„Arma secretă a lui Lucescu!”. Giovanni Becali dezvăluie planul selecționerului pentru meciul decisiv cu Bosnia

România se pregătește de meciul decisiv din deplasare cu Bosnia. Giovanni Becali a spus cine este jucătorul cu care selecționerul Mircea Lucescu vrea să dea lovitura.
Mihai Dragomir
14.11.2025 | 13:20
Giovanni Becali a dezvăluit planul lui Mircea Lucescu pentru meciul Bosnia - România. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României are în față un meci extrem de important: deplasarea cu Bosnia din preliminariile CM 2026. Giovanni Becali știe cine este jucătorul cheie cu care Mircea Lucescu vrea să îi anihileze pe adversari.

Giovanni Becali a dezvăluit planul lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România

Naționala României va juca sâmbătă, 15 noiembrie, un meci pe viață și pe moarte la Zenica cu Bosnia. „Tricolorii” joacă cu calificarea la CM 2026 pe masă, locul 2 din grupa preliminară fiind vânat de ambele naționale.

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show”, Giovanni Becali a spus cine este arma secretă a selecționerului Mircea Lucescu. Deși FANATIK a aflat că Daniel Bîrligea este atacantul ales de „Il Luce”, impresarul de jucători mizează pe Denis Drăguș.

„Eu zic că batem. Să îți spun de ce joacă Drăguș. Ei vor să ne bată, acolo. Nouă ne trebuie jucători rapizi în față, care scapă. Drăguș este arma secretă a lui Lucescu. Că intră și Bîrligea mai târziu…

Echipa mea e așa: Radu, în poartă, Rațiu, în dreapta, Bancu, în stânga, mijloc M. Marin, Vlad Dragomir și Ianis Hagi, dreapta Man, stânga Mihăilă și atacant Drăguș. Mircea Lucescu fără Mihăilă nu joacă!”, a spus Giovanni Becali.

Cine sunt jucătorii fără de care Giovanni Becali nu concepe echipa națională

Ulterior, Giovanni Becali a spus cum vede primul „11” al României pentru meciul cu Bosnia și a mărturisit că Mircea Lucescu nu va juca niciodată fără cele două benzi Valentin Mihăilă și Dennis Man.

„Man și Mihăilă nu se atinge de ei. Lucescu știe ce vede, are încredere și dacă nu jucau. E omul care crede în cei care i-au adus victorii, merge pe mâna lor.

Man și Mihăilă sunt intangibili. Naționala asta, pe care o avem acum, Man și Mihăilă sunt intangibili, cu singura condiție să nu răsară altă stea!”, a mai spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali dezvăluie secretele selecționerului pentru meciul decisiv cu Bosnia

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
