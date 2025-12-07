Arma secretă a Universității Craiova cu CFR Cluj! Coelho i-a cucerit pe fanii Științei cu ultima declarație: „Fotbalul nu e totul!”

ADVERTISEMENT

Înaintea duelului cu CFR Cluj, Filipe Coelho a transmis un mesaj care rezonează puternic cu suporterii Științei. Tehnicianul a subliniat că energia stadionului plin la meciul de duminică seară poate deveni arma secretă a Universității Craiova, dar a amintit totodată că, dincolo de fotbal, adevărata importanță o au gesturile care aduc bucurie celor din jur.

Lecția de viață pe care o oferă Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj

Suporterii Universității Craiova vor avea ocazia de a le face copiilor din România un Crăciun mai frumos, aducându-le la meciul cu CFR Cluj câte o mică „atenție“, după posibilități. Înaintea partidei, Filipe Coelho a punctat faptul că mizează pe forța suporterilor din tribună în confruntarea cu CFR și le amintește fanilor că, dincolo de rezultate, contează enorm micile gesturi care schimbă vieți.

„Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe puternice, cu un antrenor pe măsură. CFR este o echipă care are jucători capabili să echilibreze jocul. Trebuie să fim pregătiți, pentru că au calitate. Noi trebuie să fim focusați total pe acest meci, pentru că detaliile pot face diferența. Pentru mine, unul dintre cele mai frumoase lucruri din fotbal este să joci cu stadionul plin. Bineînțeles, suntem mai puternici alături de suporterii noștri. Chiar îmi doresc să jucăm cu stadionul plin.

Fotbalul este important, dar există în viață și alte lucruri mai importante, nu e totul. Cred că această campanie pe care o face clubul nostru este uimitoare. Trebuie să ajutăm toți copiii din România. Ar fi bine dacă am putea ajuta pe toată lumea. Sper ca fanii noștri să poată aduce și ei câteva jucării și alte lucruri, astfel încât copiii să aibă un Crăciun mai frumos împreună cu familiile lor. Contează mult să primească câteva cadouri“, a declarat Filipe Coelho.

Conducerea Universității Craiova, gest impresionant înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Conducerea Universității Craiova a dat din nou dovadă de responsabilitate și empatie, transformând meciul de duminică cu CFR Cluj într-o adevărată acțiune de solidaritate. , iar în schimb clubul îi invită să aducă o pereche de ghetuțe noi pentru copiii din Oltenia care au nevoie de căldură în această iarnă.

Fiecare persoană în parte poate revendica maximum 2 bilete o singură dată. De asemenea, cei care vor achiziționa bilete la Tribuna VIP trebuie să plătească, în schimb, suma de 150 de lei. Totuși, banii nu vor intra automat în conturile clubului. Spectatorii vor primi un voucher în valoare de 150 lei care poate fi folosit în magazinele clubului, de unde pot cumpăra tricouri, șepci, fulare, dar și alte produse cu logo-ul echipei.

„Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case. Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale „Vulcanului“.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele. Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!“, se arată în comunicatul Universității Craiova.

Cum vede Sorin Cârțu lupta pentru play-off. Care echipe se bat pentru poziția a 6-a

, asta după ce a fost de acord că sunt 5 formații care sunt cu șanse foarte mari să se claseze între primele 6. Cârțu e de părere că Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, FC Botoșani și FCSB vor fi în play-off la finalul sezonului regulat.

„(n.r. cine se va mai califica în play-off alături de Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB și Botoșani) Cred că aici se va alege a 6-a echipă, dintre FC Argeș, Farul, U Cluj, Oțelul. Mi se pare mult mai constantă, FC Argeș, foarte greu de combătut. O echipă grea. Punctele avans se pot pierde ușor dacă ai câteva rezultate proaste. E o echipă care joacă, care are un echilibru în apărare și atac”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.