Argentina lui Messi, în pericol să fie exclusă de la Cupa Mondială?! Anunțul presei din țara campioanei en-titre

ADVERTISEMENT

Argentina reușea în 2022 să câștige marele trofeu, după finală splendidă, în Qatar, contra Franței, iar „Pumele” ar putea să nu fie la competiția din 2026, chiar dacă au reușit calificarea după ce au terminat preliminariile pe locul 1 în zona din America de Sud.

Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026?

Argentina, campioana mondială en-titre, se confruntă cu o amenințare fără precedent în fotbalul internațional: o posibilă excludere din care se va desfășura în vara viitoare în Statele Unite, Canada și Mexic. Deși încă nu există o decizie oficială, presa argentiniană susține că situația penală a conducătorilor Federației Argentiniene de Fotbal (AFA) ar putea determina forurile internaționale să intervină.

ADVERTISEMENT

Potrivit reportajelor din cotidianul La Nacion, ancheta de corupție care îl vizează pe președintele AFA, Claudio Tapia, alături de colaboratorii săi apropiați, a luat amploare după percheziții extinse la sediul federației și în mai multe cluburi din Argentina. Suspecte de blanchiment de bani și alte nereguli financiare, aceste acțiuni au declanșat o anchetă penală amplă, ridicând întrebări serioase despre integritatea conducerii fotbalului argentinian.

Motivul posibilei exluderi a Argentinei de la Cupa Mondială 2026

În centrul controversei se află și compania financiară „Sur Finanzas”, care ar fi sponsorizat cluburi și echipa națională și este investigată pentru posibile malversațiuni financiare. Dacă se va demonstra că autoritățile judiciare sau politice au intervenit în mod nepermis în administrarea AFA, FIFA ar putea lua măsuri drastice, inclusiv excluderea Argentinei din competiție, o sancțiune rară și extremă în istoria Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

Impactul unei astfel de excluderi ar fi enorm: este plasată în grupa J pentru turneul final, alături de Algeria, Austria și Iordania, iar absența sa ar modifica complet tabloul competițional. De asemenea, ar însemna practic că Leo Messi nu va mai evolua vreun meci la Cupa Mondială, iar finala din 2022 ar rămâne ultima sa prestație la această competiție prestigioasă.

ADVERTISEMENT

FIFA rămâne fără un răspuns clar

Reacțiile oficiale din partea FIFA și AFA au fost prudente, forul mondial subliniind că nu a luat încă nicio decizie și că își rezervă dreptul de a analiza toate probele înainte de a aplica eventuale sancțiuni. Totuși, surse din media internațională sugerează că există o supraveghere atentă a evoluțiilor judiciare, mai ales în contextul în care FIFA are reguli stricte privind interferența guvernamentală în afacerile federațiilor naționale.

În așteptarea clarificării situației, fanii și specialiștii rămân cu această întrebare, iar un scenariu fără Argentina la Cupa Mondială 2026 pare unul greu de crezut. Acum, rămâne de văzut dacă vor exista în cele din urmă sancțiuni sau totul va fi trecut cu vederea.