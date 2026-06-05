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Aria 9, laboratorul secret în care Europa construieşte soldatul autonom al viitorului. Armele AI care concurează cu cele produse de SUA şi China

Europa contraatacă cu tehnologie autonomă împotriva dominanței chino-americane. A fost dezvăluită existenţa laboratorului secret Aria 9, unde se concep sisteme AI și roboți autonomi destinați câmpului de luptă modern.
Daniel Spătaru
05.06.2026 | 18:06
Aria 9 laboratorul secret in care Europa construieste soldatul autonom al viitorului Armele AI care concureaza cu cele produse de SUA si China
SPECIAL FANATIK
Aria 9 a funcţionat de anul trecut în cel mai deplin secret Foto: colaj Fanatik
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RX-1 este o mașină de luptă autonomă care se dorește a fi răspunsul Europei la platformele similare dezvoltate de China și Statele Unite. Așa-numitul „câine robot” a fost prezentat ca un dispozitiv conceput pentru a asigura suveranitatea tehnologică a continentului, însă pe lângă acesta un alt aspect a atras în mod deosebit atenţia: a fost anunţată lansarea oficială a laboratorului secret Aria 9, considerat un moment de referință în eforturile Europei de a-și obține independența tehnologică.

Prima mare invenţie din Aria 9: pilotul AI Centaur

Dezvăluirea oficială a existenţei diviziei de cercetare avansată Aria 9 marchează o nouă direcție de dezvoltare pentru industria europeană de apărare. Sub conducerea lui Antoine Bordes, directorul științific al companiei Helsing, această structură funcționează ca un incubator pentru proiecte militare inovatoare. Acest proiect este deja comparat cu legendarul laborator Skunk Works, asociat cu compania americană Lockheed Martin.

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Prima invenţie a acestui laborator secret de cercetare, despre care se pare că funcţionează din 2025, este un pilot bazat pe inteligență artificială numit Centaur, care a fost deja implementat în avioanele de vânătoare Saab Gripen. Această invenţie reprezintă acum baza tehnologică a viitorului avion de luptă autonom Helsing CA-1 Europa.

RX-1 intră în forţă pe câmpul de luptă terestru

În plus, compania germană intenționează să schimbe și câmpul de luptă terestru. Aici intră în scenă RX-1, un sistem care îi surprinde pe mulți specialiști care asociau până acum Helsing exclusiv cu aviația autonomă. Prin această platformă, germanii încearcă să răspundă unei probleme majore a Europei: lipsa unor platforme hardware avansate dezvoltate pe continent.

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După cum afirmă Antoine Bordes, cercetările europene în domeniul roboticii avansate au depins până acum în mod direct de sisteme construite dincolo de graniţele Bătrânului Continent. RX-1 își propune să schimbe această situație. Fiind un produs suveran dezvoltat local – proiectat, conceput și fabricat în Europa – platforma ar urma să accelereze cercetările aflate la intersecția dintre inteligența artificială și sistemele autonome. Helsing a încheiat deja parteneriate strategice cu grupul de robotică al ETH Zurich, condus de profesorul Marco Hutter, precum și cu prestigiosul INRIA Paris. Ambele instituții vor avea acces la platforma RX-1, ceea ce ar putea deschide perspective complet noi în domeniul așa-numitei „robotici de teren”.

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Activitatea secretă din Aria 9

Deși RX-1 este clasificat oficial drept o platformă avansată de cercetare, nu un sistem militar operațional, destinația sa finală nu lasă loc de interpretări. Mașina a fost proiectată încă de la început având în vedere utilizarea în condiții de luptă. Helsing nu se limitează însă la integrarea unor componente existente. Obiectivul pe termen lung al companiei este de a crea un sistem robotic complet autonom, combinând hardware avansat cu software pentru testarea capacităților autonome. Această direcţie se înscrie în linia doctrinei de apărare moderne, în cadrul căreia se urmărește reducerea expunerii militarilor în cele mai periculoase zone ale câmpului de luptă.

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Aria 9 funcționează din 2025, iar până acum a operat în secret, concentrându-se inițial pe dezvoltarea unor agenți AI destinați misiunilor de informații și recunoaștere pe câmpul de luptă. De acum înainte, însă, va ieși în prim-plan, deoarece intenționează să introducă oficial sisteme robotice autonome capabile să se deplaseze independent pe „terenuri extrem de imprevizibile” și să opereze pe „câmpuri de luptă active”, fără intervenție umană directă. Rămân însă secrete o serie de aspecte ale activităţii acestor laboratoare precum locaţiile poligoanelor de testare, unde roboții tereștri sau avioanele echipate cu IA execută manevre militare reale. De asemenea, infrastructura hardware pe care rulează modelele de inteligență artificială militară este complet securizată și izolată în facilități militare

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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