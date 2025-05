„Armata” de români a lui Donald Trump, de la Mar-a-Lago. Dragoş Sprînceană: „Şefa de sală, bucătarul personal şi încă vreo patru persoane”

Milionarul român Dragoş Spînceană a dezvăluit, la Testul Puterii cu Denise Rifai, câți români lucrează, de fapt, în jurul lui Donald Trump și ce părere are acesta despre țara noastră, mai ales după cel de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis.

Armata de români a lui Donald Trump de la Mar-a-Lago

Întrebat de Denise Rifai , milionarul român a spus că președintele nu are nevoie de persoane care să îi povestească despre țara noastră, căci știe deja totul de la proprii săi angajați, în mare parte români.

„Cunoaște România foarte bine. Gândiți-vă că bucătarul personal al domnului președinte e român. Gândiți-vă că persoana care îi face cina în fiecare seară și o duce când e la Mar-a-Lago de ani de zile e Bogdan. Știe absolut tot despre România. Șefa de sală româncă, mai sunt vreo patru persoane”, a dezvăluit afaceristul.

Dragoș Sprînceană a vorbit și despre cum a fost trimis în SUA de către Guvernul român, având misiunea, mai mult sau mai puțin oficială, să vorbească de bine țara noastră la Donald Trump, în așa fel încât vizibilitatea în ochii șefului SUA să fie mai mare. El a dezvăluit și ce i-a mai spus în plus lui Trump față de ce știa deja.

„Nu am vorbit cu domnul președinte american după ce am vorbit cu domnul Ciolacu, am vorbit înainte. Numai lucruri bune. Și cum România este unul dintre aliații principali și cum România vede America ca locul de unde vine raza de soare salvatoare și cum întotdeauna America ar trebui să se implice și cum România iubește nu numai stilul de viață american, dar și România visează la un fel de, cum avem The American Dream în Statele Unite și românul din România visează să aibă posibilitatea să realizeze acel Romanian Dream.

Și multe chestii pozitive. Deci pur și simplu, domnul președinte iubește România, numai că e preocupat cu toate problemele planetare câteodată. Publicul și domnului politicieni români trebuie să înțeleagă că dacă nu văd un semn din Statele Unite, nu înseamnă că Statele Unite nu are timp de România sau că nu-i pasă. Dar probabil că ei analizează că nu e atât de grav, având în vedere că într-o altă țară probabil e un război”, a mai declarat acesta la Testul Puterii.

De ce și-a schimbat liderul SUA atitudinea față de Iohannis

Ulterior, Dragoș Sprînceană a vorbit despre în perioada primelor lor mandate, dar și despre schimbarea de atitudine pe care șeful statelor americane a adoptat-o față de fostul președinte al României, spunând că nu îl vrea pe „ăla” la conducerea NATO, ci pe Mark Rutte.

„Faptul că ei au fost încântați acum mulți ani de o vizită și faptul că Donald Trump a vorbit frumos la adresa președintei României e un lucru foarte bun. A vorbit frumos de cine reprezenta România acolo. Dar asta nu înseamnă că domnul Trump nu și-a schimbat opinia mai târziu sau că n-a avut un termen de comparație între domnul Rutte și domnul Iohannis. Din punctul meu de vedere, domnul Rutte este o persoană mult mai potrivită pentru această funcție”, a afirmat Sprînceană pentru .

Acesta și-a povestit și experiența personală trăită cu fostul președinte Klaus Iohannis, spunând că a fost dezamăgit de acesta.

„Nu cred că și-a schimbat-o (n.r. părerea lui Donald Trump), pur și simplu poate a acumulat mai multe informații de-a lungul timpului. Și eu sunt dezamăgit de domnul Iohannis. L-am întâlnit o singură dată în viața mea când mi-am făcut o poză cu el și aveam o întâlnire programată după acea poză cu oamenii de afaceri la care domnul Iohannis n-a mai apărut. Și s-a dus și a făcut o ședință foto prin San Francisco.

Și pur și simplu noi toți care am călătorit, eu am fost și cu soția și cu copii și ne-am dus ca să avem o discuție cu președintele României, fiindcă eu consider că oricine ar fi președintele României îi doresc mult succes. Dacă el câștigă ceva pentru România pe extern, înseamnă că câștigă și România. Și m-am dus să-l cunosc pentru prima dată și n-a mai apărut la întâlnire după poza aia”, a spus Sprînceană la Testul Puterii.