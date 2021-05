Arhiepiscopul Calinic, răspuns pentru ÎPS Teodosie: ”Femeia este un înger! Nu ne este îngăduit s-o considerăm obiect de batjocură”

Calinic Argeșeanul, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, oferă o replică după remarcile controversate ale lui ÎPS Teodosie la adresa statutului femeii în relația cu biserica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta aduce un omagiu femeii, pe care o numește ”înger pe pământ”, venind cu argumente din învățăturile textelor religioase.

Poziția Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului vine într-un mesaj care seamănă cu o replică la adresa arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, care afirmase că motivul pentru care femeia nu are roluri importante în biserică ține de ”condiția slăbiciunilor sale”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Arhiepiscopul Calinic, replică pentru ÎPS Teodosie: ”Femeia este un înger!”

În urmă cu două zile, ÎPS Teodosie s-a remarcat cu o nouă declarație controversată. Acesta a spus că motivul pentru care femeia nu are roluri importante în biserică ține de ”condiția slăbiciunilor sale”. Acesta mai spunea atunci că ”femeia a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”.

Vineri, Calinic Argeșeanul i-a dat replica Arhiepiscopului Tomisului, într-un mesaj postat pe Facebook de Arhiepiscopia Argeșului Și Muscelului, care poartă titlul: ”Femeia, Înger pe pământ”.

ADVERTISEMENT

”Nu ascund bucuria ce mă cuprinde când am prilejul să scriu despre Femeie! Am mai scris despre această fiinţă dumnezeiască! Femeia, ca dar a lui Dumnezeu! Era trecut de miezul nopţii, atunci ca şi acum, când scriu despre minunea numită femeie.

Atunci am scris printre lacrimi! Nici nu se putea altfel! Erau de faţă: Maica Domnului, mama mea, toate mamele şi toate fetele din lume!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atunci am scris despre întreita lucrare a Femeii: de Soţie, Mamă şi Gospodină! Iar acum voi încerca să scriu despre o altă minune, cea a răsplăţii întreite făcută de Dumnezeu Femeii prin aceea că: Au aflat cele dintâi despre Învierea lui Iisus Hristos; au văzut cele dintâi pe Iisus Cel înviat din mormânt şi au dus cele dintâi vestea cea mare a Învierii lui Iisus, chiar ucenicilor Săi!

Femeile purtătoare de mir au rămas în istoria lumii ca cele mai curajoase şi devotate fiinţe ca şi mamele noastre, ca şi soţiile devotate chemării speciale şi gospodinele care ţin în mâini şi pe umerele lor destinele omenirii!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă Eva în Paradis a auzit osânda rostită de Dumnezeu – după căderea în păcat -, tot femeia va auzi cea dintâi vestea cea mare a izbăvirii din morţi, prin Iisus Hristos Cel înviat!

Astfel, Femeia este reabilitată pentru totdeauna şi nu ne este îngăduit s-o considerăm obiect de batjocură. Cuvine-se cu adevărat ca bărbaţii să ocrotească Femeia pentru că este egală – de drept divin -, cu Bărbatul!

ADVERTISEMENT

Aşadar, Femeia: prin muncă cinstită, prin viaţă aleasă, prin dragoste deplină, prin devotament conjugal, prin osârdie de a naşte şi creşte prunci buni, devine astfel, primul dascăl şi preot al copilului ei, aşa cum pe drept cuvânt scrie în Predicile sale, Părintele Mircea Păcurariu.

Aşadar, în alcătuirea acestei lumi, Femeia este un Înger purtător de mir!”, a scris Calinic Argeșeanul pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a spus ÎPS Teodosie despre poziția femeii

Joi, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a explicat de ce femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. Înaltul prelat afirma că lipsa femeilor din funcțiile importante ale BOR nu are deloc de a face cu o discriminare.

”Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale.

Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul.

Ei nu îşi cunoaşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia nu ar fi născut în dureri”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.