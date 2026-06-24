Argentinienii, gafă uriașă după ce Istvan Kovacs a fost delegat la meciul lui Messi!

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FIFA i-a încredințat lui Istvan Kovacs un nou meci puternic, după ce a condus cu succes partida Tunisia – Japonia 0-4. Arbitrul din Carei se va afla de data aceasta la centru în confruntarea dintre Iordania și Argentina, ultima din Grupa J de la CM 2026. Ce greșeala au comis sud-americanii după ce au aflat de faptul că românul îl va arbitra pe Lionel Messi.

Gafa uriașă comisă de argentinieni după ce au aflat că Istvan Kovacs îl va arbitra pe Lionel Messi

Istvan Kovacs continuă parcursul promițător de la CM 2026, Vestea este una excelentă pentru România, care are parte astfel de un reprezentant, în calitate de arbitru, la cel mai important turneu fotbalistic din lume. Totuși, argentinienii au comis o eroare destul de importantă, din punct de vedere geografic.

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Mai exact, în descrierea carierei sale, jurnaliștii argentinieni de la fac o eroare vizibilă. Aceștia notează că arbitrul român „activează de obicei în Superliga Turcă, unde a condus 321 de meciuri”, confundând astfel campionatul României cu cel al Turciei. Ei nu au omis să includă în articol și faptul că Istvan Kovacs a fost protagonistul unei controverse la meciul din Champions League, din cea mai recentă campanie.

Ei s-au referit la partida din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre Atletico Madrid și Barcelona (2-0), , care Totuși, jurnaliștii au notat finalmente că Istvan Kovacs rămâne „unul dintre cei mai calificați arbitri din Europa”.

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Câți bani câștigă Istvan Kovacs pentru delegarea la Iordania – Argentina

Arbitrul român încasează din partea FIFA suma de 100.000 de dolari doar pentru simpla prezență la CM 2026. În faza grupelor, fiecare meci condus de la centru îi poate aduce între 3000-5000 de dolari. Din rundele eliminatorii, el va încasa câte 10.000 de dolari pe meci. Astfel,