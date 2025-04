Arlauskis, profeție sumbră pentru Marius Șumudică: ”Rapid nu ia Cupa României!”. Promisiunea neonorată a antrenorului: ”Nu trebuie să te iei după fiecare vrăjeală!”

Giedrius Arlauskis a pus la îndoială, la FANATIK SUPERLIGA, că alături de Rapid în sezonul curent. Fostul portar, campion în Superligă cu Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj, a subliniat că pentru a vorbi de trofeu, giuleștenii trebuie să treacă mai întâi în semifinale de Hermannstadt. Meciul de la Sibiu este programat miercuri, 23 aprilie, de la 19:30.

Giedrius Arlauskis se îndoiește că Rapid și Marius Șumudică pot câștiga Cupa României

Giedrius Arlauskis a dezvăluit pentru FANATIK că Șumudică i-a promis, la plecarea de la CFR Cluj, că o să îl ia cu el la Malatyaspor. Portarul lituanian și-a dat seama că Șumudică a glumit atunci și a ajuns la concluzia că ”în România nu trebuie să te iei după fiecare vrăjeală”.

”Ce să ia? Nu cred că va lua Cupa României. Depinde în ce moment o prinde și pe CFR. Să treacă de Hermannstadt întâi! Ce, Hermannstadt nu e echipă? Eu zic că e o echipă foarte solidă. E un singur meci pe viață și pe moarte. Nu văd, nu există o favorită. Joacă și la Sibiu.

Dacă era vorba că erau în finală și că vor juca împotriva CFR, puteam să vorbim. Acum să ajungă să joace finala! Din ce am văzut, Rapid nu e o echipă foarte constantă. Poate să aibă un meci foarte bun, după aceea o scădere totală. Eu zic că vorbim prea mult despre ce s-ar întâmpla dacă.

Lăsăm să treacă semifinala și după aceea vorbim. Toată lumea se gândește ce s-ar întâmpla dacă. Dacă era Arlauskis brazilian, ajungea să joace la Campionatul Mondial. M-am născut lituanian. Nu am prins Mondialul și nici nu o să prind.

Giedrius Arlauskis, despre Marius Șumudică: ”La caterincă e senzațional!”

Cu Marius Șumudică am avut relații foarte bune. După ce am plecat de la CFR Cluj, am mai vorbit o dată. I-am spus în glumă că a plecat și mi-a spus că mă ia în Turcia. De atunci i-am zis: ‘Șumi, nu mai suna că m-ai nenorocit cu atâtea telefoane’.

N-a dat un telefon să mă ia. La caterincă e senzațional! Eu am învățat în România că nu trebuie să te iei după fiecare vrăjeală. Când esti tânăr, pici în capcane, antrenorii sunt șmecheri în România”, a declarat .

