Armada invincibila! Numărul uluitor de meciuri oficiale consecutive, fără înfrângere, la care a ajuns campioana europeană

Echipa națională a Spaniei continuă să scrie capitole de istorie în noua sa eră, sub comanda lui Louis De la Fuente. Spania a făcut instrucție, la Tbilisi, unde a învins Georgia cu 4-0 și a stabilit un record istoric.
A ajuns la 30 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere, depășind recordul pe care echipa lui Vicente del Bosque, campioană mondială, îl stabilise între 2010 și 2013, când a câștigat și Euro 2012.
Marți, la Sevilla, La Roja are un nou stimulent: să egaleze cele 31 de meciuri fără înfrângere ale Italiei lui Mancini, recordul absolut pentru o echipă europeană. Un obiectiv la îndemână, în fața Turciei, care poate califica și matematic Spania la CM 2026.
De la înfrângerea de la Glasgow în fața Scoției din 28 martie 2023, Spania nu a pierdut niciun meci oficial. Acum sunt 30 de meciuri fără eșec, cu 25 de victorii și cinci egaluri. Bilanț care a adus două titluri: Liga Națiunilor 2023 și Euro 2024. Plus încă o finală de Liga Națiunilor, pierdută la penaltyuri în fața Portugaliei. Spania a marcat 83 de goluri în 30 de meciuri și a primit doar 23.
Ceea ce a început în murmure, cu destule critici la adresa managementului Federației, care l-a numit pe De la Fuente în locul lui Luis Enrique, s-a transformat într-o mașinărie de neoprit care îmbină talentul, agresivitatea și fotbalul ofensiv, la fel ca în cei mai buni ani ai La Roja (2008-2012), când a luat două Campionate Europene și unul Mondial.
Spania și-a format un nucleu solid, cu jucători experimentați, precum Unai Simón, Laporte, Carvajal, Morata sau Rodri, dar a scos la iveală și certitudini, ca Mikel Merino, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Zubimendi sau Oyarzabal, care au făcut un pas înainte.
Naționala iberică se descurcă foarte bine și fără Nico Williams și Lamine Yamal, simboluri ale unei generații fără teamă, dar care au lipsit în ultimele meciuri. Iar echipa a câștigat un lider absolut, în persoana lui Pedri, socotit cel mai complet mijlocaș al momentului.
Spania are atât de mulți fotbaliști încât misiunea lui De la Fuente pare o ecuație dificil de rezolvat la fiecare convocare a lotului. Căreia însă acesta i-a dat de cap de fiecare dată. De la Fuente are 37 de meciuri ca selecționer, 29 de victorii, 6 egaluri și 2 înfrângeri.
15/06/2023 Spania – Italia 2-1 Liga Națiunilor
18/06/2023 Croația – Spania 0-0 Liga Națiunilor
08/09/2023 Georgia – Spania 1-7 Calificări Euro 2024
12/09/2023 Spania – Cipru 6-0 Calificări Euro 2024
12/10/2023 Spania – Scoția 2-0 Calificări Euro 2024
15/10/2023 Norvegia – Spania 0-1 Calificări Euro 2024
16/11/2023 Cipru – Spania 1-3 Calificări Euro 2024
19/11/2023 Spania – Georgia 3- 1 Calificări Euro 2024
15/06/2024 Spania – Croația 3-0 Euro 2024
20/06/2024 Spania – Italia 1- 0 Euro 2024
24/06/2024 Albania – Spania 0-1 Euro 2024
30/06/2024 Spania – Georgia 4-1 Euro 2024
05/07/2024 Spania – Germania 2-1 Euro 2024
09/07/2024 Spania – Franța 2-1 Euro 2024
14/07/2024 Spania – Anglia 2-1 Euro 2024
05/09/2024 Serbia – Spania 0-0 Liga Națiunilor
08/09/2024 Elveția – Spania 1-4 Liga Națiunilor
12/10/2024 Spania – Danemarca 1-0 Liga Națiunilor
15/10/2024 Spania – Serbia 3-0 Liga Națiunilor
15/11/2024 Danemarca – Spania 1-2 Liga Națiunilor
18/11/2024 Spania- Elveția 3-2 Liga Națiunilor
20/03/2025 Olanda – Spania 2-2 Liga Națiunilor
23/03/2025 Spania – Olanda 3-3 Liga Națiunilor
05/06/2025 Spania – Franța 5-4 Liga Națiunilor
08/06/2025 Portugalia – Spania 2-2 Liga Națiunilor
04/09/2025 Bulgaria – Spania 0-3 Calificări CM 2026
07/09/2025 Turcia – Spania 0-6 Calificări CM 2026
11/10/2025 Spania – Georgia 2-0 Calificări CM 2026
15/10/2025 Spania – Bulgaria 4-0 Calificări CM 2026
15/11/2024 Georgia – Spania 0-4 Calificări CM 2026