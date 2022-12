Arhiepiscopul Teodosie, încă un denunț al restricțiilor din pandemie: „Suntem cutremurați cum putut pierde libertatea prin frică”

Arhiepiscopul Teodosie s-a referit pe larg, în mesajul de Crăciun adresat credincioșilor, la restricțiile din perioada pandemiei, precum și la războiul ruso-ucrainean din apropierea granițelor României.

„Dumnezeu ne-a izbăvit de restricțiile exagerate și isterice”

„Naşterea lui Dumnezeu din sânul pururea fecioresc al preacuratei Maici este planul din veşnicie al Preasfintei Treimi, este proiectul de desăvârşire a universului creat prin unirea Celui necreat cu omul, este gândul de taină al Sfintei Treimi. E desfăşurarea cerească a planului lui Dumnezeu, îndrăgostit pentru veşnicie de om. Dumnezeu vine la noi în smerenie ca să sufere în locul nostru, ca să pătrundă în iadul pe care cu sârg l-am strâns în inimile cătrănite şi să ne smulgă din abisul iluziilor care duc la moarte şi la iad şi să învieze din morţi împreună cu noi”, se arată în mesajul arhiepiscopului.

Cu această ocazie, Teodosie Snagoveanul mulțumește divinității că i-a izbăvit pe credincioși de „restricțiile exagerate și isterice” din perioada pandemiei. „Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a izbăvit de frica morţii şi de restricţiile exagerate şi isterice ale anilor trecuţi. La teroarea viruşilor, noi creştinii, am răspuns cu bucuria Liturghiei. La ameninţarea morţii, noi am intensificat iubirea. La amenzile absurde, noi am pus genunchii la rugăciune”, susține arhiepiscopul Teodosie.

El nu se oprește aici și îi asimilează pe cei care au impus restricțiile unor instrumente ale diavolului: „Nu putem uita groaza celor morţi de boală, de incendiile din spitale, de lipsă de medici şi de medicamente, de interdicţiile absurde. Suntem cutremuraţi cum am putut pierde libertatea prin frică. Dar Dumnezeiasca Liturghie a sfărâmat ororile celui viclean şi ale slugilor lui.”

Apoi înaltul prelat s-a referit la „durerea fără de leac a războiului”. „E decăderea supremă a umanităţii, care l-a dat afară pe Dumnezeu din inimă şi din lume. Războiul e iadul instaurat pe pământ. Ne rugăm la Dumnezeu, Pruncul cel infinit de blând, să risipească gândurile de război ale stăpânilor vremelnici ai acestei lumi, să fulgere peste cei înverşunaţi în gânduri de ură şi de răzbunare”, susține .

„Durerea orgiastică a plăcerii fără sens”

Tot în acest mesaj, ierarhul le aduce aminte credincioșilor că sărbătoarea Crăciunului nu este un doar un prilej de ospăț, ci unirea creștinului cu Dumnezeu prin împărtășanie și nașterea lui Hristos în inimile fiecăruia.

„Întruparea Domnului a omorât domnia plăcerii. Într-o lume cutremurată de durerea orgiastică a plăcerii fără sens, Hristos vine şi ne învaţă puterea fecioriei, fineţea înmiresmată a fidelităţii, valoarea familiei monogame, înflorirea umanităţii prin prunci, asceza ca poartă a vederii de Dumnezeu: ‘Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia, vor vedea pe Dumnezeu’. Întruparea Domnului a omorât împărăţia brutalităţii. Într-o lume a barbariei genetice, a sălbăticiei legilor inspirate de diavol, a violenţei fără sens, Hristos vine ca un Prunc, infinit de gingaş. Dumnezeul cerurilor în braţele unei Fecioare ne învaţă să iubim, să fim blânzi şi smeriţi, să dăruim iubire şi să mângâiem. Ne învaţă că Dumnezeu e Împăratul Prunc, infinit de puternic în iubirea lui rănită de nimicnicia noastră”, se mai spune în mesajul arhiepiscopului Teodosie.

În timpul pandemiei, acesta impuse de autorități, inclusiv printr-o scrisoare deschisă adresată premierului de atunci, Ludovic Orban. Teodosia l-a avertizat pe șeful Executivului că oamenii ar putea ieși în stradă „pentru a se putea ruga și trăi liber, fără o nouă dictatură”.

De asemenea, înaltul prelat l-a acuzat pe Orban că credincioșilor le este încălcat în mod abuziv dreptul de a se ruga „de cei care nu au frică de Dumnezeu și se închină unei științe absurde”.