campionat Mondial prin ofensivă și determinare, aceste lucruri parcă au dispărut în finala cu Spania. Record negativ înregistrat de naționala lui Leo Messi
Ciprian Păvăleanu
20.07.2026 | 00:28
Argentina lui Leo Messi record negativ in finala Campionatului Mondial Acest lucru nu sa mai intamplat din 1966
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Argentina, record negativ incredibil în finala cu Spania. Foto: Profimedia
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Cu un Lionel Messi șters, Argentina nu a reușit să pună probleme la poarta lui Unai Simon. După ce a impresionat prin determinare, capacitate de efort și jocul ofensiv, Argentina a dezamăgit în finală și a înregistrat un record negativ.

Argentina, record negativ în finala Campionatului Mondial! 90 de minute fără niciun șut la poartă

Era de așteptat ca Spania să controleze jocul cu Argentina, însă modul în care a reușit acest lucru a fost uimitor. Naționala lui Leo Messi a fost una dintre cele mai în formă de la această ediție, chiar dacă jucătorii au arătat lacune de multe ori.

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Sud-americanii au revenit de fiecare dată când au fost puși în dificultate, fie că a fost vorba de Capul Verde, Egipt, Elveția sau Anglia. În meciul cu Spania, elevii lui Lionel Scaloni au înregistrat un record negativ: 90 de minute fără niciun șut spre poartă. Este prima dată pentru Argentina când i se întâmplă un asemenea lucru la un Campionat Mondial, conform statisticilor începând cu anul 1966.

Lionel Messi a avut o prezență ștearsă

Deși a strălucit la această ediție de Campionat Mondial, unde a reușit 8 goluri și 4 pase decisive, Lionel Messi a fost foarte „tăcut” la New Jersey. Până în minutul 15, superstarul argentinian a atins mingea o singură dată, iar până la finalul reprizei a ajuns la 15 atingeri.

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Deși nu a pierdut posesia de foarte multe ori, Leo Messi nici nu a reușit să fie incisiv pentru naționala sa. El nu a creat nicio ocazie importantă de gol și nu a mai fost atât de energic ca în semifinala împotriva Angliei. Cele 90 de minute regulamentare le-a terminat cu doar 29 de atingeri.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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