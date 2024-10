Armin Nicoară dezvăluie ce nu s-a văzut de la meciul dintre FC Barcelona și Bayern Munchen! Saxofonistul, întâlnire neașteptată cu soțiile fotbaliștilor: „Era dezamăgită”

Armin Nicoară a fost la meciul FC Barcelona – Bayern Munchen, în cea de-a treia etapă din Champions League, iar pe stadionul unde emoțiile au urcat până la cer a stat chiar lângă soția starului Lewandowski.

Armin Nicoară s-a întâlnit cu soția lui Lewandowski la meciul FC Barcelona – Bayern Munchen

FANATIK a aflat de la Armin Nicoară, în exclusivitate, cum a fost și partenera cărui jucător a fost cam bosumflată în timpul partidei câștigate cu 4-1 de echipa spaniolă.

ADVERTISEMENT

Armin și soția lui Lewandowski s-au bucurat precum niște copii la golul marcat de super-starul de la Barcelona împotriva fostei sale echipe, acela fiind și momentul în care artistul și femeia au început să se cunoască. Au schimbat câteva vorbe și și-au împărtășit cu ce se ocupă fiecare. Nevasta lui Lewandowski era curioasă să afle pentru ce e cunoscut Armin Nicoară, asta după ce a văzut pe telefonul lui că are bifă albastră pe Instagram și extrem de mulți urmăritori.

Doamna Lewandowski l-a cucerit pe saxofonist! Partenera lui De Jong, bosumflată în tribună

Nu a fost singura iubită de fotbalist prezentă în tribună. Aproape de Armin și doamna Lewandowski se afla și partenera lui Frankie de Jong, despre care saxofonistul ne-a mărturisit că era cam supărățică.

ADVERTISEMENT

„Am prins chiar două meciuri din Champions League, cele mai bune din Champions League, adică am fost și la Real Madrid și la Barcelona. Chiar la Barcelona, aseară (n. red.: miercuri, 23 octombrie 2024) am avut norocul să stau chiar lângă soția lui Lewandowski. Acolo erau cam toate soțiile de fotbaliști. Era și tatăl lui Yamal, și nevasta lui De Jong… Și, așa, din vorbă în vorbă, noi chiar avem un prieten în grup care vorbește nemțește și ea (n. red.: nevasta lui Lewandowski) vorbește nemțește), când s-au dat golurile am ajuns să vorbim, să ne cunoaștem, să ne bucurăm împreună.

M-a întrebat ce fac, cu ce mă ocup. A ajuns să mă întrebe cu ce mă ocup, pentru că m-a văzut pe Instagram că tot butonam și o fi văzut bifa de la Instagram, apoi m-a întrebat dacă sunt influencer sau ceva și i-am zis că eu cânt, că sunt artist la mine în țară, cânt la saxofon, mna… Ea se ocupă cu din astea de mâncare, fitness, ceva de genul… A fost de treabă și finuță, comparativ cu asta a lui De Jong. Nu știu cât de fițoasă a fost. Doar că am văzut că era supărată că De Jong intrase după minutul 60, și era dezamăgită. Am văzut că cineva tot încerca să o încurajeze. Nu am înțeles exact dacă a fost doar asta sau ce nu i-a convenit”, a povestit Armin Nicoară, în exclusivitate, despre întâlnirea cu soția lui Lewandowski, și nu numai, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Armin ar fi vrut să vadă și partida FCSB-Rangers, dar meseria nu-l lasă

Întrebat cât timp mai stă prin Spania, Armin ne-a zis că ar trebui să se întoarcă în țară. Nu de alta, dar are niște evenimente de onorat. Soțul interpretei și-ar fi dorit să ajung la Glasgow, să vadă

„Am vrut în dimineața asta să mergem la Glasgow la meciul Stelei, dar nu mai apucăm că avem evenimente în țară și nu ne mai încadrăm”, ne-a zis Armin Nicoară.

ADVERTISEMENT

Dedicație de la Armin Nicoară pentru soții Lewandowski

Cântărețul a declarat și ce melodie le-ar cânta soților Lewandowski, având în vedere ce impresie bună i-a făcut soția fotbalistului. Armin le dedică o melodie de-ale nevestei sale, „Tu, numai tu”. Ne-a spus de ce a făcut această alegere.

„Are Claudia o melodie care se numește „Tu, numai tu”. Mi s-a părut foarte finuță fata și se vede că soții Lewandowski sunt foarte îndrăgostiți. Mi-am dat seama după ce am văzut la ea pe Instagram.

Am văzut că și ea mi-a vizitat pagina. Mi-a apreciat niște poze. Mi se pare un cuplu, așa, destul de frumos, cel puțin față de restul pe care i-am mai văzut pe acolo”, a adăugat Armin Nicoară, pentru FANATIK.