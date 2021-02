Armin Nicoară, nevoit să își facă analizele înainte de a avea un copil: „Mi-e frică. Ar fi crunt”

Armin Nicoară a dezvăluit care este cea mai mare teamă a sa, după ce a declarat public că își dorește foarte mult să aibă un copil cu partenera lui, Claudia Puican, cu care a fost recent într-o vacanță în Zanzibar.

Cântărețul de muzică de petrecere a spus că îi este foarte frică să facă un copil pentru că se gândește că ar putea să aibă și el diabet, fapt pentru care vrea să consulte mai mulți specialiști pentru a afla dacă boala lui este ereditară.

Chiar dacă până la el nu a mai fost niciun caz în familie, artistul a mărturisit că i-ar fi cumplit de greu să știe că micuțul lui ar fi dependent de insulină, că nu și-ar putea ierta asta.

Armin Nicoară vrea să fie tată, dar îi este frică

„Am ales să facem această vacanță să ne regăsim mai mult, să ne iubim. Acum am ales să fac eu niște analize, pentru că am o problemă de sănătate și aș vrea ca totul să fie ok. Nu aș vrea să sufere nici copilul meu. Am văzut multe cazuri în care se nasc copii și trebuie să le facă deja injecții la un an, doi.

Eu am o vârstă și mă chinui, dar un copil să îl chinui, să fie independent de insulină ar fi crunt. Mi-e frică, dar sperăm”, a dezvăluit Armin Nicoară în emisiunea Corneliei Ionescu de la Wowbiz.

Cutremurat de sărăcia din Africa

„Are o problemă de sănătate, acel diabet, și îi e frică să nu aibă un copil care să moștenească boala și de-aia își ia toate măsurile de precauție”, a completat Claudia Puican, partenera acestuia.

Muzicianul a vorbit și despre vacanța pe care a petrecut-o cu iubita lui în Zanzibar, aproape de Cornul Africii, considerată cea mai săracă zonă de pe continent.

Acesta a spus că nu a văzut în viața lui sărăcia pe care a văzut-o acolo, iar copiii care îi cereau de mâncare l-au făcut să plângă de multe ori. Atât el cât și Claudia și-au dat seama de câte lucruri au și trebuie să se bucure de ele în urma acestei experiențe cu sentimente amestecate.