Arlauskis şi Rada au analizat CFR Cluj – U Cluj: “E mai slabă!” Ce spune de Şumudică

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Giedrius Arlauskis a câştigat cinci titluri de campion al României cu CFR Cluj. Portarul lituanian a rămas foarte legat de fotbalul românesc şi urmăreşte tot ce se întâmplă în SuperLiga, dar şi echipa naţională.

Arlauskis a anunţat favorita de la CFR Cluj – U Cluj: „E mai slabă acum!”

Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA, Arlauskis a prefaţat , spunând că echipa lui Neluţu Varga este mai slabă, având în vedere problemele financiare serioase cu care se confruntă CFR:

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„Două echipe de acelaşi nivel. Suporterii lui U Cluj sunt mai iuţi, ei vor fi mai mult împinşi de la spate de fani. De antrenori ce să zic. la CFR Cluj, cu toate problemele de acolo. E un derby şi nu se ştie niciodată. Cine preia conducerea oraşului.

Bineînţeles că îmi doresc să câştige CFR Cluj pentru Marian Copilu, care are muncă grea acolo cu toate problemele. O să fie pe viaţă şi pe moarte. Dar văd CFR Cluj mai slabă decât U Cluj în acest moment. U Cluj e o echipă mai completă. CFR Cluj, cu problemele din interior… chiar au probleme mari. Depinde cum o să abordeze meciul. A fost şi pauza mai lungă”, a spus Arlauskis.

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Lituanianul, conectat la tot ce se întâmplă în România: „Voi nu înţelegeţi un lucru. Este a doua mea casă”

Lituanianul a declarat că nu a mai discutat cu nimeni de la CFR Cluj în afara lui Marian Copilu, cel care ocupă acum postul de administrator special. Arlauskis a spus că îi pasă foarte mult de România, despre care spune că e a doua lui casă:

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„Cu Neluţu Varga nu m-am mai auzit. De când m-am despărţit de CFR Cluj nu m-am mai băgat în horele lui. Nu vreau să aud de fotbal. Mă interesează doar fotbalul românesc, îmi pasă de România. Dar, în afară de Marian Copilu nu am mai ţinut legătura. Nu mai vreau să aud de fotbal.

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Uite, acum stau, mă duc la o partidă de golf, mă distrez. Dar mie îmi pasă de România, voi nu înţelegeţi un lucru. Este a doua mea casă. Nu numai de fotbal, ci de oameni. Mi-s dragi oamenii. Este o ţară foarte frumoasă. Pe fotbal, ajutaţi cât mai mult naţionala. Caracterul se vede în momente dificile. Acum e Gheorghe Hagi selecţionerul naţionalei. Toată lumea trebuie să îl susţină. Aveţi un antrenor care a pus ţara pe harta fotbalului şi trebuie credit mai mare. Nu este un om ca oricare altul”, a spus Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

Ionuţ Rada, despre CFR Cluj – U Cluj: „Să nu se depăşească nişte limite”

Un alt fost fotbalist al celor de la CFR Cluj, Ionuţ Rada, a analizat la FANATIK SUPERLIGA, derby-ul din Gruia cu U Cluj. Fostul fundaş a declarat că e un meci important pentru moralul celor două echipe şi speră ca spectacolul să fie doar pe gazon, după incidentele din precedentele derby-uri:

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„Este un derby al oraşului, care clar trezeşte amintiri frumoase. Cam toate derby-urile între U Cluj şi CFR Cluj ne-a oferit un spectacol atât pe teren, cât şi în afara lui. Sper ca spectacolul să rămână strict la fotbal şi să nu avem alte probleme. Până la urmă e doar sport, e fotbal şi asta ne interesează cel mai mult. Am văzut declaraţiile antrenorului de la CFR Cluj, o să vedem. Cred că într-un derby, jucătorii care sunt în lot trebuie să înţeleagă ce înseamnă asta. U Cluj construieşte, e echipa care în ultimii ani a adus mulţi jucători şi care îşi doreşte mai mult decât accesul în play-off.

Dar eu sper că indiferent de intensitatea derby-ului, să nu vedem lucruri care să degenereze şi care nu au legătură cu fotbalul. Să nu se depăşească nişte limite. La ultimul meci s-au inflamat destul de tare spiritele. Sper ca acele lucruri să nu se mai repete. Atât Cordea, cât şi Cristiano Bergodi cred că au înţeles că au depăşit nişte limite.

Cred că galeriile vor face spectacol, sperăm şi în teren să vedem un meci frumos, gustat de toată lumea. Am văzut cozi la casele de bilete, lumea vorbeşte, maşinile sunt cu fulare şi însemne ale echipelor şi mă bucură acest lucru. E frumos să ai în oraş două echipe care se luptă pentru locuri superioare. Un astfel de meci îţi dă încredere pentru următoarele meciuri. U Cluj s-ar apropia de locul 4 cu o victorie, dar e mai mult de ceea ce îţi oferă pe viitor un rezultat pozitiv. Încă este devreme. La CFR sunt probleme financiare şi e important să îi unească şi mai tare”, a spus Ionuţ Rada.