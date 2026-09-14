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Universitatea Craiova a avut o „dublă” pe „viaţă şi pe moarte” împotriva lui Levski Sofia, în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. şi au mers mai departe, .

Celebrul Edu preia conducerea lui Levski Sofia

Campioana Bulgariei a reuşit o mutare de senzaţie. Celebrul Edu, unul dintre cei mai apreciaţi directori sportivi din fotbalul englez, a fost prezentat oficial de Levski Sofia. Brazilianul intră în Consiliul de Administraţie şi va conduce clubul din Bulgaria.

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Ultima dată, Edu a fost director global la Nottingham Forest, club din Premier League. Brazilianul şi-a încheiat contractul cu englezii în urmă cu o săptămână, deşi semnele unei despărţiri erau mai vechi, în condiţiile în care nu a mai fost văzut la meciurile echipei.

Arhitectul lui Arsenal! L-a numit pe Arteta antrenor pe Emirates

Edu este considerat arhitectul actualei echipe a lui Arsenal. El a fost numit director tehnic în 2019, iar în 2022 a fost numit primul director sportiv din istoria clubului. L-a numit pe Mikel Arteta în 2019 ca antrenor al clubului şi a lucrat în strânsă legătură cu el până în 2024, când a demisionat.

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Anterior, Edu Gaspar a fost coordonatorul echipei naţionale a Braziliei între 2016 şi 2019, respectiv director de fotbal la Corinthians între 2011 şi 2016. S-a retras din activitatea fotbalistică în 2010, de la Corinthians.

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A făcut parte din echipa „The Invincibles”

Şi cariera sportivă este strâns legată de Arsenal. A făcut parte din celebra echipă „The Invincibles” a „tunarilor” care au câştigat Premier League fără să sufere nicio înfrângere în sezonul 2003/2004.

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În carieră a evoluat doar la trei cluburi: Corinthians, Arsenal şi Valencia. A bifat şi 16 prezenţe în naţionala Braziliei, în 2004 şi 2005, reuşind să câştige Copa America şi Cupa Confederațiilor alături de „Selecao”.