Arman Karamian s-a înțeles perfect cu Gigi Becali: „Un credincios adevărat! Vorbeam despre religie”. Exclusiv

Arman și Artiom Karamian au avut o relație excelentă cu patronul FCSB, Gigi Becali, pe care îl consideră un creștin adevărat, în ciuda a tuturor lucrurilor care se spun despre el.

Arman Karamian a jucat alături de fratele său armean la nu mai puțin de șapte echipe din Liga 1, cele mai importante fiind Rapid București și FCSB, unde au fost apreciați de către suporterii ambelor echipe.

Arman și Artiom Karamian au antrenat mai multe grupe de copii și juniori la Concordia Chiajna, însă au părăsit România, alături de copiii lor, care au șanse mari să le calce pe urme și să ajungă fotbaliști.

Arman Karamian, odă pentru Gigi Becali: „Un om de fotbal cum nu mai există în România!”

Arman Karamian îl apreciază foarte mult pe Gigi Becali, pe care îl consideră cu creștin adevărat, mai ales că și armeanul este un ortodox practicant: „Un patron bun, un om foarte bun și cel mai important un credincios adevărat! Vorbeam despre religie. Chiar dacă mulți oameni nu îl vorbesc de bine, eu și cu Artiom ne-am înțeles foarte bine cu Gigi Becali. Și acum văd că echipa iar merge foarte bine și e pe primul loc. E un om de fotbal cum nu mai e în România”, a spus armeanul în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul fotbalist dezminte că ar fi plecat de la FCSB din cauza lui Gigi Becali și explică faptul că Victor Pițurcă a fost cel care a luat decizia în privința sa și a fratelui său, deși a fost unul dintre cei mai buni jucători: „Chiar nu a vrut. Nu știu de ce. Dar timpul a trecut și nu mai contează. Eu am fost atunci cel mai bun mijlocaș stânga la Steaua! Fiecare antrenor vrea jucătorii lui. Alt stil, alți jucători. Asta a fost decizia lui. Aveam cinci goluri marcate în 13 meciuri”, a spus Arman cu o urmă de regret.

Arman Karamian consideră că fără Gigi, Becali, George Copos sau Marian Iancu, performanțele reușite de echipele românești în cupele europene nu ar fi fost posibile, iar absența acestor investitori se reflectă în valoarea campionatului intern: „Am zis și atunci, o zic și acum: patronii precum George Copos, Marian Iancu și alții au ridicat fotbalul românesc! A fost foarte important ce au făcut și ei erau echipe puternice. Cum a fost Rapidul mai ales! Îmi pare foarte rău că multe echipe pentru care am jucat au dispărut! Atunci Timișoara și Rapidul se băteau la trofee, apoi au ajuns în faliment. Acum e foarte greu, pentru că dacă nu ai un patron care să dea bani să cumpere jucători, nu ai cum să mai câștigi campionatul cum a făcut Oțelul sau Urziceni”.

Arman Karamian le dă de gândit celor de la Rapid: „Problema e ce se întâmplă după ce promovează!”

Arman Karamian și-ar dori ca Rapidul să revină în prima ligă însă consideră că va fi greu să reușească în acest sezon extrem de disputat. Din punctul său de vedere, e mai important ceea ce va face Rapidului după ce va reveni în Liga 1: „E greu, dar se poate! Problema e ce se întâmplă după ce promovează. În ultimii ani, echipele care vin din Liga a doua nu prea reușesc să rămână în prima Ligă. Într-un an, maxim doi, vin iar înapoi. Trebuie să se facă o echipă care să rămână cel puțin cinci-șase ani pentru că altfel toată munca e în zadar”, atrage atenția fostul jucător al Rapidului.

Fără un buget mare și un investitor puternic care să finanțeze echipa pe termen lung, Karamian consideră că Rapidul nu se va putea menține în Casa Pariurilor Liga 1: „Primul lucru însă e să ai buget ca să poți să aduci jucători pentru că nu poți juca cu aceeași echipă. Nu știu câți jucători ar face acum față în Liga 1. Ce aduci dacă nu ai bani? Rapidul a rămas în sufletul meu și al lui Artiom și Timișioara. Și sincer zic, chiar și la Steaua ne-am simțit bine. Noi am fost întotdeauna jucători profesioniști și am fost apreciați peste tot în România pe unde am fost. Și acum îmi scriu pe facebook suporteri rapidiști, steliști, timișoreni”.

Ajuns la 41 de ani, Arman Karamian regretă că nu mai poate intra pe teren, iar celor care îi critică pe jucătorii care se duc la o rivală la alta le dă exemplu lui Luis Figo: „Noi ne-am făcut treaba peste tot. Și Figo a plecat de la Real Madrid la Barcelona. Sunt suporteri care nu înțeleg asta, dar trebuie să se gândească și la noi, jucătorii. Aș da totul să revin din nou în teren, dar nu se mai poate la 41 de ani! Când jucam eu la Steaua și Rapid, jucătorii de acum se uitau la televizor”, a concluzionat armeanul pe jumătate român pentru FANATIK.

