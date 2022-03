Ce sunt armele termobarice, distrugătorul as din mâneca lui Putin. Rachetele ”Buratino” ar fi fost folosite deja în conflictul din Ucraina

, iar dincolo de dispozitivele pe care lumea le-a luat mai degrabă în derâdere, din cauza vechimii, Putin are și câțiva ași de temut în mânecă, probabil unul dintre cei mai importanți fiind armele termobarice.

Armele termobarice sunt unele dintre cele mai periculoase pentru câmpul de bătălie, având în vedere modul de funcționare extrem de sofisticat. Reprezintă încă o dovadă că oamenii vor face tot ce le stă în putință pentru a fi cât mai creativi atunci când pornesc la luptă unii împotriva celorlalți.

Ambasadorul ucrainean la Washington este cel care a dat alerta, anunțând public că armata lui Vladimir Putin a folosit o astfel de armă în timpul invaziei. Informațiile oficialului nu au fost confirmate independent, însă, deși există anumite videoclipuri care arată existența lansatoarelor de astfel de rachete pe câmpul de luptă. Dacă armele termobarice n-au fost încă folosite în Ucraina, e doar ”o chestiune de timp” până se va întâmpla asta, conform dr. Marcus Hellyer, analist senior la Australian Strategic Policy Institute. Folosirea unor astfel de dispozitive ar fi interzisă, conform convenției de la Geneva.

Russia used a thermobaric weapon (vacuum bomb) on Monday in its invasion of Ukraine, said Ukraine’s ambassador to the U.S., Oksana Markarova.

“They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by the Geneva convention”

Here’s background:

— Phil Stewart (@phildstewart)