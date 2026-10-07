Sport

Armata e pentru oamenii de rând! Căpitanul naționalei, obligat să-și ceară scuze după ce s-a lăudat că a scăpat de serviciul militar: „Regret profund”

Scandal monstru în Coreea de Sud după ce căpitanul naționalei, Lee Gi-hyuk, s-a lăudat că a scăpat de recrutarea obligatorie în Armată pentru că ar fi câștigat „aurul” la Jocurile Asiatice.
Flaviu Popa
07.10.2026 | 13:20
Armata e pentru oamenii de rand Capitanul nationalei obligat sasi ceara scuze dupa ce sa laudat ca a scapat de serviciul militar Regret profund
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Fotbalistul din Coreea a evitat recrutarea
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Lee Gi-hyuk a câștigat medalia de aur cu Coreea de Sud la Jocurile Asiatice, moment în care s-a lăudat, neinspirat, că această performanță îi va permite să evite recrutarea obligatorie care are loc în această țară.

Lee Gi-hyuk a supărat multă lume în Coreea de Sud după ce s-a lăudat că a scăpat de serviciul militar

Coreea de Sud a învins-o pe Japonia în finală cu 1-0, iar după meci Lee a ridicat medalia de aur și a anunțat triumfător „că nu va merge în armată”. Deși a fost o bucurie sinceră, la limita unei glume, Lee Gi-hyuk a supărat multă lume prin această remarcă. Și-a dat seama de gafă și și-a cerut mai apoi scuze tuturor, anunțând că „îi pare profund rău față de fanii care în prezent își îndeplinesc serviciul militar, precum și față de toți cei care ne-au susținut sincer”.

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În Coreea de Sud, bărbații sunt obligați în majoritatea cazurilor să efectueze între 18 și 21 de luni de serviciu militar activ înainte de a împlini 28 de ani, conform BBC.com. Fotbalistul are 26 de ani.

În anumite situații, Guvernul din Coreea de Sud acordă o derogare de la serviciul militar campionilor de la Jocurile Asiatice , precum și sportivilor care câștigă orice tip de medalie la Jocurile Olimpice. Toți aceștia trebuie să efectueze doar pregătirea militară de bază, care durează câteva săptămâni.

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Guvernul din Coreea de Sud îi scutește de armată pe tinerii care obțin o medalie aur la Jocurile Asiei

Jucătorul de golf Tom Kim este un caz de sportiv care a evitat serviciul militar după ce a câștigat medalia de aur la Jocurile Asiatice. Alt sportiv care a beneficiat de scutirea serviciului militar a fost Son Heung-min, trecut pe la Tottenham. Fotbalistul a efectuat doar trei săptămâni de pregătire militară în 2020, după ce câștigase Jocurile Asiatice alături de naționala țării sale în 2018.

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În cazul de față, Lee a recunoscut că a greșit mai ales față de tinerii care ajung să facă serviciul militar obligatoriu. Conform presei din Coreea de Sud, Lee urma să fie chemat în armată în curând, înainte de a câștiga aurul, de aici și bucuria fotbalistului.

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Ca adult, ar fi trebuit să mă gândesc cu atenție înainte să vorbesc. Regret profund că am vorbit atât de neglijent și voi continua să reflectez asupra faptelor mele. Îmi cer sincer scuze tuturor fanilor care ne-au susținut din tot sufletul și celor care fac tot posibilul pentru a-și îndeplini serviciul militar.”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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