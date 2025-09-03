Arme nemaivăzute, la parada de la Beijing: China și-a dezvăluit triada nucleară și rachetele care pot lovi zece ținte simultan

Xi Jinping a supravegheat miercuri o paradă militară de amploare în centrul Beijingului, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă atenția opiniei publice a fost îndreptată în special asupra liderilor politici prezenți la eveniment, privirile experților militari au fost atrase de armele pe care Armata Populară de Eliberare a Chinei le-a expus public.

Racheta intercontinentală DF-5C poate lovi zece ţinte în acelaşi timp

Analistul militar Alexander Neill a remarcat la parada militară de la Beijing o nouă variantă, nemaivăzută până acum, a rachetei balistice intercontinentale (ICBM) chineze Dongfeng, DF-5C. Aceasta poate transporta până la zece focoase de reintrare cu ținte independente multiple (MIRV), ceea ce înseamnă că o singură rachetă poate lovi zece locații diferite în același timp. Este un proiectil nuclear în două trepte, care folosește combustibil lichid, ceea ce înseamnă că traiectoria lui este propulsată de două trepte de rachetă succesive, fiecare cu propriul motor. „DF-5C este bazat pe silozuri, ceea ce înseamnă că este lansat dintr-o structură săpată adânc în pământ și este destinat să servească drept mijloc strategic de descurajare”, explică Neill. „Are o rază de acțiune mare și o singură ogivă puternică de milioane de tone, fiind conceput în principal pentru a viza instalații subterane și silozuri de rachete”, adaugă bloggerul militar Ma Yan.

Potrivit BBC, o altă armă care a atras multe priviri şi suscitat comentarii a fost arma laser LY-1, montată pe un camion blindat cu opt roți. Despre această armă laser se spune că ar fi foarte puternică şi că ar putea dezactiva complet și arde orice tip de dispozitiv electronic şi chiar ar putea orbi un pilotul unui avion împotriva căruia ar fi îndreptată.

China şi-a prezentat în premieră „triada” nucleară

Cu ocazia acestei parade, , defilând cu rachetele cu capacitate nucleară care pot fi lansate simultan de pe mare, uscat și aer. Printre acestea s-au numărat racheta lansată din aer cu rază lungă de acțiune Jinglei-1, racheta intercontinentală lansată de pe submarin Julang-3 și rachetele intercontinentale terestre Dongfeng-61 (DF-61) și Dongfeng-31, arme care reprezintă „asul strategic al Chinei pentru a proteja suveranitatea și demnitatea țării”, după cum scrie agenţia de stat Xinhua. Dongfeng-5C (DF-5C), prezentată miercuri, este cea mai recentă versiune a unui program de rachete început de China în anii 1970. Racheta este alimentată cu combustibil lichid și capabilă să lanseze mai multe focoase independente asupra unei singure ținte.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics)

Parada a prezentat şi o serie de rachete hipersonice antinavă, pe care China le-a testat anterior împotriva machetelor portavioanelor americane. Printre acestea s-au numărat Yingji-19, Yingji-17 și Yingji-20. Printre alte rachete prezentate s-au numărat rachete de croazieră – Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 – și alte rachete hipersonice, Yingji-21, Dongfeng-17 și Dongfeng-26D, despre care presa de stat chineză a declarat că pot fi echipate cu capacități de luptă pentru orice tip de vreme”.

Arme laser împotriva dronelor

În cadrul unui proiect special, China a dezvoltat arme laser ca apărare împotriva atacurilor cu drone. Gama completă de sisteme anti-dronă expuse la paradă a inclus un tun cu rachete, arme laser de înaltă energie și arme cu microunde de mare putere. În paralel, care pot opera sub apă și din aer, dar şi elicoptere fără pilot, concepute pentru a fi lansate de pe nave.

Shipborne laser revolutionize . — Beijing Daily (@DailyBeijing)

Comentatorul militar chinez Bai Mengchen afirmă că ultimele modele de vehicule subacvatice extra-large fără echipaj (XLUUV) ale Chinei sunt ideale pentru contracararea amenințărilor din adâncurile mării, având în vedere lecțiile învățate din sabotajul conductei Nord Stream. „A existat un interes considerabil pentru numeroasele XLUUV-uri prezentate, deoarece dimensiunea lor sugerează capacitățile lor puternice de a opera în adâncuri”, a declarat Bai în timpul transmisiunii în direct a paradei, la Phoenix TV.