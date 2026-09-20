Gala UFC 331, de sâmbătă 19 septembrie, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles și a oferit un moment spectaculos în co-main event. Arman Tsarukyan (29 de ani) l-a făcut KO pe brazilianul Mauricio Ruffy (30 de ani), după o combinație de lovituri de cot care a pus capăt luptei cu numai patru secunde înainte de finalul primei reprize.
Confruntarea dintre Arman Tsarukyan și Mauricio Ruffy era programată pe durata a cinci runde, însă s-a încheiat încă din prima repriză. Ruffy a început curajos și l-a surprins pe adversarul său cu o lovitură de dreapta, după care Tsarukyan a încercat să își valorifice abilitățile la sol. Brazilianul a rezistat tentativelor de submission și a reușit să se ridice de fiecare dată când armeanul a încercat să îl controleze. Finalul primei reprize a adus însă o răsturnare spectaculoasă de situație.
Cu adversarul împins spre gardul octogonului, Tsarukyan a schimbat strategia și a lovit cu cotul stâng, apoi a continuat cu o lovitură de cot din dreapta, care l-a trimis pe Ruffy la podea. Arbitrul Jason Herzog a intervenit imediat și a oprit confruntarea la 4 minute și 56 de secunde, cu patru secunde înaintea terminării primului act.
Imediat după meci, Tsarukyan a escaladat gardul octogonului și a sărbătorit victoria. Armeanul a transmis că își dorește ca următoarea confruntare să fie una pentru titlul mondial al categoriei ușoare (Lightweight).
Succesul contra lui lui Mauricio Ruffy a fost al șaselea la rând pentru armean, care a ajuns la un bilanț de 24 de victorii și trei înfrângeri în MMA. De partea cealaltă, brazilianul a suferit al treilea eșec din carieră, după 14 succese. Campionul actual al categoriei ușoare este Justin Gaethje, însă rămâne de văzut dacă UFC îi va oferi lui Tsarukyan oportunitatea de a lupta pentru centură.