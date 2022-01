Cum a ajuns Arkanian în gașca lui Alex Velea. Interviu inedit cu unul din ”băieții de aur” ai rap-ului românesc

Arkanian este unul dintre artiștii români cu cea mai rapidă ascensiune din ultimii ani, iar povestea legăturii sale cu muzica este una destul de interesantă.

Modest, dar plin de entuziasm să realizeze lucruri noi în domeniul său, Arkanian a vorbit pentru FANATIK despre începuturile sale la Golden Boy Society, planurile sale de viitor, dar și cum este omul din spatele cântărețului.

Arkanian: „O zi normală la noi la studio e greu de conturat”

– Cum ai ajuns să lucrezi cu Alex Velea? Cum arată o zi normală cu echipa de la Golden Boy?

Cu Alex m-am cunoscut la final de 2018 prin Beganudoarme, producător și prieten foarte vechi de-al meu care începuse să lucreze la Golden. El i-a arătat lui Alex ce fac. Alex, împreună cu echipa, m-au invitat pe primul material Golden Gang. Ne-am înțeles foarte bine instant, și după vreo 7 luni am intrat oficial în familia Golden Boy Society.

O zi normală la studio la noi e greu de conturat. Ne vedem toți zilnic, sau aproape zilnic, și ne facem treaba cât de prolific putem noi. Avem vreo 4 camere de studio active și în sesiuni constante, așa că pe scurt, suntem o adunătură de oameni frumoși, care aleargă din sesiune în sesiune, facem multă muzică, și ne distrăm rău făcând asta.

„Pentru mine, rap-ul a fost întotdeauna ca un sport”

-Erai tentat de mic să faci ceva în muzică sau asta a venit pe parcurs?

Nu vreau să sun că o alta poveste trasa la indigo despre visul aprins în copilărie, dar întâmplător, doar asta am vrut să fac toată viața mea. De mic eram obsedat de muzică, de la Paraziții la Michael Jackson, și pe la 10 ani, când am început cumva să îmi conturez gusturile pentru prima dată, m-am apucat de tobe.

Am făcut asta timp de 7 ani, în paralel apucându-mă și de chitară și produs instrumentale pe calculator. Pe la 17 ani am început să și cânt vocal, așteptând până atunci pentru că mereu voiam să fac rap, și îmi era teamă că am vocea prea subțire. Tot la 17 ani s-a născut și “arkanian” și cumva de atunci am început să iau în serios și toată ideea de “pot trăi din asta”, “voi trăi din asta”.

„Nu mă prea asemăn cu ideea trapperului român”

-Care sunt ingredientele de bază pentru a fi un trapper/ rapper bun în România? De ce ții tu cont?

Nu sunt cel mai în măsură să răspund la întrebarea asta din simplul fapt că nu mă prea asemăn cu ideea “trapperului” român. Pentru mine, lirica și dexteritatea sunt cele mai importante elemente ale unui artist de speță. Asta și pentru că pentru mine rap-ul a fost întotdeauna un sport, iar eu mereu am avut ochii pe aur. Să transmiți e la fel de important, treaba asta ducându-se mai departe de muzică, prin stil, modul în care vorbești, etc. Sunt de părere că nu poți să faci asta dacă nu simți și trăiești treaba cu toată ființa ta.

„Când sunt supărat, cad destul de rău uneori”

-Cum te-ai descrie în afara scenei? Cum este Arkanian cel din spatele reflectoarelor?

Arkanian din spatele scenei este un personaj cel puțin la fel de complicat. Sunt un om relativ calculat, dar în același timp foarte extremist. Uneori iubesc prea mult. Uneori mă enervez prea mult. Când sunt fericit sunt cel mai fericit, și când sunt supărat, cad destul de rău uneori. Lăsând toate astea la o parte, concis, cred că Arkanian e un băiat de 22 de ani care încearcă să înțeleagă viața la fel ca oricare om la vârsta asta. Mă consider destul de simpatic și carismatic, doar că uneori gândesc prea mult.

Cu cine și-ar dori să cânte

-Cu ce artiști ți-ai dori să colaborezi dacă ai avea ocazie? Ai vreun star internațional preferat din muzică?

Mulțumesc lui Dumnezeu, desi încă sunt relativ nou ca artist pe piață, am avut norocul să lucrez cu foarte multe nume la care doar visam acum 5 ani. De la cel mai vivid exemplu, Alex Velea, mentorul și fratele meu mai mare, la Maestrul , pot să zic că am avut niște colaborări care m-au făcut să mă simt onorat pentru o viață întreagă.

Astea fiind spuse, în România încă am oameni precum , Deliric, Cristi Minculescu, și încă câteva nume de pe o listă imaginară de-a mea pe care o am de mult timp. Ca artist preferat din afară, e greu să aleg unu din simplul fapt că marea majoritate a muzicii pe care o consum e de din afară. Dacă ar fi o scurtă listă, cel mai mult mă inspiră Drake, Travis Scott & The Weeknd.

Primul său album va apărea în primăvară: „Sunt acolo pentru oricine se simte singur”

-Ce planuri ai pentru 2022, personal, dar și profesional? Ai vreo dorință pe care vrei să o îndeplinești în acest an, vreun vis anume?

Dacă pentru mine 2021 a fost un an de perfecționare, în 2022 am de scos tot ce am făcut anul trecut, închis în studio și departe de ochii lumii. Am pregătit primul meu album, “Sinnerman” care este cel mai personal și definitoriu album pentru ce reprezintă Arkanian. Este un album auto biografic, cu un concept foarte bine definit și o groază de colaborări.

Practic ăsta e planul meu principal pe 2022, pregătind lansarea lui pentru cândva în primăvară. Mai departe îmi doresc că situația epidemiologică cu care ne tot luptăm să se mai liniștească. Vreau să putem să ne întoarcem la ce iubim noi artiștii cel mai mult, de fapt, adică să cântăm alături de oamenii care ne iubesc și susțin. Dacă ar fi să am o dorință anul ăsta, îmi doresc că lumea să mă vadă pentru ceea ce sunt, și anume un personaj care e acolo pentru oricine se simte singur sau are nevoie să se simtă înțeles. Și bani mulți.