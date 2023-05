Armin Nicoară, în lacrimi după ce l-au distrus colegii de breaslă: “Au spus că sunt o mizerie de om”

Armin Nicoară se bucură de un succes imens. Artistul ne-a povestit că a început să plângă atunci când a văzut că una dintre colaborările sale a ajuns pe primul loc în trending. În plus, Armin Nicoară a povestit pentru FANATIK cum face față hate-ului și comentariilor negative, care vin uneori chiar de la colegii de breaslă.

Armin Nicoară, în lacrimi: “Când am văzut, am început să plâng”

Îndrăgitul artist a atins din nou culmile succesului cu o colaborare care l-a dus pe primul loc în trending. Cu toate acestea, și cu critici și jigniri, chiar din partea colegilor de breaslă.

“Colaborarea cu Stana Stepănescu a venit sincer sa fiu din cauza hateri-lor. Ea vine din muzica folclorică și mulți artiști din breaslă au spus că nu ar trebui ca ea să colaboreze cu mine. Au spus vorbit foarte urât de mine și m-au jignit foarte tare. Chiar Stana mi-a povestit că vorbesc ceilalți urât de mine.

Ei se dau pe față bine cu mine, mă perie, mă pun într-o lumină bună și pe la spate vorbesc urât. Au fost colegi care au sunat-o pe Stana care au sunat-o să o critice că a colaborat cu mine. Eu i-am spus Stanei să nu îi pară rău că a colaborat cu mine. Am avut încredere în munca noastră. Și am avut dreptate.

Eu am plâns când am văzut că piesa a ajuns pe locul 1 în trending. Am început să plâng de fericire și mi-a dat multă putere. Toate lucrurile acestea mă ajută și îmi dau și mai mult avânt să compun și să scot piese noi”, a declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.

Armin Nicoară, afectat de cuvintele dure pe care i le spun haterii

Chiar dacă are mulți fani care îl laudă pentru talentul și muzica pe care o face, artistul se confruntă și cu multe critici. Unii colegi artiști au lansat replici dure la adresa lui și l-au jignit. Cu toate acestea, artistul nu se lasă doborât atunci când se lovește de astfel de situații.

“Eu nu fac nimic de gura lumii. Gura lumii nu ai cum să o astupi. De multe ori întâlnesc oameni care sunt foarte afectați și se gândesc ce spune lumea. Eu mereu le spun că e viața lor și ar trebui să facă ce vor cu ea. Să meargă înainte, că așa este mai bine.

Sunt mulți oameni care mă iubesc, dar sunt și unii care orice aș face, că fac bine sau rău, tot nu e bine. Oamenii mă înjură mult. Chiar și colegi de breaslă, au ajuns la urechile mele aceste cuvinte. Au spus că eu sunt o mizerie de om, o mizerie de muzicant, acestea au fost cuvintele lor.

Eu am învățat o lecție de la tatăl meu. Mi-a spus că oricât de bine aș cânta, nu mă va iubi toată lumea. Nu are cum să mă placă toată lumea. Eu încerc să nu mă stresez, să nu pun la suflet. Dacă fac asta, mă bag singur în pământ, pentru că mă consum foarte tare. Unde ajung așa?”, a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoară, “Oamenii mă judecă, mi-au spus să nu mai colaborez cu Georgiana Lobonț”

Celebrul instrumentist nu mai scapă de gura răuvoitorilor, care aruncă cuvinte acide la adresa lui. Mulți i-au spus că nu sunt de acord cu colaborările pe care le are . Artistul recunoaște că toate această negativitate îl încarcă, dar îl și întărește în egală măsură. Mai mult decât atât, din aceste situații își ia și doza de creativitate.

“Pe mine nu mă afectează neapărat ce spune lumea, mai mult mă încarcă. Dacă m-aș lua după gura lumii aș ajunge rău de tot. Colegii ăștia care se bagă și vorbesc de rău de mine nu pot să îi înțeleg. Când mă trezesc dimineața, mă uit la ce comentarii primesc.

Mă bucur atunci când văd laude și comentarii pozitive, evident. Dar când văd câte un comentariu din acesta negativ mă încarcă și imediat merg la studio și compun. Fac melodii exact pe tema asta. Oamenii mi-au spus că am colaborări proaste.

Mi-au spus chiar să nu mai colaborez cu Georgiana Lobonț. Am fost criticat că am colaborări cu ea. Am avut probleme cu oameni și colegi care au comentat negativ, dar toate astea mă fac și mai puternic. Eu iau băieții, mergem în studio și scoatem piese. Așa îmi spun eu of-ul, prin melodii, dacă e cazul”, a mai declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.