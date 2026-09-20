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Gala UFC 331, de sâmbătă 19 septembrie, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles și a oferit un moment spectaculos în co-main event. Arman Tsarukyan (29 de ani) l-a făcut KO pe brazilianul Mauricio Ruffy (30 de ani), după o combinație de lovituri de cot care a pus capăt luptei cu numai patru secunde înainte de finalul primei reprize.

Arman Tsarukyan, KO de senzație la UFC 331! Mauricio Ruffy, trimis la podea cu două lovituri de cot

Confruntarea dintre Arman Tsarukyan și Mauricio Ruffy era programată pe durata a cinci runde, însă s-a încheiat încă din prima repriză. Ruffy a început curajos și l-a surprins pe adversarul său cu o lovitură de dreapta, după care Tsarukyan a încercat să își valorifice abilitățile la sol. Brazilianul a rezistat tentativelor de submission și a reușit să se ridice de fiecare dată când armeanul a încercat să îl controleze. Finalul primei reprize a adus însă o răsturnare spectaculoasă de situație.

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Cu adversarul împins spre gardul octogonului, Tsarukyan a schimbat strategia și a lovit cu cotul stâng, apoi a continuat cu o lovitură de cot din dreapta, care . Arbitrul Jason Herzog a intervenit imediat și a oprit confruntarea la 4 minute și 56 de secunde, cu patru secunde înaintea terminării primului act.

GIVE ARMAN TSARUKYAN THE TITLE SHOT!! — MMA On Point (@mmaonpoint)

Arman Tsarukyan vrea să se bată pentru centura UFC

Imediat după meci, Tsarukyan a escaladat gardul octogonului și a sărbătorit victoria. Armeanul a transmis că își dorește ca următoarea confruntare să fie una pentru titlul mondial al categoriei ușoare (Lightweight).

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Succesul contra lui lui Mauricio Ruffy a fost al șaselea la rând pentru armean, care a ajuns la un bilanț de 24 de victorii și trei înfrângeri în MMA. De partea cealaltă, brazilianul a suferit al treilea eșec din carieră, după 14 succese. , însă rămâne de văzut dacă UFC îi va oferi lui Tsarukyan oportunitatea de a lupta pentru centură.

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Rezultate main card UFC 331