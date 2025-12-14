Sport

Argentina lui Messi, în pericol să fie exclusă de la Cupa Mondială?! Anunțul presei din țara campioanei en-titre

Un scenariu incredibil pentru actuala campioana mondială, Argentina, care ar putea dinamita competiția din 2026, a început să fie din ce în ce mai vehiculat.
FANATIK
14.12.2025 | 16:15
Argentina lui Messi in pericol sa fie exclusa de la Cupa Mondiala Anuntul presei din tara campioanei entitre
ULTIMA ORĂ
Probleme mari pentru Argentina
ADVERTISEMENT

Argentina reușea în 2022 să câștige marele trofeu, după finală splendidă, în Qatar, contra Franței, iar „Pumele” ar putea să nu fie la competiția din 2026, chiar dacă au reușit calificarea după ce au terminat preliminariile pe locul 1 în zona din America de Sud.

Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026?

Argentina, campioana mondială en-titre, se confruntă cu o amenințare fără precedent în fotbalul internațional: o posibilă excludere din Cupa Mondială 2026 care se va desfășura în vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Deși încă nu există o decizie oficială, presa argentiniană susține că situația penală a conducătorilor Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) ar putea determina forurile internaționale să intervină.

ADVERTISEMENT

Potrivit reportajelor din cotidianul La Nacion, ancheta de corupție care îl vizează pe președintele AFA, Claudio Tapia, alături de colaboratorii săi apropiați, a luat amploare după percheziții extinse la sediul federației și în mai multe cluburi din Argentina. Suspecte de blanchiment de bani și alte nereguli financiare, aceste acțiuni au declanșat o anchetă penală amplă, ridicând întrebări serioase despre integritatea conducerii fotbalului argentinian.

Motivul posibilei exluderi a Argentinei de la Cupa Mondială 2026

În centrul controversei se află și compania financiară „Sur Finanzas”, care ar fi sponsorizat cluburi și echipa națională și este investigată pentru posibile malversațiuni financiare. Dacă se va demonstra că autoritățile judiciare sau politice au intervenit în mod nepermis în administrarea AFA, FIFA ar putea lua măsuri drastice, inclusiv excluderea Argentinei din competiție, o sancțiune rară și extremă în istoria Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru...
Digi24.ro
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”

Impactul unei astfel de excluderi ar fi enorm: Argentina este plasată în grupa J pentru turneul final, alături de Algeria, Austria și Iordania, iar absența sa ar modifica complet tabloul competițional. De asemenea, ar însemna practic că Leo Messi nu va mai evolua vreun meci la Cupa Mondială, iar finala din 2022 ar rămâne ultima sa prestație la această competiție prestigioasă.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat

FIFA rămâne fără un răspuns clar

Reacțiile oficiale din partea FIFA și AFA au fost prudente, forul mondial subliniind că nu a luat încă nicio decizie și că își rezervă dreptul de a analiza toate probele înainte de a aplica eventuale sancțiuni. Totuși, surse din media internațională sugerează că există o supraveghere atentă a evoluțiilor judiciare, mai ales în contextul în care FIFA are reguli stricte privind interferența guvernamentală în afacerile federațiilor naționale.

În așteptarea clarificării situației, fanii și specialiștii rămân cu această întrebare, iar un scenariu fără Argentina la Cupa Mondială 2026 pare unul greu de crezut. Acum, rămâne de văzut dacă vor exista în cele din urmă sancțiuni sau totul va fi trecut cu vederea.

ADVERTISEMENT
Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a recunoscut că a consumat gaz...
Fanatik
Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a recunoscut că a consumat gaz ilariant. Drama care l-a împins să facă acest gest
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Petrolul – U Cluj 0-0, ACUM. Oaspeții speră la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 20. Petrolul – U Cluj 0-0, ACUM. Oaspeții speră la play-off
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră...
Fanatik
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai...
iamsport.ro
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai Stoica. Avem respect reciproc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!