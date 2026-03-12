Armand Duplantis este de neoprit! A doborât pentru a 15-a oară recordul mondial! Câți bani a câștigat după această performanţă

ADVERTISEMENT

Armand Duplantis este un fenomen la săritura cu prăjina! Sportivul suedez și-a îmbunătățit recordul mondial joi, la Uppsala, Suedia, unde a reușit să sară 6,31 metri. Adversarul său direct, Emmanouil Karalis, nu a izbutit să treacă nici măcar pragul de 6,00 metri.

Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial

Armand „Mondo” Duplantis a avut o nouă prestație de poveste și continuă să-și construiască legenda centimetru cu centimetru. În vârstă de 26 de ani, suedezul a doborât recordul mondial pentru a 15-a oară. La Mondo Classic din Uppsala, Suedia, el a reușit să sară 6,31 metri, cu un centimetru mai mult decât precedentul record, stabilit în septembrie 2025.

Pe rând, el a depășit la perfecție barierele de 5.65 m, 5.90 m, 6.08 m și 6.31 m. Emmanouil Karalis, care avea ambiția de a-i pune probleme suedezului, a dezamăgit enorm și a ratat atât la 5,80 m, cât și la 6,00 m.

„Va fi o competiție intensă, foarte intensă, poate una dintre cele mai intense competiții la care am participat vreodată, și asta e valabil și pentru ceilalți. Toți ar putea să depășească 6 metri într-o zi sau alta”, spunea Duplantis, modest, cu o zi înaintea competiției.

Cu ce sumă se alege Armand Duplantis pentru doborârea recordului mondial și câți bani a adunat cu metoda „centimetrului”

Începând cu anul 2020, Armand Duplantis „și-a pus monopol” asupra recordurilor mondiale la săritura cu prăjina. Niciun alt sportiv nu se poate apropia de performanțele sale, așa că scandinavul își permite să-și depășească recordul de fiecare dată cu câte un centimetru.

De ce face acest lucru? P din partea Federației Internaționale de Atletism. Deși el ar putea, cel mai probabil, să sară direct la 6.40 m, preferă să pună doar câte un centimetru în plus pentru a obține avantaje financiare.

Astfel, după ce a doborât recordul de 15 ori, ajungem la concluzia că sportivul suedez a câștigat aproximativ 1.5 milioane de dolari doar din recorduri în ultimii șase ani, fără să luăm în calcul salariul și parteneriatele sale cu diverși sponsori.