Armata de IT-iști trimisă în luptă de opoziție pentru Primăria Otopeni. PNL mizează pe actualul primar, inculpat pentru abuz în serviciu

Orașul Otopeni, chiar dacă are o populație de doar 13.800 de locuitori, reprezintă unul din centrele de interes pentru partide la alegerile locale din iunie 2024. Asta în principal datorită locației sale în nordul Capitalei, ceea ce face localitatea o oportunitate pentru dezvoltatorii imobiliari și agenții economici. De altfel, anul acesta orașul are prognozat un buget de 341 milioane lei. fiind practic primăria cu cel mai mare buget pe cap de locuitor. Nu mai puțin de .

PNL mizează pe actualul primar, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Gheorghe Silviu Constantin este unul dintre cei mai longevivi primari din țară, fiind ales pentru prima oară primar al orașului Otopeni în anul 1996. După 28 de ani în funcție, acesta candidează la alegerilor locale din iunie pe listele PNL pentru cel de-al optulea mandat de primar.

Alegerile din acest an vin însă într-un moment delicat pentru primarul Silviu Gheorghe, la finalul anului 2022 acesta fiind trimis în judecată într-un mega dosar de corupție în care este acuzat de abuz în serviciu. Prejudiciul depășește suma de 35 milioane lei și vizează un contract de peste 1,1 miliarde lei, acordat de Primăria Otopeni în anul 2011. Achiziția trebuia să asigure construcția infrastructurii de bază a orașului – iluminat public, rețea de canalizare, lucrări de alimentare cu apă – însă acestea nu s-au mai realizat. În schimb, primăria a plătit un avans de 35,9 milioane lei, avans nelegal potrivit procurorilor DNA.

În cei 28 de ani în funcție, averea primarului Silviu Gheorghe este una impresionantă. Acesta deține nu mai puțin de 8 terenuri intravilane, două apartamente și o casă impresionantă de 355 de mp, toate în Otopeni. În conturile de economii acesta are 270.000 de euro. Ca venituri acesta are doar salariul de primar, care pe anul 2023 s-a ridicat la doar 33.731 lei în condițiile în care a fost în arest la domiciliu iar apoi sub control judiciar, iar soția sa are o pensie modestă, de doar 20.000 lei pe anul trecut.

Primarul Silviu Gheorghe și-a reluat atribuțiile funcției la 1 octombrie 2023, după ce instanța i-a ridicat controlul judiciar. În anul 2021, salariul de primar se ridica la 87.000 lei, adică puțin peste 7300 lei pe lună.

Deși candidează pe listele PNL, sprijinul partidului pentru actualul primar al Otopeniului este ca și inexistent. Silviu Gheorghe nici nu este menționat pe pagina de Facebook a PNL Otopeni și nici pe cea a PNL Ilfov. De altfel, acesta nu are nici măcar propria pagina de Facebook, materialele de campanie apărând însă doar în presa locală din Ilfov. Aici acesta vorbește de investițiile pe care administrația sa le-a făcut în rețeaua de apă, despre care spune că acoperă 90% din teritoriul orașului, și cele din educație.

Influența pe care Silviu Gheorghe o are la nivelul PNL nu poate fi negată. În anul 2014, fiul său de doar 29 de ani, Daniel Gheorghe ajungea în Parlamentul României, iar în 2016 și 2020 a primit câte un loc eligibil pe listele PNL. Și acesta deține trei terenuri intravilane, toate în Otopeni, primite ca donație.

PSD intră în luptă cu un om de partid

Candidatul PSD la Primăria Otopeni este Constantin Adrian-Cristian, președintele PSD Otopeni, care din 2020 este și consilier local în localitate. În vârstă de 39 de ani, acesta este angajat la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, unde câștigă aproape 150.000 lei pe an în funcția de coordonator a compartimentului de audit intern. Acesta lucrează în cadrul companiei de stat din anul 2018.

De altfel, în propria prezentare pe care și-a face în această campanie Constantin Adrian-Cristian spune că a intrat în politică în anul 2010, iar din anul 2012 ocupă o serie de posturi în aparatul guvernamental și legislativ. Astfel, între 2012 și 2016 este consilier la cabinetul unui senator, apoi consilierul personal al ministrului mediului și al unui vice-premier în anul 2017 iar în 2018 ajunge consilierul personal al ministrului energiei Anton Anton. Din 2020 a fost ales consilier local la Otopeni.

Ce uită să menționeze candidatul social-democrat este că în anul 2016, atunci când îl regăsim pe Constantin Adrian pe listele electorale, acesta candida din partea ALDE. De altfel, funcțiile sale guvernamentale aveau să fie alături de oficiali ai acestui partid. Patru ani mai târziu, Constantin Adrian candidează la alegerile locale din Otopeni pe listele Pro România. „După o perioadă de 10 ani în politică mă alătur echipei PRO Romania Otopeni în localitatea unde m-am născut și am crescut. Am lângă mine o echipa formată din 50 de membri și împreună vom face lucruri nemaipomenite”, spunea acesta într-un mesaj electoral din 2020.

De profesie economist, cu studii masterale la SNSPA, acesta se declară un susținător al mediului privat de afaceri, și oferă ca exemplu propria societate de audit intern pe care a înființat-o în anul 2008 și a condus-o până în 2013. Firma este însă nesemnificativă, în cinci ani de activitate a avut puțin peste 100.000 lei profit, iar cifra de afaceri anuală nu a depășit în niciun an 64.000 lei, iar din 2013, firma nu mai are activitate fiscală.

Ce nu menționează actualul candidat PSD este firma Weblink International SRL, care a fost activă între 2010 și 2012. În această perioadă Constantin Adrian-Cristian a fost asociat în această firmă cu Geica Nicolin-Alexandru și Matei Ioan-Adrian. Cei doi sunt asociați și administratori în câte șase firme, iar în una dintre acestea, JMG Calculatoare SRL, sunt unici acționari. Între 2017 și 2020, această ultimă firmă a avut circa 120 de contracte publice, toate prin achiziție directă, cu instituțiile de Otopeni. Este vorba de contracte pentru furnizarea de servicii de internet sau calculatoare. În total, valoarea acestor contracte se apropie de suma de două milioane lei.

Același timp de achiziții publice, tot cu instituțiile din Otopeni, poate fi observat și la alte firme unde cei doi sunt acționari. Skynet Tech SRL, deținută de Matei Ioan Adrian, are 9 achiziții directe între 2020 și 2023, cele mai multe în 2023. Spre exemplu, ultima astfel de achiziție publică, din 28 martie 2024, (5 pentru primărie și 2 pentru clubul seniorilor). Prețul pe unitate a fost de 9.660 lei, iar valoarea totală a ajuns la 67.000 lei. La fel, contracte publice cu aceleași instituții din Otopeni găsim și la firmele Business Class Ideas SRL sau BRMT Business Srl.

Potrivit declarației de avere din aprilie 2024, Constantin Adrian-Cristian deține 3 terenuri intravilane – dintre care 2 în Otopeni de peste 1000 mp, ambele cumpărate în 2023, două apartamente în Otopeni și unul la Milano (soția sa este de origine italiană). Pe lângă două autoturisme, un VW și un Mercedes, deține alte bunuri – bijuterii, ceasuri și obiecte de artă, în valoare de aproape 100.000 euro.

Opoziția mizează pe IT-iști

Alianța Dreapta Unită, însă doar USR și PMP în acest caz, îl susține pe Răzvan Velterean, antreprenor în domeniul IT&C cu o experiență de peste 20 de ani, după propriile declarații, în prezent director executiv la propria companie. În declarațiile de avere și interese depuse în luna aprilie acesta nu menționează numele companiei pe care o conduce, menționând un salariu anual de 24.550 lei, practic salariu minim pe economie, pentru funcția de „director divizie informatică”.

E posibil să aibă în vederea firma Conetix Internet Srl, acolo unde deține 50% din acțiuni, și care apare în declarațiile depuse în 2020, când a candidat la alegerile pentru Camera Deputaților. În ultimii ani firma a avut o cifră de afaceri de peste un milion de lei, iar în 2022 a avut un profit de aproape 300.000 lei. Începând cu 2014 firma a avut circa 124 de contracte publice, achiziții directe, pentru furnizarea de servicii și echipamente IT.

Suma totală a tuturor acestor contracte se apropie de un milion de lei. Răzvan Velterean mai apare ca asociat în alte două firme, ambele însă radiate în anii 2006 și 2019. Potrivit declarației de avere, anul trecut, din dividendele de la firma Conetix Internet Srl, Răzvan Velterean a încasat 390.000 lei.

Candidatul USR spune că prioritățile sale sunt investițiile în educație, infrastructură – extinderea rețelelor de apă și canal, spații verzi și o administrație transparentă. La capitolul transparență, în declarația sa de avere sunt menționate două terenuri intravilane, două case de locuit și un apartament, fără însă a menționa unde anume se află acestea. Menționează că din închirierea apartamentului anul trecut a încasat 32.000 lei. Are datorii la bănci în valoare de 200.000 lei.

„Răzvan Velterean, candidatul USR pentru Primăria Otopeni, este un antreprenor în tehnologie cu peste 20 de ani de experiență. Absolvent al ASE și cursant al unui master de politici europene, Răzvan și-a propus modernizarea Otopeniului și orientarea sa către viitor”, este prezentarea acestuia pe pagina USR Otopeni.

Și cei de la AUR mizează pe un candidat cu experiență în domeniul IT. Este vorba de Veronica Fortuna, cu experiență în IT, management, afaceri internaționale și mamă devotată, după cum se prezintă singură. Originară din Republica Moldova, acolo unde a absolvit Academia de Studii Economice, aceasta s-a stabilit în Ilfov. „Otopeniul și cetățenii săi merită o schimbare! Eu și echipa AUR Otopeni avem suportul total al întregului partid și al președintelui George Simion. Împreună, suntem mai puternici și pregătiți să aducem schimbarea pe care Otopeniul nu a văzut-o niciodată”, anunța aceasta într-un mesaj electoral la începutul lunii mai.

Potrivit declarației de avere, lucrează ca director adjunct la firma Markkson Development Solutions, firmă înființată în martie 2022, cu un singur angajat care în 2022 a avut un profit net de 130.000 lei. Salariul încasat anul trecut de aici de către Veronica Fortună a fost de 23.319 lei, practic salariul minim pe economie. Asta pentru că principalul acționar al firmei este soțul acesteia, Andrei Coțaga.

Acesta din urmă este unic acționar și administrator la alte șapte firme, toate ce activează în industria IT. Potrivit declarației de avere, cele opt firme i-au adus soțului acesteia circa trei milioane de lei în anul trecut. niciuna nu are contracte publice. Potrivit paginii sale de Facebook, acesta este originar din Chișinău.

Candidații partidelor mici

Pentru Primăria Otopeni, Forța Dreptei mizează pe propriul candidat în persoana lui Petrișor Ganea. Acesta nu a mai deținut funcții publice, iar potrivit declarației de avere deține un teren intravilan în Otopeni de 450 mp, plus alte plus alte 6 terenuri în județele Brașov și Ialomița (pentru două dintre ele nu menționează localitatea). Deține 1/5 cotă parte dintr-o casă, un apartament de 70 mp și spații comerciale în județul Ialomița.

Ca venit, acesta menționează un salariu de 28.581 lei – aproximativ salariul minim pe economie, atât în cazul său cât și al soției, însă nu menționează angajatorul. Cel mai probabil este vorba de propria firmă, Ghepy Group SRL, cu activitate în domeniul agriculturii. Firma a fost înființată în anul 2003, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de 920.000 lei, și un profit net de doar 30.000 lei. Potrivit datelor de pe platforma Termene.ro, firma avea în 2023 datorii de un milion de lei.

„Văd zi de zi problemele oamenilor pentru care, cu seriozitate și consecvență, ar exista soluții adaptate la anul 2024. Din acest motiv m-am hotărât să candidez pentru Primăria Otopeni”, a scris acesta pe pagina de Facebook a Forța Dreptei Ilfov, unde menționează ca priorități implementarea primăriei digitale, reducerea poluării fonice și școli într-un singur schimb în oraș.

, merge în cursa pentru Primăria Otopeni pe candidatura lui Florea Valentin-Bogdan, consilier local în aceeași localitate între 2016 și 2020 și președinte al PUSL Otopeni în prezent. În propriul CV acesta precizează că a fost membru PNL între 2006 și 2024, partid pe listele căruia a fost ales și care i-a oferit un post de consilier parlamentar între 2014 și 2016.

„Candidez pentru funcția de Primar al orașului Otopeni, pentru că mă obligă conștiința și spiritul civic! Am 42 de ani, sunt de profesie inginer, o experiență de 8 ani ca Antreprenor, cu un mandat de Consilier Local şi unul de Consilier Parlamentar”, scrie acesta pe propriul website.

În declarația de avere depusă acum în luna aprilie, singurul lucru ce apare menționat este un autoturism Mercedes, fabricat în anul 2014. Aparent, acesta nu deține vreo proprietate, conturi de economii sau vreo sursă de venit. De altfel, și în declarațiile de avere depuse între 2017 și 2020, singura sursă de venit a acestuia este indemnizația de consilier local, cu o excepție în anul 2019, când sunt menționate două venituri – unul ca interpret (2.500 lei) și cesiunea unor drepturi de autor (15.000 lei).

În ceea ce privește experiența de antreprenor, la care acesta face referință, cel mai probabil este vorba de firma Gama Studio Line SRL, firmă înființată din martie 2016, unde acesta este unic acționar și administrator. Anul trecut, firma a avut o cifră de afaceri de 32.000 lei, înregistrând pierderi de 13.000 lei, care se adaugă la datoria de peste 100.000 lei a societății comerciale. Într-un singur an din cei om firma a reușit să realizeze profit, 904 lei în anul 2019.

În final, cel de-al șaptelea și ultimul candidat din cursa pentru Primăria Otopeni este Burdușa Ciprian-Octavian, candidatul Partidului Alternativa Dreaptă. Acesta deține un apartament în Otopeni, iar ca sursă de venit menționează că este salariat la două firme. La SC Shuttel Service Romania SRL, spune că este director, iar la SC Dreams Otopeni, agent de vânzări. Ambele locuri de muncă i-au adus un venit de doar 36.000 lei în anul 2023.

Prima dintre firme, Shuttel Service Romania SRL, cu activitate în domeniul de transport, este deținută și administrată chiar de acesta, având o cifră de afaceri de de 1,1 milioane lei în anul 2022. În același an, firma realiza un profit de 182.000 lei, însă datoriile firmei se ridicau la 872.000 lei. Acesta mai apare acționar în alte două firme, Free Time Space SRL și Dreams Otopeni SRL, ambele însă fără rezultate financiare semnificative în ultimul an.