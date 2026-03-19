Armata secretă nord-coreeană care operează nevăzut în Occident. Cum acționează Kim Jong-Un în spatele pseudonimelor europene

Ce pare a fi o simplă angajare sub pseudonime ascunde o operațiune complexă a Coreei de Nord. Nord-coreeni operează nevăzuți în companii occidentale, iar Kim Jong-Un supraveghează întreaga rețea, menținând misterul complet și controlul absolut asupra activităților lor.

Kim Jong-Un și operațiunile clandestine ale nord-coreenilor sub identități europene

Sub conducerea lui Kim Jong-Un, regimul nord-coreean a construit, potrivit presei internaționale, o rețea sofisticată de agenți care operează discret în companii occidentale, generând atât venituri valutare, cât și informații strategice. Acești lucrători folosesc adesea pseudonime europene sau identități furate pentru a obține joburi remote în domenii precum dezvoltare software, IT și tehnologie. Majoritatea veniturilor obținute sunt direcționate către Phenian, consolidând astfel puterea financiară și influența operațională a regimului.

O analiză recentă publicată în arată că tot mai mulți operativi nord-coreeni apelează la tehnologie avansată, inclusiv inteligență artificială, pentru a crea identități credibile. Aceștia generează fotografii realizate de AI și chiar videoclipuri deepfake pentru a trece cu succes interviurile și verificările angajatorilor occidentali. Tacticile includ elaborarea de CV-uri sofisticate, profiluri pe platforme de recrutare și documente falsificate care par autentice, demonstrând complexitatea și precizia rețelei.

O schemă globală de angajări false aduce milioane regimului din Coreea de Nord

Schema este descrisă de experți ca fiind parte dintr‑un plan pe termen lung al Phenianului de a obține fonduri valutare pentru susținerea programelor sale militare și de armament. Deși nu există o cifră oficială unitară, rapoarte guvernamentale și anchete periodice ale FBI și Departamentului de Justiție din Statele Unite au indicat că aceste operațiuni pot genera sute de milioane de dolari anual pentru regim. Un raport FBI din 2022 semnala chiar că un lucrător nord‑coreean poate câștiga până la 300.000 de dolari pe an, iar colectiv acesta poate aduce venituri substanțiale.

Într‑o acțiune coordonată în iunie 2025, Department of Justice (DOJ) și FBI au dezvăluit o schemă elaborată în care rezidenți nord‑coreeni obținuseră ilegal locuri de muncă la distanță la peste 100 de companii americane folosind identități furate și falsificate, inclusiv date aparținând a peste 80 de cetățeni americani. Ancheta a vizat și facilitatori din SUA, China, Emiratele Arabe Unite și Taiwan, care au creat firme fantomă, site‑uri frauduloase și „laptop farms”. Locații unde calculatoare ale unor companii americane erau găzduite pentru a face apariția muncii ca fiind efectuată intern, deși operațional era accesată de la distanță de către persoanele din rețea.

Documentele judiciare arată că unii participanți au furat cripto‑monede în valoare de peste 900.000 de dolari de la o companie de blockchain din Atlanta și au accesat date sensibile, inclusiv cod și informații reglementate, de la alți angajatori, sub liniile sancțiunilor economice.

Operațiuni clandestine și în Europa. FBI avertizează și oferă recompens

Pe lângă aceste . Cercetători în securitate cibernetică au semnalat că astfel de au aplicat la companii europene, inclusiv în sectoare sensibile precum tehnologie blockchain, inteligență artificială și chiar industria apărării, folosind multiple identități false pentru a-și multiplica șansele de angajare. aceste tactici reprezintă o amenințare serioasă pentru integritatea proceselor de recrutare internațională și securitatea corporativă. Asta în condițiile în care companiile pot plăti salarii și pot oferi acces la rețele interne fără a realiza că angajații nu sunt cine pretind.

În unele cazuri din SUA, autoritățile au efectuat arestări și condamnări pentru facilitarea acestor scheme. Un exemplu concret este pentru rolul său în facilitarea angajării a peste 300 de lucrători IT folosind identități americane false, ceea ce a generat circa 17 milioane de dolari direcționați către regimul nord‑coreean.

Pe lângă angajările frauduloase, FBI și instituțiile de securitate avertizează că astfel de lucrători pot avea acces la date sensibile, pot instala software neautorizat și pot participa la furtul de date sau extorcare folosind privilegiile câștigate prin aceste joburi. Autoritățile americane oferă recompense de până la 5 milioane de dolari pentru informații care duc la identificarea mecanismelor financiare și a persoanelor implicate în aceste scheme, evidențiind gravitatea problemelor și eforturile continue pentru stoparea lor.