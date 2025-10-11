Argentina și Real Madrid l-au pierdut și pe înlocuitorul lui Messi, care poate rata El Clasico

Naționala Argentinei a jucat un amical cu Venezuela, la Miami, sub privirile lui Leo Messi. Fotbalistul de 38 de ani a preferat să vadă meciul din tribună, acuzând o stare de oboseală după ce a jucat mult, în ultimele săptămâni pentru Inter Miami.

Argentina a avut 11 șuturi pe poarta Venezuelei, chiar și fără Messi

Fără liderul ei, Argentina a dominat tot meciul și probabil ar fi marcat încă trei sau patru goluri, dacă nu ar fi fost portarul venezuelean Jose Contreras. S-a terminat însă doar 1-0, golul lui Lo Celso din prima repriză dovedindu-se decisiv. Argentina a avut 19 șuturi, dintre care 11 pe poartă.

Portarul Venezuelei, în vârstă de 30 de ani, a avut zece parade salvatoare în timpul meciului, dintre care șase în repriza a doua. Argentina a fost aproape să plătească pentru risipa din fața porții când Quintero Leon a lovit bara transversală cu puțin peste 15 minute înainte de finalul timpului regulamentar.

Selecționerul Argentinei nu a putut conta nici pe Franco Mastantuono, socotit fotbalistul care îl va înlocui pe Messi la națională, după retragerea acestuia, preconizată a avea loc în 2026, după Cupa Mondială.

Mastantuono poate rata El Clasico

Franco Mastantuono a devenit indisponibil din cauza unei supraîncărcări musculare la coapsa stângă. Se speră îsnă ca argentinianul să fie apt pentru El Clasico, de pe 26 octombrie.

Fără Messi și Mastantuono, Argentina a arătat astfel: E. Martinez -Molina, Romero, Senesi, Tagliafico – Paredes, Enzo Fernandez, Nico Paz, Lo Celso – Alvarez, L. Martinez. Au mai jucat: De Paul, Balerdi, Mac Allister, Simeone și Nico Gonzales.

Următorul meci al Argentinei va fi împotriva Puerto Rico, într-un alt amical pe 14 octombrie, în timp ce Venezuela va juca împotriva Belize în aceeași zi. În mod normal, în echipă va reveni și Messi, care poate bifa a 195-a selecție la echipa națională, pentru care a marcat 114 goluri.

Partida trebuia să se dispute pe „Soldier Field”, arena din Chicago, dar a fost mutată pe „Chase Stadium” din Fort Lauderdale, stadionul unde joacă echipa de club a lui Lionel Messi, Inter Miami.

Meciul cu Puerto Rico, mutat din cauza lui Trump

Motivul? . „În această săptămână, administrația Trump a autorizat trimiterea trupelor din Garda Națională în statul Illinois după mai multe săptămâni de tensiuni politice între Casa Albă, primăria din Chicago și guvernatorul din Illinois, J.B. Pritzker.

Luni, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces pentru a bloca intenția administrației Trump de a trimite trupe din Garda Națională în Chicago. Au existat încăierări între protestatari și agenți federali cu privire la politicile de imigrare ale lui Donald Trump, însă acestea au avut loc în orașul Broadview, la aproximativ 30 de minute de Soldier Field. Protestele pașnice continuă însă în Chicago”, au notat cei de la The Athletic.

După aceste partide, campioana mondială ar trebui să dispute alte două meciuri amicale.Primul ar urma să aibă loc la Luanda, în Angola, contra echipei naționale din acest stat. Cel de-al doilea amical al Argentinei din noiembrie se va disputa la Kerala, în India, iar adversarul ar urma să fie Australia.