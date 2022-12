Armin Nicoară, o nouă dramă! Respins de Pro TV și de Survivor: ”Nu se poate, indiferent de ceea ce aș face”

Pentru a doua oară, Armin Nicoară nu a putut participa la celebrul concurs tip reality-show, Survivor România. FANATIK a aflat toate dedesubturile unei afaceri care a căzut, Armin Nicoară explicând ce s-a întâmplat și de ce nu a reușit să își vadă visul cu ochii, cel de a ajunge în Republica Dominicană pentru a participa la reality-show-ul de supraviețuire.

Armin Nicoară, respins la Survivor România 2023

Toată lumea așteaptă, cu sufletul la gură, să fie prezentate echipele de la Survivor România. Dacă pentru unii acesta este un real motiv de bucurie, pentru Armin Nicoară reprezintă a doua dezamăgire, chiar motiv de invidie.

Pe vremea când Survivor se difuza la Kanal D, și să se înscrie și el. La momentul respectiv, artiștii Culiță Sterp, Costi Ioniță sau Jador se „înhămau” și ei la lupta din Republica Dominicană.

Zis și facut, dar mai mult zis decât făcut. Deși a semnat toate actele aferente și a reușit să treacă toate probele necesare înscrierii, Armin Nicoară a rămas pe dinafară. Motivul: faptul că suferă de diabet.

Armin Nicoară: „Nu mai acceptă oameni cu probleme medicale”

Artistul a povestit în exclusivitate pentru FANATIK totul despre momentul respingerii din cadrul concursului. Analizele medicale nu l-au lăsat să facă următorul pas spre Dominicană, iar când ceilalți Faimoși își făceau bagajele, Armin Nicoară nici măcar nu era luat în calcul, din cauza faptului că suferă de diabet.

„Nu, nu sunt la Survivor nici anul acesta. Dacă plecam, vedeați numai story-uri pe la sală, mă antrenam acolo. Trebuia să plec atunci când a fost și Jador, când a fost Culiță, Costi Ioniță… Eu atunci am semnat contractele, am dat toate probele, le-am trecut cu brio. Practic am făcut tot ce era necesar, dar nu m-au acceptat din cauza diabetului. Nu știu ce clauze au ei și nu mai acceptă oameni cu probleme medicale.

Atunci când a fost difuzat la Kanal D, (n.r. – Survivor) a fost ok. Era pandemia, am vorbit din timp, nu aveam nimic de făcut. Eu la Kanal D când am vorbit, am semnat toate cele. La analize am fost respins, de fapt. Acum, de când s-a mutat reality-show-ul la Pro TV, doar a discutat cineva pentru mine cu producția și mi s-a spus că nu se poate, indiferent de ceea ce aș face. Totul e din cauza problemelor de sănătate”, a spus Armin Nicoară, în exclusivitate pentru FANATIK.

Singura mângâiere a lui Armin Nicoară: va cânta pe când alții vor fi la Survivor și vor pune cariera în pauză

Dacă ar pleca, printr-un absurd, Armin Nicoară ar trebui să pună stop evenimentelor pentru o lungă perioadă de timp. Mai exact, artistul ar fi nevoie să nu-și planifice nicio nuntă, niciun botez și niciun party, pentru că nu ar avea cum să le onoreze.

„Nu am ajuns eu la București să vorbesc cu ei față în față, că aș fi semnat participarea mea pe propria răspundere, dacă m-ar accepta. Doar că eu nu apuc să merg la București, să vorbesc, iar dacă ar fi să particip la Survivor, ar trebui să semnez cu un an înainte, să nu-mi iau niciun fel de eveniment, pentru că nu l-aș putea onora.

Eu când am vorbit cu ei acum, am zis că aș pleca, dar am evenimente. Dacă ar fi să merg, în perioada ianuarie-iunie ar trebui să pun stop evenimentelor. Nu pot să plec de pe o săptămână pe alta”, a explicat Armin Nicoară, pentru FANATIK, încercând să se consoleze.

Diabetul l-a adus în pragul sinuciderii pe ”Regele Saxofonului” din Banat

De multe ori avem impresia că viața vedetelor este una perfectă și că nu se pot plânge niciodată de nimic. Cu toate acestea, uităm că și ele sunt tot oameni și au probleme de tot felul. de ani de zile.

Și tot de atâta timp vrea să trăiască normal, fără să se teamă vreodată pentru viața lui. La un moment dat, problemele de sănătate l-au copleșit, așa că a luat în calcul și varianta sinuciderii, după cum a povestit în cadrul .

„Când erau zilele mele de naștere nu mai acceptam să răspund la telefoane. Vedeam totul negru. Nu puteam să accept că am boala, am crezut că s-a încheiat viața mea.(…) Am avut și gânduri de moarte. Chiar îmi spuneam atunci, ce rost mai are să trăiesc?

Tot ce s-a întâmplat atunci acum este o lecție foarte importantă pentru mine. Acum, când mă trezesc în fiecare dimineață spun: Mulțumesc pentru tot ce am, Doamne. Diabetul face parte din mine și fiecare trebuie să aibă crucea lui și să și-o ducă”, a mărturisit Armin.