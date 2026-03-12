Sport

Armand Duplantis este de neoprit! A doborât pentru a 15-a oară recordul mondial! Câți bani a câștigat după această performanţă

Armand Duplantis nu are rival la săritura cu prăjina și a depășit recordul mondial pentru a 15-a oară! Suma colosală cu care s-a ales prin strategia „centimetrului”
Ciprian Păvăleanu
12.03.2026 | 23:00
Armand Duplantis este de neoprit A doborat pentru a 15a oara recordul mondial Cati bani a castigat dupa aceasta performanta
ULTIMA ORĂ
Câți bani a câștigat Armand Duplantis după ce a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 15-a oară. Foto: Hepta.ro
Armand Duplantis este un fenomen la săritura cu prăjina! Sportivul suedez și-a îmbunătățit recordul mondial joi, la Uppsala, Suedia, unde a reușit să sară 6,31 metri. Adversarul său direct, Emmanouil Karalis, nu a izbutit să treacă nici măcar pragul de 6,00 metri.

Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial

Armand „Mondo” Duplantis a avut o nouă prestație de poveste și continuă să-și construiască legenda centimetru cu centimetru. În vârstă de 26 de ani, suedezul a doborât recordul mondial pentru a 15-a oară. La Mondo Classic din Uppsala, Suedia, el a reușit să sară 6,31 metri, cu un centimetru mai mult decât precedentul record, stabilit în septembrie 2025.

Duplantis a fost de neoprit și nu a ratat deloc. Pe rând, el a depășit la perfecție barierele de 5.65 m, 5.90 m, 6.08 m și 6.31 m. Emmanouil Karalis, care avea ambiția de a-i pune probleme suedezului, a dezamăgit enorm și a ratat atât la 5,80 m, cât și la 6,00 m.

„Va fi o competiție intensă, foarte intensă, poate una dintre cele mai intense competiții la care am participat vreodată, și asta e valabil și pentru ceilalți. Toți ar putea să depășească 6 metri într-o zi sau alta”, spunea Duplantis, modest, cu o zi înaintea competiției.

Cu ce sumă se alege Armand Duplantis pentru doborârea recordului mondial și câți bani a adunat cu metoda „centimetrului”

Începând cu anul 2020, Armand Duplantis „și-a pus monopol” asupra recordurilor mondiale la săritura cu prăjina. Niciun alt sportiv nu se poate apropia de performanțele sale, așa că scandinavul își permite să-și depășească recordul de fiecare dată cu câte un centimetru.

De ce face acest lucru? Pentru că de fiecare dată când obține un nou record mondial este remunerat cu o sumă de aproximativ 100.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Atletism. Deși el ar putea, cel mai probabil, să sară direct la 6.40 m, preferă să pună doar câte un centimetru în plus pentru a obține avantaje financiare.

Astfel, după ce a doborât recordul de 15 ori, ajungem la concluzia că sportivul suedez a câștigat aproximativ 1.5 milioane de dolari doar din recorduri în ultimii șase ani, fără să luăm în calcul salariul și parteneriatele sale cu diverși sponsori.

