Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”

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Giedrius Arlauskis a făcut o declarație care surprinde pe toată lumea când a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal. Fostul portar al CFR-ului a dezvăluit, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, unde și-ar dori să fie înmormântat și a explicat de ce „careul de 6 metri” are o semnificație aparte pentru un goalkeeper.

Giedrius Arlauskis vrea să rămână pentru totdeauna în careul de 6 metri

Pentru un portar, careul de 6 metri este una dintre cele mai importante zone de pe teren. Giedrius Arlauskis a dus, însă, legătura cu fotbalul la un alt nivel și a făcut o declarație spectaculoasă despre locul în care și-ar dori să fie înmormântat.: „Nu mă uit la fotbal, dar vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri, undeva acolo. Așa suntem noi și la fel îl văd și pe Petrescu”, a declarat Arlauskis, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Replica fostului portar vine în contextul discuției despre în cariera sa. Arlauskis recunoaște că relația dintre cei doi nu a fost întotdeauna una simplă, însă spune că îl apreciază în continuare pe fostul antrenor.

„Știe toată lumea relația mea cu Dan Petrescu, suntem doi oameni dificili, niciunul nu e lapte și miere. Când am aflat de problemele lui, am zis că nu mai spun nimic rău de el. Pot spune doar atât, omul care a contribuit în cariera mea ca fotbalist, cu bune și cu rele, este Dan Petrescu”, a mai spus Arlauskis.

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Fostul portar este convins și că , mai ales dacă va apărea un proiect pe măsura așteptărilor sale: „El nu poate sta departe de fotbal, asta e clar și curând se va întoarce pe iarbă. Important e că a rezolvat cu sănătatea. Dacă pică un proiect frumos, îl văd direct acolo pe Petrescu. Nu am mai vorbit cu el, dar știe că îl apreciez și doar mesajele banale nu contează. E important ce simți și gândurile pe care le transmiți”, a concluzionat Arlauskis.

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Când revine Dan Petrescu în antrenorat

Dan Petrescu a transmis clar de curând că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema unei reveniri în antrenorat. Tehnicianul a explicat că trebuie să respecte indicațiile medicului, iar acesta i-a permis să revină pe bancă abia din vară: „Nu ați auzit că eu până în vară nu am voie să antrenez? Doctorul mi-a zis că până în vară nu am voie, iar după, mai vedem, mi-a zis”, spunea Dan Petrescu.