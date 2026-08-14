„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova

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Nu ne cere nimeni să fim cei mai buni suporteri din lume. Dar trebuie să îndeplinim mereu minimul necesar: să nu ne înjurăm propriii jucători. Dacă nici măcar respect nu le putem oferi alor noștri, atunci ce căutăm în tribune, mai exact?

Baiaram: cel mai bun fotbalist al Craiovei și totuși și cel mai înjurat

Am observat ceva la marea majoritate a nu prea știu fotbal. Să critici și să-ți înjuri meci de meci cel mai bun fotbalist, fără să știi cât de greu este ce-i ceri să facă pe teren, e gest de noaptea minții. Printre puținii fani declarați ai lui Baiaram din câți cunosc sunt oameni care chiar au jucat fotbal la cel mai înalt nivel și, implicit, știu cât de dificil e: Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu, de exemplu. Gică și Ilie fiind, se știe, printre puținii „analiști” care mai întâi au jucat, au demonstrat pe teren deci, și abia apoi au vorbit despre cum joacă unul sau altul.

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Apropo… Imaginați-vă că l-ar înjura argentinienii pe Messi, când ar greși și ar pierde mingi (ceea ce chiar face deseori, apropo). Oare cum ar reacționa Messi, dacă ar fi înjurat de ai lui încă de la primele erori? Va mai continua să încerce nebuniile alea de faze? Va mai da pe final de meciuri golurile sau assist-urile alea cu care să salveze Argentina de la tot felul de umilințe? Va mai vrea măcar să alerge și să joace pentru acei oameni, pe acel stadion? Sau va șuta nervos în toate sticlele de apă, cu prima ocazie avută?

„Băăăăă, nenorocitule, păi tu îl compari pe Baiaram cu Messi?!”. Absolut, dar doar raportat la nivelul și posibilitățile echipelor lor. Ambii sunt decari, ambii sunt speciali și ambii pierd multe mingi pentru că încearcă constant chestii mai complicate decât coechipierii. Sunt amândoi, într-un fel sau altul, punctele centrale ale propriilor echipe și subiectele preferate de discuții de după meciuri.

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De ce îl înjură fanii Craiovei pe Ștefan Baiaram: așteptări nerezonabile, dublate de o adiere de rasism

O văd inclusiv la mine: zic că-l iubesc pe David Matei (deși e absent nemotivat din multe meciuri, inclusiv cu KuPS), dar strâmb din nas la orice preluare greșită a lui Baiaram. De ce? Pentru că așteptările de la David sunt mult mai mici. , care a dat doar câteva goluri, dar care muncește și se străduiește mereu. Implicit se descurcă destul de ok, nu? Și totuși, dacă ne uităm pe cifre sau măcar la rezumate ale meciurilor, Matei nu se compară încă cu Baiaram. Când e Baiaram pe teren (alături de Bancu, mai ales), aproape toate mingile trec pe la el/ei sau îl/îi caută. El încearcă tot, el e peste tot, în el se pun uneori chiar și toate speranțele coechipierilor, darămite ale suporterilor… Și atunci? Cum să-l înjuri și contești tocmai pe el?

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Aici ajungem la cheia uriașei probleme de la Craiova: așteptările absolut nerezonabile, bazate pe fantasme proprii și cel mai probabil pe o imagine de sine complet denaturată. Când tu ai impresia că te pricepi la fotbal și că ești în general un tip foarte inteligent, deși nu prea ai argumente sau diplome care să ateste asta, vei fi implicit mult mai dur și mai critic cu fotbaliștii imperfecți. Și cine sunt fotbaliștii ăia imperfecți? Exact… TOȚI!

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Apropo, mai am o bănuială, pe care prefer să nu o dezvolt aici: că nu doar așteptările nerezonabile Dar, pentru că trăim într-o țară destul de rasistă și implicit hipersensibilă la acuzații de rasism, o să mă abțin tura asta.

E simplu: dacă NU îți susții echipa la greu, NU ești suporter

„Am dreptul să critic și chiar să înjur pentru că plătesc bilet”, spun o grămadă de nefericiți, probabil genul care cred că e normal și să huidui actorii unei piese de teatru sau cântăreții unei opere, dacă nu cântă cum îți place ție. Nu: în mod evident, nu ai acest drept. Respectul pentru oameni, bunul-simț în general, este minimul necesar, oricât ai plăti tu ca să-i vezi performând. Dar atenție: NU e suficient să te abții de la a-ți înjura propria echipa ca să fii suporter…

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Cuvântul „suporter” vine de la verbul „to support”, care se traduce cu: „să încurajezi, SĂ FII ALĂTURI DE CINEVA ÎN MOMENTELE GRELE”. Am scris cu majuscule pentru că era deja evident: doar cine e alături de echipă LA GREU e suporter. Cine e alături de echipă la bine e mai degrabă așa, un alt profitor de pe urma situației…

De ce a izbucnit Baiaram la finalul meciului Universitatea Craiova – KuPS

Dar nu mă înțelegeți greșit, chiar nu cred c-avem vreo obligație să fim suporteri. La naiba, chiar suntem liberi să venim la meciurile Craiovei și s-o înjurăm, dacă atât ne duce mintea. Doar că în momentul în care o facem, fie și o singură dată, trebuie să ne fie clar că NU mai suntem suporteri. În acel moment am renunțat la acel privilegiu și, implicit, riscăm să intrăm în conflict cu suporterii care chiar își fac datoria și sunt alături de jucători în momentele (cele mai) grele.

P.S. – nu o să mă refer la acea fază nefericită de la schimbarea lui Baiaram cu KuPS, pentru că cred că în acel moment toată lumea era deja foarte încărcată, atât el cât și cei de pe bancă. Problema reală din cauza căreia a izbucnit Baiaram la final, cred, a fost o prestație neașteptat de bună a celor de la KuPS, dublată de o atitudine reprobabilă a multora dintre cei prezenți în tribune. Evident, ca toți cei aflați pe teren aseară, și Baiaram putea face mai mult.