Armata Română ia măsuri pentru a evita interceptările ilegale. Va plăti o sumă uriașă pe laptopuri și echipamente de comunicații

Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02638, a postat un anunț de participare pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, pe 19 decembrie 2022, prin care se organizează o licitație restrânsă pentru atribuirea unui acord cadru pentru achiziția de echipamente de informatică și comunicații de tip TEMPEST nivel A/B/C. Durata contractului va fi de 4 ani, iar achiziția este structurată pe 12 loturi.

MApN va plăti aproximativ 50 milioane de euro

Conform anunțului consultat de FANATIK, valoarea totală estimată a contractului este de 249.229.050 lei, adică aproximativ 50 milioane euro, iar termenul limită pentru propunerea ofertelor a fost stabilit pentru 25 ianuarie 2023. De asemenea, data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați este 27 februarie 2023.

„Cantități minime/maxime acord-cadru 350/1000 cpl. Cantități minime/maxime ale celui mai mic contract subsecvent 52 /127 cpl. Cantități minime/maxime ale celui mai mare contract subsecvent 203 /286 cpl”, se menționează despre lotul 1, format din laptopuri rigidizate TEMPEST A, care are o valoare de 37.100.000 lei, ceea ce înseamnă că un laptop va costa 37.100 lei, adică aproximativ 7.500 euro.

„Achiziția de laptopuri ridigizate TEMPEST B. Cantități minime/maxime acord-cadru = 100/500 cpl. Canități minime/maxime ale celui mai mic contract subsecvent 11 /44 cpl. Cantități minime/maxime ale celui mai mare contract subsecvent 78 /223 cpl”, se scrie despre lotul 2, care are o valoare de 15.135.000 lei, astfel că un laptop Tempest B va costa 30.270 lei, adică aproximativ 6.100 euro.

Lotul 3 este format dintr-o cantitate maximă de 700 laptopuri TEMPEST A și are o valoare de 16.968.000 lei, astfel că un laptop va costa 24.240 lei (aproximativ 5.000 euro). Lotul 4 este format din 800 laptopuri TEMPEST B și are o valoare estimată la 16.848.000 lei, MApN 21.060 lei, adică aproximativ 4.250 euro.

Armata va achiziționa 3.700 laptopuri, 6.328 stații de lucru și 2.408 telefoane

Lotul 5 este format din 700 laptopuri TEMPEST C, are o valoare de 12.488.000 lei, iar prețul unei bucăți este de 17.840 lei (aproximativ 3.600 euro). Lotul 6, format din 1215 stații de lucru TEMPEST A, are o valoare de 27.604.800 lei, astfel că o stație va costa 22.720 lei (aproximativ 4.500 euro). Lotul 7, format din 1210 stații de lucru TEMPEST B costă 23.909.600 lei, deci o stație costă 19.760 lei (aproximativ 4.000 euro).

Lotul 8 este format din 1000 stații de lucru TEMPEST C, are o valoare de 18.770.000 lei, deci o astrfel de stație costă 18.770 lei (aproximativ 3.800 euro). Lotul 9, format din 1100 stații de lucru Tempest All-in-one nivel A, are o valoare de 24.739.000 lei, deci o bucată costă 22.490 lei (aproximativ 4.500 euro). Lotul 10 este format din 903 stații de lucru TEMPEST All-in-one nivel B și are o valoare de 17.617.530 lei, adică o bucată costă 19.510 lei (aproximativ 4.000 euro).

Lotul 11, format din 900 stații de lucru TEMPEST All-in-one nivel C, are o valoare de 16.632.000 lei, deci o bucată costă 18.480 lei (aproximativ 3.700 euro). În fine, lotul 12 este format din 2.408 telefoane VoIP NR tip 1 TEMPEST C și are o valoare de 21.407.120 lei, adică un telefon costă 8.890 lei (aproximativ 1.800 euro). Un rezumat al achiziției de pe platforma achizițiilor publice, consultată de FANATIK, arată că MApN va cumpăra 3.700 laptopuri, 6.328 stații de lucru și 2.408 telefoane.

Sistemul TEMPEST oferă protecție informațiilor confidențiale

În România, UTI este cel mai important producător de echipamente TEMPEST. “Echipamentele electronice moderne în stare de funcționare generează cantități enorme de semnale electromagnetice, care, dacă sunt interceptate și prelucrate corect, permit recompunerea unei părți importante a informațiilor utilizate. Dacă se utilizează echipamente de interceptare de înaltă calitate, semnalul poate fi interceptat cu ușurință de la câteva sute de metri sau mai mult față de țintă.”, se scrie pe site-ul producătorului.

„Pentru a gestiona problema „scurgerii de informații”, Guvernul SUA a dezvoltat o serie de standarde care reglementează modul de proiectare a echipamentelor pentru a evita astfel de incidente. Standardul TEMPEST reprezintă un set de măsurători industriale, definite de National Security Agency. TEMPEST este acronimul oficial al „Telecommunications Electronics Material Protected From Emanating Spurious Transmissions” și reprezintă setul de contramăsuri tehnice de protecție a informațiilor confidențiale, având rolul de a preveni sau reduce exploatarea punctelor vulnerabile din punct de vedere al securității echipamentelor tehnice”, se mai notează despre sistemul TEMPEST.

Produsele TEMPEST oferă siguranţă utilizatorilor de tehnică de calcul , eliminând pericolul de interceptare şi de reconstituire a datelor. “Concepția carcasei este realizată special pentru a permite atât protecția informațiilor procesate de calculator, cât și pentru a oferi ușurință în exploatare. Produsul este foarte flexibil din punct de vedere al componentelor hardware, configurația putând fi oricând modificată”, se scrie despre stația de lucru TEMPEST.