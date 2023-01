Armin Nicoară vorbește despre concediul distrus de divorțul Georgianei Lobonț: ”Nici nu știu exact ce s-a întâmplat”

Armin Nicoară și frumoasa lui soție, Claudia Puican sunt unii dintre cei mai căutați interpreți de muzică de petrecere din acest moment. Celebrul cuplu este mereu pe drumuri spre evenimente și rar au timp de viața lor persoanală. Din când în când oboseala și, poate, dorința de a face un copil, îi trimite în escapade pe insule exotice. Așa se face că, la început de an, cei doi au ales să plece. Au făcut-o pentru o lună de zile peste mări și țări.

Armin Nicoară, totul despre zilele petrecute alături de Georgiana Lobonț

Fără să se uite la bani, Armin Nicoară și-a luat proaspăta soție, pe Claudia Puican. Și, înainte de Crăciun, au petrecut câteva zile de vis, doar ei doi. Știu că mintea vă zboară și numai gânduri năstrușnice vă trec prin cap. Cum și nouă ne-au trecut, recunoaștem. Asta pentru că, ei au spus în nenumărate rânduri că își doresc să devină părinți. Dar, să revenim la cele mărturisite de celebrul saxofonist. În exclusivitate pentru FANATIK, a povestit cum au terminat anul 2022.

ADVERTISEMENT

”Înainte de revelion nu am avut vacanță. Am fost în Seychelles înainte de Crăciun. Am fost vreo cinci zile pentru că nu prea am avut liber în post și eram obosiți. Am crezut că dacă vine perioada cu postul Crăciunului o să fie mai puține evenimente, dar nu a fost așa. Am avut doar vreo săptămână și am profitat chiar și de acele puține zile.

Ne-a întors înainte de Crăciun, am făcut sărbătorile acasă în familie, după care am avut evenimente până după revelion, pe trei ianuarie am terminat”, a declarat Armin Nicoară.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri din concediul cu Georgiana Lobonț și cu soțul, Rareș

După un maraton de evenimente prin toate ungherele lumii, Armin și Claudia au luat hotărârea de a se rupe de crunta realitate. Așa că au plecat într-o binemeritată vacanță.

Armin admite că primul care și-a luat liber a fost el, apoi, a legat alte două tripuri unde numai milionarii lumii își permit să meargă. Și, ca să nu fie chiar singurei, . Totul părea să fie numai distracție și voie bună. Vremea ținea cu ei, dar ceva a produs un mic ”tsunami” și totul s-a transformat într-un mic fiasco.

ADVERTISEMENT

”Prima dată am plecat la schi doar eu cu fratele meu. De acolo am plecat direct în Dubai și acum în Maldive. În cele două locații călduroase suntem un grup de 30 de persoane. Noi cu familia, Puiu Codreanu, Georgiana Lobonț cu soțul, Fane Bănățeau cu familia, mai sunt o pereche de nași de-ai mei. Avem cu noi și două perechi de miri la care am cântat la ei la eveniment. Din Brașov și din Focșani.

Distracție la maxim, voie bună… și să auzim numai de bine (n.r. râde). Am prins vreme super frumoasă aici în Maldive. Ne relaxăm toată ziua…”, a mai povestit celebrul instrumentist despre concediul cu .

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Celebrul saxofonist ”fuge” de România după ce a fost implicat în divorțul Georgianei Lobonț?

Și, dacă tot i-a dat de gust, Armin pare că nu se mai satură de vacanță și a decis să continue sejurul din Maldive cu alte măcar câteva zile într-o altă locație de mii de euro, la care unii doar visează. Decizia fiind luată pe ultima sută de metri, ceva complicații au apărut, și nu este totul bătut în cuie. Nu au cazare, nu au zbor, însă, au marea dorință de a sta departe de România.

ADVERTISEMENT

Nu putem să nu ne întrebăm, dacă nu cumva divorțul nașilor este un motiv de ”fugă” pentru celebrul saxofonist. Off, off… încâlcite mai sunt căile Domnului.

”De aici din Maldive noi trebuia să plecăm spre casă, doar că, ne-am simțit atât de bine că am zis să mai continuăm vacanța și să mai căutam vreo patru zile. Cred, nu știu sigur încă, pentru că nu este totul confirmat, depinde dacă putem să schimbăm biletele de avion. Am vrea să plecăm în Sri Lanka, dar să vedem dacă putem să facem asta la timp. Mai avem și o cazare aici în Maldive, că trebuia să așteptăm avionul… a fost o mică complicație, nici nu știu exact ce s-a întâmplat. Dacă rezolvă băiatul de la agenție o să mergem și în Sri Lanka aceste patru zile.

Ales luna ianuarie să o lăsăm liberă pentru că tot anul avem evenimente și am decis ca din patru ianuarie până în patru februarie să o ținem așa, pe relax ca să ne încărcăm bateriile”, a mai completat Armin.