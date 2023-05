Armin Nicoară, adevărul despre contractul prenupțial: “Claudia a fost cea care a vrut”

Armin Nicoară dă cărțile pe față și spune care este adevăratul motiv pentru care el și soția sa, Claudia, au semnat contractul prenupțial. Deși s-a speculat că altele ar fi fost motivele, în exclusivitate pentru FANATIK, artistul spune tot. Motivul nu este cel pe care și l-au imaginat mulți.

Armin Nicoară, dezvăluiri neștiute despre contractul prenupțial

Gurile rele au spus că artistul și soția lui, Claudia Puican, au semnat un contract prenupțial pentru ca Armin să-și asigure averea. Însă artistul spune că lucrurile nu au stat așa, ci dimpotrivă. Claudia a fost cea care a insistat să existe acest contract .

ADVERTISEMENT

“Noi avem contractul ăsta prenupțial, dacă vreodată se întâmplă să ne despărțim, să fie fiecare cu ce are. Știi cum se spune, că multe fete vor să facă nunta repede, ca să pună mâna pe banii soțului. Dar nu a fost cazul Claudiei.

Cineva i-a spus să fie mândră că s-a făcut contractul acesta. Să nu se audă vorbe că ea a făcut asta să pună mâna pe banii mei. Și mi-am dat seama atunci ce fel de fată este. Claudia a spus: ’Eu am situația mea financiară, iar Armin o are pe a lui și nu am nevoie de absolut nimic din ce are Armin.’ A fost ideea ei să facem contractul ăsta, ca să nu fie nicio discuție.

ADVERTISEMENT

Am zis că a gândit foarte bine. Dacă Doamne-ferește s-ar întâmpla ceva, oricum nu aș spune vreodată că eu am partea mea, iar Claudia are partea ei. Dacă ea nu se mai simte fericită în relația cu mine, oricum i-aș da mult mai mult, pentru că ea merită multe. Nu s-ar pune problema vreodată de așa ceva”, a declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.

Armin Nicoară: “Claudia are mai mult acum decât mine”

Îndrăgitul artist a făcut și o dezvăluire pe care nimeni nu o știa. Soția sa are mai mult din punct de vedere financiar decât el. Și asta pentru că a muncit mult și a vrut să aibă partea ei, fără să se aventureze în cheltuieli prea mari.

ADVERTISEMENT

“Claudia mi-a zis în felul următor: ‘Mergem acum la notar, ca să nu fie discuție între noi. Și să nu discute cineva vreodată din familiile noastre că te-am luat pentru bani.’ Lumea era contra ei și spunea că ea stă cu mine pentru bani și pentru că eu o ridic.

Crede-mă, Claudia are mai mult decât mine la ora actuală. Ea e mai bine din punct de vedere financiar decât mine. Ea a strâns din tot ce a cântat și nu a cheltuit.

ADVERTISEMENT

Dacă vreodată se întâmplă ceva, ea este independentă și are lucrurile ei. Nu stă la mâna bărbatului. A reușit să-i ia mamei ei o casă, s-a descurcat”, a mai adăugat artistul.

ADVERTISEMENT

Armin Nicoară are soție chibzuită: “Claudia îmi spune să nu arunc cu banii aiurea”

artiști, tot Claudia este cea mai chibzuită. În plus, ea îl consiliază pe Armin în ceea ce privește finanțele. Nu de altceva, dar, altfel, artistul ar avea mari probleme financiare.

“Claudia mereu îmi dă sfaturi. Ea îmi spune să nu cumpăr anumite lucruri, să fac altfel. Tot Claudia e cea care îmi spune să nu arunc cu banii aiurea. Ea m-a sfătuit și cu apartamentul în Dubai să îl iau, pentru că pe viitor nu se știe ce va fi.

Am câștigat mult pentru că am ascultat de ea. Întotdeuna ea m-a sfătuit de bine. Tot Claudia a spus că poate când o să mai îmbătrânim, ne vom muta în Dubai”, a mai spus .

Apartamentul lui Armin Nicoară din Dubai, închiriat în regim hotelier

În urmă cu un an, Armin Nicoară a investit într-un apartament de lux în Dubai. Locuința se află chiar lângă Burj Khalifa. Cei doi soți nu au de gând să se mute deocamdată în Dubai, așa că au închiriat imobilul în regim hotelier.

“Eu nu am luat apartamentul cu gândul de a mă muta acolo. Eu am avut emoții, pentru că am luat acest apartament în Dubai când a început războiul în Ucraina. Noi ne-am speriat și am zis să îl luăm, ca să avem o variantă de rezervă. Am ales Dubai pentru că e ok ca și climă și ne place acolo.

Ne-a ajutat Mircea Brânzei, soțul Denisei Tănase, de la Bambi. Prețul apartamentului a fost foarte ok. Eu l-am luat când erau prețurile mult mai jos. A fost un preț chiar mic, într-o zonă foarte bună, chiar lângă Burj Khalifa. Și acum piața s-a ridicat foarte mult.

Lumea ne întreba dacă e al nostru 100%. Apartamentul este al meu, e locuința mea. Cei care ne-au vândut apartamentul ne-au dat varianta să îl închiriem în regim hotelier.

Ei fac curat, schimbă prosoapele și își iau 20% din profit. Dacă vrem să ne mutăm, nu îl mai închiriem în regim hotelier”, a mai declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.