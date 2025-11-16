Armada invincibila! Numărul uluitor de meciuri oficiale consecutive, fără înfrângere, la care a ajuns campioana europeană

ADVERTISEMENT

Echipa națională a Spaniei continuă să scrie capitole de istorie în noua sa eră, sub comanda lui Louis De la Fuente. Spania a făcut instrucție, la Tbilisi, unde a învins Georgia cu 4-0 și a stabilit un record istoric.

Spania a ajuns la 30 de meciuri oficiale consecutive fără eșec

A ajuns la 30 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere, depășind recordul pe care echipa lui Vicente del Bosque, campioană mondială, îl stabilise între 2010 și 2013, când a câștigat și Euro 2012.

Marți, la Sevilla, La Roja are un nou stimulent: să egaleze cele 31 de meciuri fără înfrângere ale Italiei lui Mancini, recordul absolut pentru o echipă europeană. Un obiectiv la îndemână, în fața Turciei, care poate califica și matematic Spania la CM 2026.

De la înfrângerea de la Glasgow în fața Scoției din 28 martie 2023, Spania nu a pierdut niciun meci oficial. Acum sunt 30 de meciuri fără eșec, cu 25 de victorii și cinci egaluri. Bilanț care a adus două titluri: Liga Națiunilor 2023 și Euro 2024. Spania a marcat 83 de goluri în 30 de meciuri și a primit doar 23.

Ultima înfrângere oficială: cu Scoția, în 2023

Ceea ce a început în murmure, cu destule critici la adresa managementului Federației, care l-a numit pe De la Fuente în locul lui Luis Enrique, s-a transformat într-o mașinărie de neoprit care îmbină talentul, agresivitatea și fotbalul ofensiv, la fel ca în cei mai buni ani ai La Roja (2008-2012), când a luat două Campionate Europene și unul Mondial.

Spania și-a format un nucleu solid, cu jucători experimentați, precum Unai Simón, Laporte, Carvajal, Morata sau Rodri, dar a scos la iveală și certitudini, ca Mikel Merino, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Zubimendi sau Oyarzabal, care au făcut un pas înainte.

Liderul La Roja a devenit Pedri

Iar echipa a câștigat un lider absolut, în persoana lui Pedri, socotit cel mai complet mijlocaș al momentului.

Spania are atât de mulți fotbaliști încât misiunea lui De la Fuente pare o ecuație dificil de rezolvat la fiecare convocare a lotului. Căreia însă acesta i-a dat de cap de fiecare dată. De la Fuente are 37 de meciuri ca selecționer, 29 de victorii, 6 egaluri și 2 înfrângeri.

Care sunt cele 30 de meciuri fără înfrângere ale Spaniei

15/06/2023 Spania – Italia 2-1 Liga Națiunilor

18/06/2023 Croația – Spania 0-0 Liga Națiunilor

08/09/2023 Georgia – Spania 1-7 Calificări Euro 2024

12/09/2023 Spania – Cipru 6-0 Calificări Euro 2024

12/10/2023 Spania – Scoția 2-0 Calificări Euro 2024

15/10/2023 Norvegia – Spania 0-1 Calificări Euro 2024

16/11/2023 Cipru – Spania 1-3 Calificări Euro 2024

19/11/2023 Spania – Georgia 3- 1 Calificări Euro 2024

15/06/2024 Spania – Croația 3-0 Euro 2024

20/06/2024 Spania – Italia 1- 0 Euro 2024

24/06/2024 Albania – Spania 0-1 Euro 2024

30/06/2024 Spania – Georgia 4-1 Euro 2024

05/07/2024 Spania – Germania 2-1 Euro 2024

09/07/2024 Spania – Franța 2-1 Euro 2024

14/07/2024 Spania – Anglia 2-1 Euro 2024

05/09/2024 Serbia – Spania 0-0 Liga Națiunilor

08/09/2024 Elveția – Spania 1-4 Liga Națiunilor

12/10/2024 Spania – Danemarca 1-0 Liga Națiunilor

15/10/2024 Spania – Serbia 3-0 Liga Națiunilor

15/11/2024 Danemarca – Spania 1-2 Liga Națiunilor

18/11/2024 Spania- Elveția 3-2 Liga Națiunilor

20/03/2025 Olanda – Spania 2-2 Liga Națiunilor

23/03/2025 Spania – Olanda 3-3 Liga Națiunilor

05/06/2025 Spania – Franța 5-4 Liga Națiunilor

08/06/2025 Portugalia – Spania 2-2 Liga Națiunilor

04/09/2025 Bulgaria – Spania 0-3 Calificări CM 2026

07/09/2025 Turcia – Spania 0-6 Calificări CM 2026

11/10/2025 Spania – Georgia 2-0 Calificări CM 2026

15/10/2025 Spania – Bulgaria 4-0 Calificări CM 2026

15/11/2024 Georgia – Spania 0-4 Calificări CM 2026