Președintele Biden a semnat un proiect de lege prin care acordă Medalia de Aur a Congresului membrilor unor unități militare care au construit tancuri și camioane gonflabile pentru a-i păcăli pe germani.

Armata Fantomă avea un singur scop: de a înșela forțele lui Hitler și ale aliaților săi.

Creditate cu perfecționarea artei antice a războiului înșelător, unitățile militare americane ale Armatei Fantomă au folosit tancuri și camioane gonflabile pentru a acoperi dimensiunea și locația reală a forțelor americane.

Armata Fantomă, decorată de Biden. Tacticile folosite de unitățile care aveau ca misiune păcălirea germanilor

Membrii acestor unități au redat la volum foarte ridicat sunete înregistrate pentru a imita mișcarea trupelor și au trimis comunicații radio înșelătoare pentru a amesteca informațiile germane.

Obiectivul a fost să-i păcălească pe germani să creadă că aliații se aflau în vecinătate în forță, astfel încât unitățile reale din altă parte să aibă timp să manevreze.

Armata Fantomă, descrisă ca „un roadshow ambulant al înșelăciunii”, a fost compusă din ingineri și artiști, designeri și arhitecți, operatori radio și șoferi de camioane.

Operațiunea a fost atât de secretă încât membrii grupului, cărora li se atribuie salvarea a mii de vieți aliate, au fost eroi necunoscuți timp de câteva decenii după război.

Dar un efort la nivel local din ultimii ani a culminat în această săptămână cu recunoașterea finală din partea guvernului SUA, relatează .

Marți, a semnat un proiect de lege prin care acordă Medalia de Aur a Congresului – echivalentul medaliei prezidențiale a libertății – membrilor Armatei Fantomă pentru „serviciul lor unic și foarte distins în conducerea operațiunilor de înșelăciune” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Prin tacticile lor curajoase, creative și inovatoare, armata fantomă ultrasecretă a dejucat planurile și i-a înșelat pe naziști, salvând mii de vieți ale aliaților în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat congresmanul democrat din New Hampshire, Annie Kuster, care a susținut proiectul de lege.

„La mai bine de 75 de ani de la înfrângerea fascismului în Europa, este timpul ca acești soldați să primească cea mai mare onoare pe care o putem acorda: Medalia de Aur a Congresului.”

Mai sunt în viață doar 10 membri ai Armatei Fantomă

Bernie Bluestein, din Schaumberg Illinois, este unul dintre cei 10 membri supraviețuitori cunoscuți ai Armatei Fantomă, un nume neoficial pentru cele două unități ale armatei americane implicate în subterfugiu.

Trupele Speciale ale Cartierului General 23, unitatea domnului Bluestein, au desfășurat peste 20 de campanii de înșelăciune aproape de front, inclusiv în Franța și Germania. O unitate soră, cea de-a 3133-a Companie Specială de semnale, a executat două campanii în Italia în 1945.

Într-un interviu Bluestein, în vârstă de 98 de ani, a spus că premiul i-a oferit un sentiment de satisfacție de nedescris, dar și-a exprimat tristețea că atât de puțini veterani mai sunt în viață pentru a se bucura de această onoare împreună cu el. Ceilalți membri supraviețuitori ai grupului au vârste cuprinse între 97 și 99 de ani.

„Ceva ce am făcut a fost apreciat de atât de mulți oameni și la momentul respectiv nu ne-am dat seama de asta”, a spus Bluestein. „Este într-adevăr un sentiment grozav ca oamenii să recunoască mi-am făcut treaba în timpul serviciului militar și ce am făcut a fost util în câștigarea războiului.”

Într-una dintre cele mai elaborate înșelăciuni în timpul campaniei critice pe râul Rin, unitatea s-a instalat la 10 mile sud de locul unde două divizii ale Armatei a IX-a americane urmau să traverseze râul.

Pentru a atrage atenția de la diviziile reale, Armata Fantomă a ridicat o momeală de tancuri gonflabile, tunuri, avioane și camioane, a trimis mesaje radio înșelătoare despre mișcările trupelor americane și a folosit difuzoare pentru a simula sunetul soldaților care construiau pontoane.

Rol decisiv în campania de pe Rin

Nemții au căzut în capcană. Au tras asupra diviziei a 23-a, în timp ce trupele Armatei a IX-a au traversat Rinul fără a întâmpina rezistență.

În timpul acelei campanii, domnul Bluestein și alți soldați vizitau baruri și locurile de adunare și se prefăceau că sunt ofițeri superiori pentru a crea impresia în rândul localnicilor că americanii făceau ceva. Speranța era ca spionii germani să fie în cele din urmă direcționați greșit.

Dar Bluestein a fost un artist la suflet. Înainte ca unitatea să înceapă să folosească tancuri gonflabile, el picta pe pânza care acoperea tancuri de lemn pentru a le face să pară autentice. El a șablonat însemne pentru cei 23 de membri și a produs afișe pentru a le distribui prin orașe – orice pentru a crea o narațiune autentică.

„De exemplu, afișe Coca-Cola, așa că ei spuneau: ‘Oh, da, americanii sunt aici’”, a mai povestit Bluestein.

Bernie Bluestein a avut o carieră lungă după război ca designer industrial pentru companii care produceau aparate electrocasnice precum frigidere și prăjitoare de pâine, dar după pensionare s-a trezit că îmbrățișează din nou arta. În zilele noastre, obiectele lui preferate de sculptat sunt acele cu gămălie și acele de cusut, un omagiu adus tatălui său, croitor, și mamei sale, croitoreasă.

Aproximativ jumătate dintre soldații din unitatea domnului Bluestein, Batalionul 603 de ingineri de camuflaj, erau artiști, a spus Rick Beyer, un documentarist care a relatat povestea Armatei Fantomă.

Designerul de modă Bill Blass și pictorul Ellsworth Kelly, printre membrii Armatei fantomă

Armata a luat unități existente și „le-a combinat, în stil Frankenstein”, pentru a crea unitatea a 23-a, a spus el, dar a recrutat și de la școli de artă precum Institutul de Artă Cleveland și Cooper Union. Unii membri au devenit celebri după război, precum designerul de modă Bill Blass și pictorul Ellsworth Kelly.

Pe lângă domnul Bluestein, ceilalți nouă membri supraviețuitori ai Armatei Fantomă sunt Bill Anderson, 97 de ani, din Kent, Ohio; James T. Anderson, 99 de ani, din Dover, Delaware; John Christman, 97 de ani, din Leesburg, New Jersey; George Dramis, 97 de ani, din Raleigh, North Carolina; Manny Frockt, 97 de ani, din West Palm Beach, Florida; Nick Leo, 99 de ani, din Brentwood, New York; Mark Mallardi, 98 de ani, din Edgewater, Florida; Bill Nall, 97 de ani, din Dunellon, Florida; și Seymour Nussenbaum, 98 de ani, din Monroe Township, New Jersey.

Deși războiul a evoluat de atunci, iar tehnologia avansată de recunoaștere face din păcălirea forțelor inamice cu tancuri gonflabile o provocare mai mare, principiile și inovația Armatei Fantomă trăiesc și astăzi în care practică operațiuni psihologice, a declarat într-un interviu, generalul de brigadă în retragere Edward G. Burley, care a comandat Forța de lucru comună pentru operațiuni psihologice în Irak.

Generalul Burley a spus că soldații de astăzi sunt învățați despre imaginația folosită de Armata Fantomă pentru a face înșelăciunea militară mai credibilă.

„Aceștia sunt uriași, iar noi stăm pe umerii lor”, a spus el. „Tehnicile lor sunt folosite încă astăzi. Adăugăm doar elemente suplimentare pentru a ne adapta la tehnologie.”