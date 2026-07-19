Argentina lui Leo Messi, record negativ în finala Campionatului Mondial! Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 1966

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Cu un Lionel Messi șters, Argentina nu a reușit să pună probleme la poarta lui Unai Simon. După ce a impresionat prin determinare, capacitate de efort și jocul ofensiv, Argentina a dezamăgit în finală și a înregistrat un record negativ.

Argentina, record negativ în finala Campionatului Mondial! 90 de minute fără niciun șut la poartă

, însă modul în care a reușit acest lucru a fost uimitor. Naționala lui Leo Messi a fost una dintre cele mai în formă de la această ediție, chiar dacă jucătorii au arătat lacune de multe ori.

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Sud-americanii au revenit de fiecare dată când au fost puși în dificultate, fie că a fost vorba de Capul Verde, Egipt, Elveția sau Anglia. În meciul cu Spania, elevii lui Lionel Scaloni au înregistrat un record negativ: 90 de minute fără niciun șut spre poartă. Este prima dată pentru Argentina când i se întâmplă un asemenea lucru la un Campionat Mondial, conform statisticilor începând cu anul 1966.

Lionel Messi a avut o prezență ștearsă

Deși a strălucit la această ediție de Campionat Mondial, unde a reușit 8 goluri și 4 pase decisive, Lionel Messi a fost foarte „tăcut” la New Jersey. Până în minutul 15, superstarul argentinian a atins mingea o singură dată,

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Deși nu a pierdut posesia de foarte multe ori, Leo Messi nici nu a reușit să fie incisiv pentru naționala sa. El nu a creat nicio ocazie importantă de gol și nu a mai fost atât de energic ca în semifinala împotriva Angliei. Cele 90 de minute regulamentare le-a terminat cu doar 29 de atingeri.