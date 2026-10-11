Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Arlauskis, dezvăluire șoc: “Vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri!”

Tibi Cocora
11.10.2026 | 09:00
Arlauskis dezvaluire soc Vreau sa fiu inmormantat in careul de 6 metri
EXCLUSIV FANATIK
Giedrius Arlauskis a făcut o declarație surprinzătoare în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Giedrius Arlauskis a făcut o declarație surprinzătoare în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul portar al CFR-ului a dezvăluit unde vrea să fie înmormântat.
ADVERTISEMENT

Giedrius Arlauskis a făcut o declarație care surprinde pe toată lumea când a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal. Fostul portar al CFR-ului a dezvăluit, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, unde și-ar dori să fie înmormântat și a explicat de ce „careul de 6 metri” are o semnificație aparte pentru un goalkeeper.

Giedrius Arlauskis vrea să rămână pentru totdeauna în careul de 6 metri

Pentru un portar, careul de 6 metri este una dintre cele mai importante zone de pe teren. Giedrius Arlauskis a dus, însă, legătura cu fotbalul la un alt nivel și a făcut o declarație spectaculoasă despre locul în care și-ar dori să fie înmormântat.: „Nu mă uit la fotbal, dar vreau să fiu înmormântat în careul de 6 metri, undeva acolo. Așa suntem noi și la fel îl văd și pe Petrescu”, a declarat Arlauskis, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Replica fostului portar vine în contextul discuției despre Dan Petrescu, omul despre care spune că a avut o contribuție importantă în cariera sa. Arlauskis recunoaște că relația dintre cei doi nu a fost întotdeauna una simplă, însă spune că îl apreciază în continuare pe fostul antrenor.

„Știe toată lumea relația mea cu Dan Petrescu, suntem doi oameni dificili, niciunul nu e lapte și miere. Când am aflat de problemele lui, am zis că nu mai spun nimic rău de el. Pot spune doar atât, omul care a contribuit în cariera mea ca fotbalist, cu bune și cu rele, este Dan Petrescu”, a mai spus Arlauskis.

ADVERTISEMENT
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce...
Digi24.ro
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski

Fostul portar este convins și că Dan Petrescu va reveni în fotbal, mai ales dacă va apărea un proiect pe măsura așteptărilor sale: „El nu poate sta departe de fotbal, asta e clar și curând se va întoarce pe iarbă. Important e că a rezolvat cu sănătatea. Dacă pică un proiect frumos, îl văd direct acolo pe Petrescu. Nu am mai vorbit cu el, dar știe că îl apreciez și doar mesajele banale nu contează. E important ce simți și gândurile pe care le transmiți”, a concluzionat Arlauskis.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare”...
Digisport.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”

Când revine Dan Petrescu în antrenorat

Dan Petrescu a transmis clar de curând că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema unei reveniri în antrenorat. Tehnicianul a explicat că trebuie să respecte indicațiile medicului, iar acesta i-a permis să revină pe bancă abia din vară: „Nu ați auzit că eu până în vară nu am voie să antrenez? Doctorul mi-a zis că până în vară nu am voie, iar după, mai vedem, mi-a zis”, spunea Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A...
Fanatik
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”. Drama de după viața de fotbalist!
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost...
Fanatik
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!”
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Fanatik
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Giani Kiriță l-a lăsat mască pe Gică Hagi: 'N-am crezut că poți face...
iamsport.ro
Giani Kiriță l-a lăsat mască pe Gică Hagi: 'N-am crezut că poți face asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!