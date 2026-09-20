Sport

KO devastator în UFC! Și-a distrus adversarul cu o lovitură de cot, cu 4 secunde înainte de finalul rundei. Video

Arman Tsarukyan a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente ale galei UFC 331. Armeanul l-a învins pe Mauricio Ruffy prin KO în prima repriză și a cerut o luptă pentru centura mondială a categoriei ușoare
Cristian Măciucă
20.09.2026 | 10:30
KO devastator in UFC Sia distrus adversarul cu o lovitura de cot cu 4 secunde inainte de finalul rundei Video
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KO devastator în UFC! Și-a distrus adversarul cu o lovitură de cot, cu 4 secunde înainte de finalul rundei. FOTO: Colaj Fanatik
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Gala UFC 331, de sâmbătă 19 septembrie, a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles și a oferit un moment spectaculos în co-main event. Arman Tsarukyan (29 de ani) l-a făcut KO pe brazilianul Mauricio Ruffy (30 de ani), după o combinație de lovituri de cot care a pus capăt luptei cu numai patru secunde înainte de finalul primei reprize.

Arman Tsarukyan, KO de senzație la UFC 331! Mauricio Ruffy, trimis la podea cu două lovituri de cot

Confruntarea dintre Arman Tsarukyan și Mauricio Ruffy era programată pe durata a cinci runde, însă s-a încheiat încă din prima repriză. Ruffy a început curajos și l-a surprins pe adversarul său cu o lovitură de dreapta, după care Tsarukyan a încercat să își valorifice abilitățile la sol. Brazilianul a rezistat tentativelor de submission și a reușit să se ridice de fiecare dată când armeanul a încercat să îl controleze. Finalul primei reprize a adus însă o răsturnare spectaculoasă de situație.

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Cu adversarul împins spre gardul octogonului, Tsarukyan a schimbat strategia și a lovit cu cotul stâng, apoi a continuat cu o lovitură de cot din dreapta, care l-a trimis pe Ruffy la podea. Arbitrul Jason Herzog a intervenit imediat și a oprit confruntarea la 4 minute și 56 de secunde, cu patru secunde înaintea terminării primului act.

Arman Tsarukyan vrea să se bată pentru centura UFC

Imediat după meci, Tsarukyan a escaladat gardul octogonului și a sărbătorit victoria. Armeanul a transmis că își dorește ca următoarea confruntare să fie una pentru titlul mondial al categoriei ușoare (Lightweight).

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Succesul contra lui lui Mauricio Ruffy a fost al șaselea la rând pentru armean, care a ajuns la un bilanț de 24 de victorii și trei înfrângeri în MMA. De partea cealaltă, brazilianul a suferit al treilea eșec din carieră, după 14 succese. Campionul actual al categoriei ușoare este Justin Gaethje, însă rămâne de văzut dacă UFC îi va oferi lui Tsarukyan oportunitatea de a lupta pentru centură.

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Rezultate main card UFC 331

  • Joshua Van – Alexandre Pantoja: victorie Van prin decizie unanimă (Și-a păstrat centura mondială la categoria muscă)
  • Arman Tsarukyan – Mauricio Ruffy: victorie Tsarukyan prin KO, runda 1 (4:56).
  • Patricio Pitbull – Doo Ho Choi: victorie Pitbull prin KO, runda 1 (3:28)
  • Gable Steveson – Sean Sharaf: victorie Sharaf prin KO, runda 1 (0:12).
  • Alonzo Menifield – Iwo Baraniewski: victorie Menifield prin decizie împărțită
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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