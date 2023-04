Armin Nicoară a ajuns pe mâinile medicilor! Ce s-a întâmplat cu artistul, în Franța: „Îmi doresc să fim bine”

Armin Nicoară a ajuns pe mâinile medicilor, în Paris, Franța! FANATIK a aflat ce s-a întâmplat cu îndrăgitul saxofonist, după ce a postat o fotografie care i-a îngrijorat pe urmăritori.

Armin Nicoară a ajuns pe mâinile medicilor francezi! Ce s-a întâmplat cu cântărețul

a ținut să îi liniștească pe urmăritorii săi, cu toate că se ridică niște semne de întrebare legate de decizia pe care a luat-o, aceea de a-și face analizele în străinătate, nu în țară.

Ieri, pe 24 aprilie, Armin a pozat o fotografie din spital, aflat în Paris. Desigur, oamenii care îi apreciază muzica și vor să fie la curent cu tot ce face în viața de zi cu zi s-au întrebat ce a pățit. Cântărețul a făcut câteva declarații, în exclusivitate pentru FANATIK, despre vizita sa la spital.

Înainte de orice, artistul vrea să transmită un mesaj de liniștire pentru cei care s-au preocupat pentru starea lui de sănătate. Armin Nicoară ne-a spus că e vorba de un set de analize pe care trebuia să îl facă la AKH, în Austria, însă a ales, de data aceasta, să consulte părerile unor alți medici, apelând la specialiștii francezi.

De ce își face saxofonistul analizele în Paris. Trebuia să ajungă, inițial, la Spitalul AKH din Viena

„Am venit la Paris, stăm pentru o săptămână. Stăm pentru niște controale de rutină. Adică ne facem analizele și ce mai e de făcut, ca să fim în parametri normali.

Îmi doresc să fim bine, mai ales că începe și sezonul (n.r.: de cântări, în vară), să nu cumva să fie vreo problemă”, a declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.

„Noi trebuia să mergem în primă fază la AKH, în Austria. După aceea, am găsit, aici, în Franța, să fie mai ok, să fie doctori mai buni și pentru ce am eu nevoie cu diabetul. Am ales să venim aici că sunt și nașii noștri care ne ajută, să ne fie mai ușor”, ne-a mai mărturisit Armin Nicoară.

Așadar, nu doar el s-a supus unui set de analize, ci și partenera sa. Să se pregătească aceștia pentru venirea pe lume a unui copil sau Armin vrea, pur și simplu, să știe dacă totul este în regulă, având în vedere afecțiunea lui? Timpul va lămuri motivul pentru care cei doi au ales să își controleze starea de sănătate departe de țară.

Armin Nicoară vine cu o nouă surpriză muzicală: „Lansez o melodie cu cea mai bună solistă din Banat”

Armin Nicoară suferă de diabet, încă din adolescență, iar afecțiunea sa i-a dat destule bătăi de cap. Cu timpul, s-a obișnuit cu această boală și a realizat că o poate ține sub control dacă respectă tot ce îi cer medicii.

Dincolo de atenția pe care Armin o acordă sănătății sale, acesta e foarte concentrat și pe cariera muzicală. Saxofonistul pregătește o mare surpriză pentru fanii săi, una de care aceștia se vor bucura joi, pe 27 aprilie.

„Urmează să lansez o melodie cu cea mai bună solistă din Banat, Cumva, tradiția merge mai departe. Taică-meu, Petrică Nicoară, a colaborat înainte cu Stana Izbașa. Acum urmează să vin eu, păstrând tradiția de a cânta cu cea mai bună voce a Banatului. Tot o Stana, Stana Stepănescu. Deci, Stana, Stana”, ne-a povestit Armin Nicoară.