Arma cu care Israelul vrea să saboteze reuniunile religioase din Iran. „Mossad-ul şi-a băgat mâna în oala cu mâncare”

Organizaţiile şi asociaţiile religioase din Iran au emis un avertisment mai puţin obişnuit avertizând asupra posibilității unor acte de sabotaj în timpul ceremoniilor religioase desfășurate în spațiul public. Organizatorii evenimentelor sunt sfătuiți să fie precauți în acceptarea donațiilor de alimente de la persoane necunoscute. „Mossad-ul şi-a băgat mâna în oala mâncare”, se afirmă în comunicat, în sensul în care alimentele ar putea fi contaminate de serviciile secrete israeliene.

Ce se află în spatele avertismentului organizaţiilor religioase iraniene

Conform mesajului, au fost primite mai multe raportări despre posibile tentative de perturbare a adunărilor publice prin distribuirea de alimente otrăvite. Prin urmare, organizatorii ceremoniilor au fost îndemnați să se abţină de la acceptarea donațiilor de alimente din surse neidentificate și să acorde o atenție sporită la pregătirea, depozitarea și distribuirea hranei.

Avertismentul neobișnuit al organizațiilor religioase vine pe fondul tensiunilor interne tot mai mari din Iran de la începutul războiului. Asociațiile religioase sunt considerate unul dintre pilonii sprijinului public pentru regim și, prin urmare, faptul că și acestea primesc avertizări privind posibile infiltrări sau acte de sabotaj ar putea indica îngrijorarea serviciilor de securitate față de tentativele de a destabiliza comunitățile asociate taberei conservatoare, pro-regim.

De la izbucnirea conflictului, regimul iranian a înăsprit semnificativ controlul intern. Străzile de obicei aglomerate din Teheran sunt acum aproape pustii, locul lor fiind luat de baraje și . Citând declaraţiile mai multor locuitori, France Presse scrie că Gărzile Revoluționare și Basij – forță paramilitară de voluntari, subordonată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice – au instalat numeroase baraje în tot oraşul, controlează vehiculele şi fac, în anumite cazuri, percheziţii corporale. Israelul și Statele Unite le-au cerut cetățenilor iranieni să profite de situație și să se ridice împotriva regimului, dar, conform informaţiilor din teren, forțele de securitate au acționat rapid pentru a împiedica organizarea de demonstrații.

Restricţii de circulaţie în Iran, similare cu cele din timpul carantinei

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Teheran, a declarat pentru AFP că Gărzile Revoluționare au închis aproape toate străzile principale şi folosesc combatanți înarmați cu mitraliere grele pentru a intimida populaţia. Potrivit spuselor sale, în rândul forțelor de ordine există percepția că „adevăratul dușman este poporul însuși, nu americanii”. Alți locuitori au spus că o mare parte a forțelor de pe străzi aparțin de fapt voluntarilor Basij.

În paralel, organizațiile pentru drepturile omului avertizează că ar putea intensifica reprimarea internă pe durata războiului. Pierre Razou, director de cercetare al Fundației Mediteraneene pentru Studii Strategice, a declarat în parlamentul francez că regimul iranian are un vast aparat de securitate internă, care include aproximativ 850.000 de forțe de securitate și represiune. Potrivit spuselor sale, aproximativ 600.000 dintre aceștia fac parte din Basij, o forță a cărei mărime o depășește chiar pe cea a armatei regulate sau a Gărzilor Revoluționare.

Tensiunea se resimte și în alte zone ale țării. Un locuitor al insulei Qeshm a povestit că mulți evită să iasă din case și că, începând cu orele serii, sunt impuse restricții de circulație similare cu cele din timpul unei carantine. În ciuda acestui fapt, conform diverselor relatări, strigăte de protest împotriva regimului se pot auzi încă noaptea de la ferestrele blocurilor din Teheran. „Stăm acasă și sperăm să rămânem în viață până când vom putea fi cu adevărat liberi”, a spus un rezident al orașului în vârstă de 39 de ani.

Tensiuni între armata regulată a Iranului şi Gărzile Revoluţionare

Iran International, citând surse familiarizate cu situaţia, scrie că unele unități din prima linie operează cu cantități limitate de muniție, alimente și apă. În același timp, au fost raportate dificultăți și în recrutarea rezerviştilor, unii dintre cei chemați în serviciul militar neprezentându-se la centrele de recrutare.

Unul dintre cele mai importante puncte de dispută dintre cele două ramuri militare este tratamentul răniților. Sursele spun că unitățile armatei regulate suferă pierderi semnificative, dar Gărzile Revoluționare refuză să transporte soldații răniți la spitale, în ciuda faptului că au acces la facilități medicale. Conform raportărilor, cererile repetate de asistență din partea armatei au fost respinse de oficialii Gărzilor Revoluționare, care susțin că există o lipsă de ambulanțe și provizii de sânge. Potrivit surselor, aceste incidente au adâncit tensiunile existente dintre armata regulată și Gărzile Revoluționare.