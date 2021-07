Armata israeliană, noi atacuri în Fâșia Gaza, după lansarea unor baloane incendiare de către Hamas. Video

Conflictul militar dintre Armata israeliană și gruparea Hamas continuă în Fâșia Gaza. Noaptea trecută, avioane de război ale Israelului au lovit puncte strategice importante ale grupărilor de rezistență.

Atacul recent reprezintă al 5-a bombardament din Gaza de la declararea așa-numitului ”armistițiu” între Hamas și Israel.

Riposta armatei israeliene vine ca o replică la lansarea unor baloane incendiare spre teritoriul său din enclava palestiniană care au provocat incendii de vegetaţie, notează .

Potrivit presei internaționale, , care nu au făcut victime, au avut ca ţintă o zona nelocuită din nordul enclavei şi un loc de antrenament al mişcării islamiste Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza, la Khan Younes (sud).

Cu câteva ore înainte de atac, Israelul anunţase că va reduce la jumătate zona de pescuit autorizată în largul Fâşiei Gaza.

Israeli warplanes are currently bombing both north & south — explosions have set an area in Khan Younis ablaze

