Arlauskis, verdict clar în lupta la titlu: „Dacă-și intră Gigi în mână…”. Ce a spus despre „furtul” de la CFR Cluj – FCSB

FCSB este lider în SuperLiga şi încearcă să câştige titlul după o pauză de 9 ani. Roş-albaştrii au încheiat pe primul loc ultima dată în 2015, când Giedrius Arlauskis apăra poarta roş-albaştrilor.

Arlauskis, verdict clar în lupta la titlu: „Dacă-și intră Gigi în mână…”

Portarul lituanian a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre lupta la titlu din SuperLiga şi crede că FCSB va câştiga, în sfârşit, campionatul. “Arla” a pus tunurile pe de la CFR – FCSB:

“Părerea mea este că FCSB va câştiga titlul. Dacă va intra în formă după pregătirea din iarnă… Dacă-şi intră Gigi în mână… Am văzut fazele de la CFR Cluj – FCSB. La golul lui Florinel Coman am văzut furt.

Made in România. De ce să se supere cei de la CFR Cluj? Că arbitrul n-a dat gol? A fost furt, între ghilimele. A fost o greşeală care a costat victoria. Nu poţi să faci asta.

“La plâns eraţi campioni olimpici dacă exista proba asta”

Mai rămâne să dai un pumn la încălzire, să dai gol şi apoi să revină la faza de la încălzire, să îl anuleze. Se întâmplă peste tot. În România, voi sunteţi mai sensibili.

Sunteţi mai sentimentali, lacrimogeni. Ăsta e talentul. La plâns eraţi campioni olimpici dacă exista proba asta. Fără să mai faceţi deplasarea. Trimiteau medalia direct în ţară”, a spus Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

în anul 2014, spunând că a avut o singură condiţie, ca înţelegerea să fie parafată pe un singur an, fără să negocieze salariul:

“Nici acum, când e FCSB, nu se refuză un asemenea club, după părerea mea. Discuția cu Argăseală, am venit, am zis că accept dar cu o condiție, să fie un contract pe un an, iar salariu să fie cât vreți voi, nu mă interesează.

Nu am negociat, am spus că vreau un an, asta e condiția mea, să joc un an și să plec. Nu spun sumele, că după mă ceartă lumea că dau din casă”, a spus Arlauskis.

