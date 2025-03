Armin Nicoară, pe mâna medicilor cu doar câteva zile înainte ca soția sa, Claudia Puican, să nască. Ce se întâmplă cu artistul?

Armin Nicoară, unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști din România, se află în aceste momente pe patul de spital. Artistul a ajuns în urmă cu doar câteva ore în Turcia, iar medicii au decis să îl interneze pentru mai multe investigații.

Armin Nicoară, pe mâna medicilor chiar înainte ca soția sa să nască

Celebrul saxofonist Armin Nicoară a dezvăluit, în premieră pentru FANATIK, . Asta, în timp ce soția sa, Claudia Puican, face ultimele pregătiri înainte să nască. În doar câteva zile cei doi urmând să devină părinții unui băiețel.

Reamintim că Armin suferă de ani de zile de diabet, boală pe care trebuie să o țină constant sub observații. Acesta fiind, și de această dată motivul din cauza căruia a fost nevoit să plece, departe de Claudia, în aceste momente, ușor mai dificile pentru viitoarea mămică.

„Azi noapte am ajuns. Mi-a făcut niște analize și m-au internat până sâmbătă. Sunt în Turcia pentru un tratament, adică nu știu dacă poți să-mi numești tratament. Îmi fac niște analize și îmi bagă ceva vitamine.

E bun pentru persoanele care au diabet. Este o vitaminizare mai puternică pentru pancreas, pentru corp, pentru toate celelalte. Am venit să încerc să văd care-i situația.”, a declarat Armin Nicoară.

Cum se simte Claudia Puican cu doar câteva zile înainte să-și vadă minunea?

Claudia Puican este o graviduță cochetă care și-a ținut constant fanii la curent cu evoluția sarcinii și cu starea ei de sănătate. Pe social media, c , din păcate, nu au contenit nicio secundă.

Însă, și este mereu la curent cu ce o supără pe Claudia.

„Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Își dai seama că îi dă o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente.”, a mărturisit saxofonistul.

În ceea ce privește nașterea și pregătirile pentru bebeluș, se pare că artistul nu mai este așa de implicat.

„Nici nu știu exact cum a făcut cu nașterea. Nu știu dacă s-a programat. Sincer, acum cu pregătirile, nu știu, că ea s-a ocupat de tot. Știu că a luat pătuț, a luat tot ce a fost de luat. Eu nu prea am fost pe acasă acum în Turcia, ajung abia săptămâna viitoare să o văd. Ea se ocupă de absolut tot ce ține de organizare. A făcut mobila în casă pentru bebe.”, a completat Armin Nicoară, pentru FANATIK.

Când vine vorba de finanțe, tot Claudia este cea care manageriază cheltuielile. Că de, ce ar fi bărbatul fără femeie?!

„A cântat și ea până acum, trebuie să aibă bani deoparte. Dar, oricum ar fi, nu am ținut cont cine, ce plătește, din ce bani. Nu s-a pus problema să îmi ceară bani pentru am tot fost pe la emisiuni, prin Dubai, acum în Turcia. Nu m-am ocupat direct de cheltuieli, dar nu am mai ținut cont. Mai ales când vine vorba de copil.”, a punctat cunoscut interpret.