Argentina lui Messi și-a făcut norma de goluri. Borna fantastică la care a ajuns selecționerul Lionel Scaloni la cârma campioanei mondiale

Argentina a făcut scor cu naționala statului Puerto Rico, într-un meci în care Messi nu a înscris, dar a fost favoritul publicului de pe stadionul pe care joacă Inter Miami
Catalin Oprea
15.10.2025 | 08:15
Messi l-a ajutat pe Scaloni sa aibă un bilant fabulos ca selecționer FOTO X

Argentina s-a distrat în detrimentul naționalei Puerto Rico, într-un amical disputat pe stadionul pe care își joacă meciurile Inter Miami. S-a terminat 6-0 cu Messi în rol de servant la două dintre golurile campioanei mondiale.

Messi, două pase de gol și o bară contra Puerto Rico

Rezistența Puerto Rico a durat doar un sfert de oră, după care Alexis Mac Allister a deschis scorul. Pasa lui Messi, de la marginea careului, care l-a găsit pe Gonzalo Montiel a dus la al doilea gol.

Același Mac Allister a făcut 3-0. Ultimele goluri i-au aparținut lui Lautaro Martínez, atacantul lui Inter punctând de două ori. Anterior, Steven Echevarria înscrisese în propria poartă

Messi, care a jucat tot meciul după ce a lipsit în amicalul de săptămâna trecută cu Venezuela, dar a jucat pentru Inter Miami, a terminat meciul fără goluri. Doar cu o bară transversală și două pase de gol, care l-au menținut în centrul atenției.

Messi are 195 de selecții și 114 goluri la națională

Tricoul său și strigătele de „Messi, Messi” au fost o constantă în tribunele de pe Chase Stadium, unde Inter Miami, echipa starului argentinian își joacă meciurile de acasă. Starul Argentinei a ajuns la 195 de selecții și 114 goluri.

Selecționerul Lionel Scaloni a folosit o echipă hibrid. A mizat pe Otamendi, care e suspendat în primul meci la CM 2026, și pe alți titulari, precum Mac Allister, De Paul, Lo Celso, plus Messi, dar a odihnit piese grele, ca Romero, Paredes, Alvarez.

Scaloni a aruncat în luptă trei nume noi

Pentru prima dată după mult timp, Argentina a avut trei debutanți. Au jucat primul meci la la națională Lautaro Rivero (River Plate – 21 ani), Anibal Moreno (Palmeiras – 24 ani) și Jose Lopez (Palmeiras – 26 ani).

Acesta a fost meciul cu numărul 91 pentru Scaloni ca selecționer. De șapte ani în funcție, antrenorul campioanei mondiale are un bilanț de excepție: 64 de victorii, 18 egaluri, 9 înfrângeri. Și golaverajul este remarcabil: 185 de goluri marcate și doar 48 primite.

Scaloni este al doilea cel mai longeviv selecționer al Argentinei, după Guilermo Stabile, care a condus Argentina între 1938 și 1958. În acea perioadă, naționala fostului mare fotbalist a câștigat Copa America de șase ori.

În noiembrie, Argentina joacă în Angola

Scaloni a mizat pe formula: Emiliano Martínez (Facundo Cambeses, 76) – Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 63), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi (Lautaro Rivero 46) – Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso (Anibal Moreno, 46) – Giuliano Simeone (Nico Paz, 58), Lionel Messi, José López (Lautaro Martínez, 63).

Argentina va mai juca anul acesta un amical, în noiembrie, la Luanda, cu Angola. Apoi urmează, în 2026, Finalissima, adică meciul contra Spaniei, care opune campioana Europei celei a Americii de Sud, la Doha, în Qatar. Până la Campionatul Mondial, echipa lui Messi mai are programate două amicale, cu MExic și Honduras, ambele în SUA.

